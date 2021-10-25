Skoda решила отказаться от универсала Fabia следующего поколения

Предполагалось, что чешская марка представит ещё одну «пятидверку» Fabia четвёртой генерации в 2022 году, а выпускать начнёт в 2023-ем.

Компания Skoda выпускает модель Fabia с 1999 года, третье поколение появилось в 2014-ом, а рестайлинг она пережила в 2018-ом. В начале мая текущего года чешская марка представила хэтчбек новой генерации. Тогда же в компании отметили, что универсал Fabia придётся подождать. Ожидалось, что дебют «сарая» пройдёт в следующем году, а на рынок новинка могла бы выйти в 2023-ем. Однако, судя по всему, проекту дали «задний ход».



На фото: хэтчбек Skoda Fabia четвёртого поколения

Как сообщает Auto.cz со ссылкой на агентство CTK, чешский автопроизводитель (марка Skoda входит в состав немецкого концерна Volkswagen) принял решение отказаться от дальнейшей разработки и выпуска универсала Fabia нового поколения. По данным издания, письмо с соответствующей информацией было направлено персоналу предприятия компании в городе Квасины (Чехия). Предполагалось, что именно на этой площадке в 2023-ем начнётся выпуск «сарая».



Как пояснили в компании, решение отказаться от Skoda Fabia Combi связано с намерением производителя как можно быстрее сместить фокус на разработке электромобилей: к соответствующим мерам подталкивают власти Европы, которые продолжают ужесточать эконормы и готовятся к дальнейшему запрету на производство и продажу машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Кроме того, в Skoda отметили, что этой «пятидверки» Fabia нового поколения не будет из-за того, что спрос на компактные универсалы В-сегмента сейчас довольно низкий. Многие клиенты постепенно пересаживаются с них на автомобили сегмента SUV. Отметим, кроссоверы в течение последних нескольких лет становятся популярнее практически по всему миру.



Продажи хэтчбека Skoda Fabia нового поколения стартовали в Европе летом текущего года. Напомним, автомобиль базируется на платформе MQB-A0: эта же «тележка» лежит в основе Volkswagen Polo, Seat Ibiza, Audi A1, а также Skoda Scala и Kamiq. В ходе смены генерации изменилась форма светодиодной головной оптики, появилась другая фирменную решётку радиатора, которая визуально кажется более крупной и массивной, чем у предшественника. На корме хэтчбека видны горизонтально расположенные задние фонари с дополнительными секциями, которые «заплывают» на багажную дверь.

В интерьере Fabia нового поколения видны черты Octavia. Базовая приборная панель – аналоговая, но за доплату предлагается виртуальная «приборка» диагональю 10,25 дюйма. Диагональ экрана мультимедийной системы у начальных версий равна 6,5 дюйма, у исполнений подороже – 8 и 9,2 дюйма. Ещё «пятидверка» получила отдельный блок управления климатической установкой (в качестве опции доступен двухзонный климат-контроль).



Базовые версии Skoda Fabia нового поколения получили трёхцилиндровые бензиновые 1,0-литровые моторы MPI в двух вариантах форсировки – 65 и 80 л.с. (крутящий момент – 95 Нм), а также TSI с отдачей 95 и 110 л.с. (175 и 200 Нм соответственно). Версии дороже снабдили бензиновой 1,5-литровой «турбочетвёркой» TSI мощностью в 150 л.с. (250 Нм) с функцией отключения половины цилиндров при малой нагрузке. Последний вариант идёт в комплекте с 7DSG, «атмосферник» и младшая «турботройка» работают в паре 5МКП, а 110-сильный 1.0 TSI агрегатируется либо с шестискоростной «механикой», либо с семиступенчатым роботом. У варианта с наибольшей отдачей на разгон с места до «сотни» уходит 7,9 секунды, а максимальная скорость равна 225 км/ч. Привод только передний.

На сегодняшний день цена хэтчбека Skoda Fabia нового поколения на домашнем рынке, в Чехии, стартует с отметки 329 900 чешских крон (эквивалентно примерно 1,06 млн рублей по текущему курсу). В России модель не представлена.

