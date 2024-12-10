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Skoda не планирует возвращать PHEV-установку в гамму Octavia RS

10.12.2024 111 0 0

Актуальные «заряженные» пятидверки чешской марки оснащаются только одним вариантом начинки – 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 265 л.с.

Бренд Skoda, принадлежащий немецкому концерну Volkswagen, выпускает лифтбек и универсал Octavia актуального четвёртого поколения с 2019 года. Обновление эта модель пережила в феврале текущего года, причём одновременно с «обычными» пятидверками были представлены посвежевшие «подогретые» модификации с прибавкой RS к названию. Такие варианты отличаются в том числе за счёт техники.

На фото: актуальный лифтбек Skoda Octavia RS

У дореформенной Skoda Octavia RS в гамме числились: 2,0-литровый бензиновый турбомотор TSI мощностью 245 л.с., 200-сильный дизель TDI такого же объёма, а также подзаряжаемая гибридная версия iV с силовой установкой на базе мотора TSI объёмом 1,4 литра, её совокупная отдача была равна 245 л.с. Такому варианту на разгон с места до «сотни» требовалось 7,3 секунды, а запас хода при движении только на электротяге составлял около 63 км.

На старт продаж обновлённая Octavia RS вышла только с одной «начинкой» – 2,0-литровым бензиновым турбомотором, при этом его отдача подросла на 20 «лошадок» – до 265 л.с. Теперь стало известно, что этот вариант останется для нынешней «заряженной» Октавии единственным: как сообщает британский Autocar со ссылкой на представителей марки, в Skoda не планируют расширять гамму модели за счёт PHEV-установки.

На фото: актуальный универсал Skoda Octavia RS

В пару к нынешнему 265-сильному турбомотору у Skoda Octavia RS предлагается безальтернативная коробка передач 7DSG. На разгон с места до «сотни» актуальному «подогретому» лифтбеку требуется 6,6 секунды, а аналогичному универсалу – 6,7 секунды. Максимальная скорость у обеих пятидверок равна 250 км/ч (для сравнения, у дореформенных гибридов – 225 км/ч).

На одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, цена актуального «заряженного» лифтбека Skoda Octavia RS стартует с отметки 47 770 евро (эквивалентно примерно 5,14 млн рублей по текущему курсу), а за «горячий» универсал просят не менее 48 570 евро (около 5,23 млн рублей).

На фото: салон актуального универсала Skoda Octavia RS

Минувшей осенью чешская марка представила новый «заряженный» Skoda Kodiaq RS, который оснащается тем же бензиновым 2,0-литровым турбомотором мощностью 265 л.с., что и «спортивная» Octavia. Кроссовер по умолчанию полноприводный, еще в ходе смены генерации модели перенастроили усилитель руля и оснастили его адаптивной подвеской DCC+.

Новому Skoda Kodiaq RS на первую «сотню» требуется 6,3 секунды, а трёхрядной модификации – 6,4 секунды (на 0,2 секунды быстрее по сравнению с аналогичными «подогретыми» предшественниками). При этом кроссоверу урезали максимальную скорость – теперь 231 км/ч (на 3 км/ч меньше).

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