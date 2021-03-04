Skoda раскрыла салон конкурента Креты: проще, чем у предвестника, но бедным кросс не будет

Пока новый паркетник Шкоды заявлен только для индийского рынка, там его предложат с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор. Полноценную премьеру SUV справит уже через пару недель.

Год назад Skoda представила концептуальный кросс Vision IN, а с начала 2021-го компания принялась рассекречивать его серийное воплощение: паркетник назвали Kushaq, мы уже видели и замаскированные тестовые прототипы, и дизайн-скетчи. Теперь же марка показала интерьер товарного SUV. Напомним, первым и главным рынком для кроссовера станет Индия, там же наладят производство, причем Шкода обещает локализацию 95%. В основе Kushaq лежит платформа MQB-A0-IN, созданная специально для этой страны, а за разработку отвечала сама Skoda, ведь на ней теперь ответственность за деятельность всего концерна Volkswagen в Индии. «Тележка», по сути, является удешевленным вариантом глобальной MQB, и в дальнейшем на ней будут сделаны все местные модели чешского и немецкого брендов.

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Внешность серийного кроссовера по сравнению шоу-каром, конечно, упростили, но не так уж и сильно. А вот в салоне отличий больше: передняя панель осталась «многослойной», однако она уже не пари́т, серебристый декор убрали, зато появилась отделка «под карбон»; центральный тоннель сделали стандартным, а вместо джойстика коробки – традиционный рычаг. Ну и еще тачскрин мультимедийной системы теперь находится ниже, хотя он по-прежнему «прилеплен» к панели. Руль тоже заменили – он двухспицевый. На картинках, разумеется, топовый Kushaq, такому кроссоверу положены 10-дюймовый планшет, виртуальная «приборка» и климат-контроль. Также для модели предусмотрены шесть «эйрбэгов», круиз-контроль, датчики дождя и света, система мониторинга давления в шинах.



Из габаритов пока названа лишь колесная база – 2651 мм (такой же показатель и у еврокросса Skoda Kamiq на платформе MQB-A0). Длина концепта Vision IN – 4256 мм (длина Камика — 4241 мм).

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В Индии кроссовер Skoda Kushaq будет доступен с бензиновыми «турботройкой» 1.0 TSI и «турбочетверкой» 1.5 TSI. Мощность первого двигателя еще не озвучена, второй выдает 150 л.с. Коробки – шестиступенчатые «механика» и классический «автомат», семиступенчатая DSG. Дизеля нет и не будет, как и полного привода – только передний.



Презентация паркетника пройдет 18 марта, в продажу он поступит летом. На индийском рынке главными конкурентами Kushaq станут Hyundai Creta и Kia Seltos, так что можно ориентироваться на их цены. Кроссовер Kia там сегодня стоит от 989 000 рупий, что эквивалентно примерно 997 000 рублей по текущему курсу. А за Крету второго поколения просят минимум 999 990 рупий – это около 1 008 000 рублей.

Концепт Skoda Vision IN 1 / 4 Концепт Skoda Vision IN 2 / 4 Концепт Skoda Vision IN 3 / 4 Концепт Skoda Vision IN 4 / 4

О появлении Kushaq в других странах Шкода пока не сообщала, но при этом один из предыдущих пресс-релизов был озаглавлен как «Сделано для мира в Индии». То есть вполне возможно, что кросс все же будут продавать там, где не представлен Kamiq.

