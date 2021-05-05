«Четвёртая» Skoda Fabia: теперь крупнее и только с бензиновыми моторами

Марка Skoda продаёт третье поколение Fabia с 2014 года (модель пережила рестайлинг в 2018-ом). Напомним, по итогам прошлого года показатели Фабии на старосветском рынке заметно упали: по статистике Carsalesbase, дилеры реализовали 97 906 экземпляров, что на 37% меньше, чем в 2019-ом. При этом родственный «хэтч» Volkswagen Polo за тот же период разошёлся тиражом в 169 467 шт. (-34%), а другой «брат» – Seat Ibiza – закончил год с результатом в 62 832 шт. (-37%). Смена генерации для модели чешского бренда сейчас вполне ожидаема, новинку показали в Праге.



На фото: Skoda Fabia нового поколения

В ходе смены генерации модели изменили внешность. Светодиодная головная оптика осталась «одноэтажной», форма фар стала уже, теперь она выполнена в том же стиле, что и у «старших» актуальных моделей Skoda. Также Fabia получила новую фирменную решётку радиатора, которая визуально выглядит более крупной и массивной, чем у предшественницы.



Корму украсили горизонтально расположенные задние фонари с дополнительными секциями, которые «заплывают» на багажную дверь. Светодиодная оптика сзади доступна в качестве опции. Новому хэтчбеку положены колёсные диски размером от 14 до 18 дюймов. У Skoda Fabia cо сменой поколения стал заметно меньше коэффициент аэродинамического сопротивления Cd: с 0,32 у «третьей» Фабии до нынешних 0,28. В этом помогают активные заслонки в нижней части радиатора (они открываются электроникой в случае необходимости).



В основу «четвёртой» Fabia легла платформа MQB-A0: на этой же «тележке» базируются Volkswagen Polo, Seat Ibiza, Audi A1, а также Skoda Scala и Kamiq. Модель нового поколения крупнее по сравнению с предшественницей. Так, длина «четвёртой» Фабии равна 4108 мм (на 111 мм больше), ширина – 1780 мм (на 48 мм больше), при этом новинка оказалась на 8 мм ниже (высота – 1459 мм). Расстояние между осями равно 2564 мм (колёсная база «третьей» Fabia – 2470 мм). Объём багажника стал больше на 50 литров (сейчас – 380 л), со сложенным задним диваном – вырос на 40 литров (до 1190 л).



В интерьере новой Fabia прослеживаются черты Octavia. Базовая приборная панель всё ещё аналоговая, однако за доплату предлагается виртуальный щиток приборов диагональю 10,25 дюйма. В центре передней панели находится экран мультимедийной системы, у начальных версий его диагональ равна 6,5 дюйма, для исполнений подороже предусмотрены 8,0- и 9,2-дюймовые тачскрины.



У Фабии, первой среди актуальных моделей марки, появились круглые дефлекторы вентиляции по бокам. Центральные воздуховоды остались прямоугольными, они находятся под экраном информационно-развлекательной системы. У нового хэтчбека остался отдельный блок управления климатической установкой (опционально доступен двухзонный климат-контроль). Подсветки в салоне стало больше, теперь она есть также и возле дверных ручек.



В оснащение начальной версии «четвёртой» Skoda Fabia входят в том числе шесть подушек безопасности, а также система стабилизации. За доплату предлагаются обогрев лобового стекла и рулевого колеса, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль Travel Assist, эйрбег для коленей водителя и боковые подушки для пассажиров, сидящих сзади. Фабия не обошлась и без фирменных решений Simply Clever: речь идёт о складывающейся спинке переднего пассажирского сиденья, разъёме USB-C, «спрятанном» в салонном зеркале, нише для зонта в водительской двери, а также о боксе с подстаканниками в тоннеле перед вторым рядом сидений.



В новом поколении дизель, покинувший моторную линейку в ходе рестайлинга 2018 года, не вернутся в гамму Skoda Fabia. В качестве базовых модели четвёртого поколения предлагают трёхцилиндровые бензиновые 1,0-литровые моторы MPI в двух вариантах форсировки – 65 и 80 л.с. (крутящий момент един – 95 Нм), а также TSI с отдачей 95 и 110 л.с. (175 и 200 Нм соответственно). Версии подороже получили бензиновую 1,5-литровую «турбочетвёрку» TSI мощностью в 150 л.с. (250 Нм) с функцией отключения половины цилиндров при малой нагрузке. Последний вариант идёт в комплекте с 7DSG, «атмосферник» и младшая «турботройка» работают в паре 5МКП, а 110-сильный 1.0 TSI агрегатируется либо с шестискоростной «механикой», либо с семиступенчатым роботом. У варианта с наибольшей отдачей на разгон с места до «сотни» уходит 7,9 секунды, а максимальная скорость равна 225 км/ч. Привод только передний.



Продажи нового «хэтча» Skoda Fabia на старосветском рынке начнутся летом 2021 года, а вот следующего универсала модели придётся подождать. Не исключено, что такая «пятидверка» дебютирует только в следующем году, а до дилеров доберётся ближе к 2023-му. Напомним, российский рынок Фабия покинула ещё в 2015 году, новое поколение у нас тоже не появится.

