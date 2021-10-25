Бизнес ×
  • Skoda решила отказаться от универсала Fabia следующего поколения

Skoda решила отказаться от универсала Fabia следующего поколения

25.10.2021 338 1 0

Предполагалось, что чешская марка представит ещё одну «пятидверку» Fabia четвёртой генерации в 2022 году, а выпускать начнёт в 2023-ем.

 

Компания Skoda выпускает модель Fabia с 1999 года, третье поколение появилось в 2014-ом, а рестайлинг она пережила в 2018-ом. В начале мая текущего года чешская марка представила хэтчбек новой генерации. Тогда же в компании отметили, что универсал Fabia придётся подождать. Ожидалось, что дебют «сарая» пройдёт в следующем году, а на рынок новинка могла бы выйти в 2023-ем. Однако, судя по всему, проекту дали «задний ход».

На фото: хэтчбек Skoda Fabia четвёртого поколения

Как сообщает Auto.cz со ссылкой на агентство CTK, чешский автопроизводитель (марка Skoda входит в состав немецкого концерна Volkswagen) принял решение отказаться от дальнейшей разработки и выпуска универсала Fabia нового поколения. По данным издания, письмо с соответствующей информацией было направлено персоналу предприятия компании в городе Квасины (Чехия). Предполагалось, что именно на этой площадке в 2023-ем начнётся выпуск «сарая».

Как пояснили в компании, решение отказаться от Skoda Fabia Combi связано с намерением производителя как можно быстрее сместить фокус на разработке электромобилей: к соответствующим мерам подталкивают власти Европы, которые продолжают ужесточать эконормы и готовятся к дальнейшему запрету на производство и продажу машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Кроме того, в Skoda отметили, что этой «пятидверки» Fabia нового поколения не будет из-за того, что спрос на компактные универсалы В-сегмента сейчас довольно низкий. Многие клиенты постепенно пересаживаются с них на автомобили сегмента SUV. Отметим, кроссоверы в течение последних нескольких лет становятся популярнее практически по всему миру.

Продажи хэтчбека Skoda Fabia нового поколения стартовали в Европе летом текущего года. Напомним, автомобиль базируется на платформе MQB-A0: эта же «тележка» лежит в основе Volkswagen Polo, Seat Ibiza, Audi A1, а также Skoda Scala и Kamiq. В ходе смены генерации изменилась форма светодиодной головной оптики, появилась другая фирменную решётку радиатора, которая визуально кажется более крупной и массивной, чем у предшественника. На корме хэтчбека видны горизонтально расположенные задние фонари с дополнительными секциями, которые «заплывают» на багажную дверь.

В интерьере Fabia нового поколения видны черты Octavia. Базовая приборная панель – аналоговая, но за доплату предлагается виртуальная «приборка» диагональю 10,25 дюйма. Диагональ экрана мультимедийной системы у начальных версий равна 6,5 дюйма, у исполнений подороже – 8 и 9,2 дюйма. Ещё «пятидверка» получила отдельный блок управления климатической установкой (в качестве опции доступен двухзонный климат-контроль).

Базовые версии Skoda Fabia нового поколения получили трёхцилиндровые бензиновые 1,0-литровые моторы MPI в двух вариантах форсировки – 65 и 80 л.с. (крутящий момент – 95 Нм), а также TSI с отдачей 95 и 110 л.с. (175 и 200 Нм соответственно). Версии дороже снабдили бензиновой 1,5-литровой «турбочетвёркой» TSI мощностью в 150 л.с. (250 Нм) с функцией отключения половины цилиндров при малой нагрузке. Последний вариант идёт в комплекте с 7DSG, «атмосферник» и младшая «турботройка» работают в паре 5МКП, а 110-сильный 1.0 TSI агрегатируется либо с шестискоростной «механикой», либо с семиступенчатым роботом. У варианта с наибольшей отдачей на разгон с места до «сотни» уходит 7,9 секунды, а максимальная скорость равна 225 км/ч. Привод только передний.

На сегодняшний день цена хэтчбека Skoda Fabia нового поколения на домашнем рынке, в Чехии, стартует с отметки 329 900 чешских крон (эквивалентно примерно 1,06 млн рублей по текущему курсу). В России модель не представлена.

универсал авторынок бизнес Skoda Skoda Fabia

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
25.10.2021 19:50
ANT2

зато у нас одни седаны клепают, типа "очень популярны"...

Новые статьи

Статьи / Интересно Как построить светлое будущее: зачем Volkswagen Коммерческие автомобили и Hilti переоборудуют машины Построить светлое будущее у нас мечтали всегда. Иногда для этого даже что-то делали, и кое-что построить получалось. К сожалению, бывали и неудачи. Что поделать: стройка – штука сложная, и н... 516 0 0 25.10.2021
Статьи / Популярные вопросы Я припарковался на месте для инвалидов: что мне грозит? Список самых ненавистных для самих водителей, но при этом популярных нарушений довольно велик и у каждого индивидуален: здесь и езда по обочине, и отсутствие страховки у виновника ДТП, и... 166 1 1 25.10.2021
Статьи / История С небес на землю: как чешская марка AVIA прошла путь от самолётов до грузовиков и жива до сих пор Когда-то мы вспоминали богатую и обширную историю чешской автомобильной промышленности – одной из старейших в Европе благодаря традиционно развитому машиностроению в этой, казалось бы, небо... 2147 0 3 23.10.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 60503 11 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 29991 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 26276 6 21 24.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings