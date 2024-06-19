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  • SINTEC Group и «Дунфэн Трак Рус» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве

SINTEC Group и «Дунфэн Трак Рус» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве

19.06.2024 25 0 0

Производитель  смазочных материалов SINTEC Group и официальный дистрибьютор автомобилей Dongfeng договорились о сотрудничестве.

Соглашение позволит реализовать регулярное сервисное обслуживание грузовиков маслами и техжидкостями, а также собрать экспертизу об опыте эксплуатации таких продуктов в  условиях работы коммерческой техники.

SINTEC Group будет обеспечивать дилерскую сеть Dongfeng в России смазочными материалами и техническими жидкостями: моторными и трансмиссионными маслами, антифризами и техническими жидкостями. 

SINTEC Group активно взаимодействует с производителями техники и оборудования из Китая, работающими в различных отраслях промышленности, в том числе – выпускающими и обслуживающими коммерческий транспорт. В партнёрстве с «Дунфэн Трак Рус» мы планируем совместно работать над улучшением формуляций современных масел и антифризов, увеличивая срок их службы и повышая эффективность работы коммерческого транспорта.
Геннадий Задорожный
директор по продажам SINTEC Group в сегменте В2В

В рамках сотрудничества SINTEC Group и «Дунфэн Трак Рус» уже стартовал автопробег из Владивостока в Москву, в котором участвуют 11 малотоннажных грузовиков Dongfeng. Автомобили пересекут всю страну, посетив 13 городов, где работают официальные дилерские и сервисные станции бренда.

Партнёрский материал

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