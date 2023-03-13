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Штрафы для неплательщиков на региональных платных трассах могут измениться

13.03.2023 91 0 1

Борьбу с «зайцами» на платных автодорогах предложено продолжить на региональном уровне. В случае одобрения нововведение не коснётся трасс, которые находятся в введении «Автодора».

Правительство РФ внесло в Госдуму на рассмотрение законопроект, согласно которому субъекты федерации получат право вводить собственные штрафы за неоплату проезда по платным региональным дорогам. Этот документ был разработан Министерством транспорта. В случае одобрения проекта понадобится внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Как сообщает «Коммерсант», поправки предполагают, что действующий штраф за проезд по платным дорогам будет взиматься только с тех, кто не заплатил за проезд по федеральным платным трассам. Речь идёт о тех трассах, которые находятся в доверительном управлении госкомпании «Автодор» – М-1, М-3, М-4, ЦКАД, М-12 и т.д.

Напомним, размер взыскания составляет 1500 рублей для владельцев легковых автомобилей и 5000 рублей – для собственников грузовиков и автобусов.

Согласно правительственному проекту поправок, за неоплату проезда по платным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения размер штрафа для нарушителей должен быть обозначен в региональном законодательстве. К таким дорогам относятся, к примеру, Мытищинская хорда (её откроют для движения в 2024 году), северный дублёр Кутузовского проспекта (к концу 2023-го), Московский скоростной диаметр (к концу 2023-го), Новолыткаринское шоссе (в 2024-м), обход Хабаровска (был открыт в летом 2022-го) и ряд других трасс.

Стоит отметить, что в правительственном законопроекте нет упоминания о частных платных дорогах. На сегодняшний день такой статус у Западного скоростного диаметра (ЗСД), который проходит в Санкт-Петербурге. Если в документ не внесут изменения, поправки в КоАП на эту платную дорогу распространяться не будут.

Пока что размер новых штрафов не раскрывается, не исключено, что он будет разниться от региона к региону. Как сообщает издание, нарушителям позволят оплатить эти взыскания с 50-процентной скидкой (при уплате в течение 20 дней с момента появления постановления). В пояснительной записке уточняется, что региональные власти смогут использовать «средства фотовидеофиксации» для борьбы с неплательщиками на своих дорогах.

Создатели законопроекта отметили, что поправки необходимы в том числе для «урегулирования вопроса» распределения тех средств, которые были собраны в виде штрафов. Дело в том, что сейчас эти деньги направляются в федеральный бюджет, а в случае принятия новых норм собранные средства будут идти в региональные бюджеты.

Сейчас подготовленный Минтрансом проект направили на рассмотрение в комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству. Пока что неизвестно, когда этот документ отправится на следующие этапы рассмотрения. Предполагается, что новые нормы могут вступить в силу в начале весны 2024 года.

Россия авто и общество дороги законы

 

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1 комментарий
13.03.2023 23:28
sasha.owdina

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