Skoda приоткрыла Fabia нового поколения: модель сменила платформу и стал вместительнее

До мировой премьеры новой «пятидверки» осталось совсем немного. Модели обещаны бензиновые двигатели «последнего поколения», при этом, как и прежде, на выбор предложат «механику» или DSG. Также был расширен список доступного оборудования.

В нынешнем, третьем по счету, поколении Skoda Fabia пребывает с 2014 года, в 2018-м модель пережила рестайлинг. В ковидном 2020-м компакт показал один из худших в своей истории результатов продаж на европейском рынке: по данным CarSalesBase, было реализовано 97 906 штук, что на 37% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, родственный по концерну хэтчбек VW Polo в прошлом году обрел в Старом Свете 169 467 владельцев (-34%, и это тоже худший показатель для еврохэтча Volkswagen). Понятно, что покупатели теперь все чаще предпочитают кроссоверы, но смена поколений все же способна взбодрить спрос на Fabia. Дебют новой Шкоды намечен на весну этого года, и марка уже запустила тизерную кампанию: первым представят хэтчбек, его-то мы и видим на фирменной картинке. Универсал останется в строю, однако его раскроют позже.

Итак, Fabia переехала на платформу MQB-A0, которая также лежит в основе еврокросса Skoda Kamiq и хэтча Skoda Scala, упомянутого «старосветского» Polo, последних Seat Ibiza и Audi A1. «Четвертая» Фабия крупнее предшественницы, но размеры пока не названы. Длина хэтчбека третьего поколения равна 3997 мм, колесная база – 2470 мм. Также в Skoda заявили о том, что новая «тележка» позволила сделать салон модели просторнее, а объем багажника вырос на 50 литров (у прежнего компакта объем грузового отсека составляет 330 литров, то есть у новой машины – 380 литров).

Новый хэтчбек Skoda Fabia и предыдущая модель 1 / 2 Новый хэтчбек Skoda Fabia и предыдущая модель 2 / 2

Что же касается облика, то фары Fabia стали у́же (разумеется, они светодиодные), крыша – более покатой, плюс увеличен наклон задних стоек. Ну и благодаря шпионским фото мы также знаем, что компакту досталась массивная радиаторная решетка, а задние фонари теперь заплывают на багажную дверь. Кстати, у машины на картинках нет дверных ручек, однако это лишь тизер, у серийной машины они, конечно, имеются. Внутри ждем виртуальную «приборку» и мультимедиа-систему с большим тачскрином. Кроме того, для модели заявлены новые современные системы помощи водителю, но какие именно – не уточняется.



Дизеля Skoda Fabia лишилась после рестайлинга 2018 года, и он не вернется. «Пятидверке» обещаны бензиновые моторы «последнего поколения», однако подробности компания пока не раскрыла. Зато объявлено, что Fabia сохранила «механику» и семиступенчатую роботизированную коробку DSG. Хэтч третьего поколения сегодня доступен с бензиновыми трехцилиндровыми «атмосферником» 1.0 MPI (60 л.с.) и турбомотором 1.0 TSI (95 л.с).

Skoda Fabia предыдущего поколения 1 / 3 Skoda Fabia предыдущего поколения 2 / 3 Skoda Fabia предыдущего поколения 3 / 3

В Европе продажи хэтчбека четвертой генерации стартуют до конца текущего года, а вот новый универсал Fabia Combi якобы выйдет на рынок аж в 2023-м, хотя премьеру «сарая», конечно, могут провести раньше. До России предыдущая модель так и не добралась, «четвертую» мы тоже вряд ли увидим, ведь без локализации производства успеха не будет.

