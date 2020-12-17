Skoda Fabia четвёртого поколения: новый универсал появится позже, чем хэтчбек

Хэтчбек Skoda Fabia актуального третьего поколения был представлен осенью 2014 года на автосалоне в Париже, чуть позже на европейском рынке стартовали его продажи. В декабре того же года чешская компания начала выпуск универсалов модели. За последние годы интерес старосветских покупателей к модели поостыл. К примеру, в прошлом году дилеры бренда реализовали 155 136 шт. Fabia (на 6,8% меньше, чем в 2018-ом), а за январь-октябрь 2020-го показатель снизился почти на 40% до 81 755 единиц: этот «минус» вряд ли можно объяснить лишь последствиями «коронакризиса». Вернуть внимание клиентов Фабии поможет смена генерации.



На фото: актуальный универсал Skoda Fabia Combi

Как стало известно ранее, хэтчбек Skoda Fabia четвёртого поколения могут представить уже в первой половине 2021-го, а в продажу новинка, вероятно, поступит до конца того же года. При этом, согласно свежим данным, универсал модели покажут позже: по предварительной информации, «сарай» нового поколения может выйти на рынок в начале 2023 года. Об этом в интервью немецкому журналу Auto Motor und Sport заявил глава Skoda Томас Шефер.



По словам Томаса Шефера, актуальная Fabia Combi будет присутствовать на рынке до 2022 года. Так что, судя по всему, дилеры Skoda в течение примерно полутора-двух лет будут продавать два поколения модели одновременно: «старый» универсал на пару с новым хэтчбеком.

Напомним, актуальная версия модели базируется на платформе PQ25, тогда как в основе нового поколения окажется MQB A0. На модельной «тележке» сейчас выпускаются автомобили других брендов, входящих в состав концерна Volkswagen, в их числе Audi A1 Sportback, Seat Ibiza, а также предназначенный для европейцев VW Polo.



Как сообщалось ранее, в оформлении «четвёртой» Fabia, вероятно, будут прослеживаться мотивы кроссовера Skoda Kamiq, кроме того, появятся элементы и детали, характерные для моделей Scala и Octavia. Ожидается, что в салоне будет иная компоновка передней панели и появится современная мультимедийная система.

По предварительным данным, по первому времени у новой Skoda Fabia не будет электрифицированных версий (в том числе «мягких гибридов») – это позволит удержать ценник на модель в «бюджетном» сегменте. Сейчас минимальная стоимость актуального хэтчбека на домашнем рынке составляет 279 900 чешских крон (эквивалентно примерно 951 тыс. рублей по текущему курсу), а универсала – 328 900 чешских крон (около 1,1 млн рублей).



Позже у Фабии четвёртого поколения может появиться гибридная, а также чисто электрическая «начинка». Пока что новинке прочат несколько бензиновых двигателей, при этом роль базового, вероятно, выполнит трёхцилиндровый «атмосферник», кроме того, в линейке ожидается турбомотор TSI с тремя цилиндрами в нескольких вариантах форсировки и более мощные четырёхцилиндровые версии; дизелей же ждать не стоит.

В России Skoda Fabia на данный момент не представлена: до начала 2015 года модель выпускали на заводе в Калуге. Однако ещё с предыдущей сменой поколений она покинула наш рынок. Вероятно, нам не стоит ждать и новые хэтчбек с универсалом.

