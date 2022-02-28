Skoda собирается выпустить «зелёный» ситикар, который станет «братом» Volkswagen ID.2

Чешская марка Skoda входит в состав немецкого концерна Volkswagen. Маленький хэтчбек Citigo появился в 2011 году. Модель стала ближайшим «родственником» Volkswagen up! (выпускается до сих пор) и Seat Mii (производство было завершено в 2021-ом). Чешский «компакт» в 2019 году получил полностью электрическую версию – Citigo-e iV (модификация с ДВС ушла в прошлое), однако производство автомобиля уже осенью 2020-го было завершено.



На фото: Skoda Citigo-e iV 1 / 2 На фото: Skoda Citigo-e iV 2 / 2

По данным сайта Carsalesbase, пиковым для модели стал 2013 год, тогда она разошлась в Европе тиражом 44 851 экземпляр. В докризисном 2019-ом клиенты купили 30 786 Citigo (на 15,5% меньше, чем годом ранее), а в 2020-ом было продано 14 120 единиц (на 54,1% меньше). В прошлом году дилеры продолжали распродавать остатки машин: за январь-ноябрь (сведений за полный год пока нет) было продано 5091 шт.



На смену компактному хэтчбеку Skoda Citigo-e iV придёт новый небольшой ситикар с электрической «начинкой». Об этом марка сообщала ещё в начале текущего месяца: тогда стало известно о том, что к 2030 году будут представлены три новинки, каждая из которых окажется меньше по габаритам, чем кроссовер Enyaq (его «брат-близнец» – Volkswagen ID.4). Известно, что будущие модели окажутся дешевле, чем уже представленный «электропаркетник»: цена Enyaq iV на домашнем рынке стартует с отметки 1 124 900 чешских крон.



На фото: концепт Volkswagen ID.Life 1 / 2 На фото: концепт Volkswagen ID.Life 2 / 2

О будущем маленьком «электрохэтче» Skoda информации пока немного. Его имя в компании не раскрывают. Известно, что его ближайшими «родственниками» станут «компакты» от Cupra (в его основу ляжет концепт Urban Rebel), а также от Volkswagen, вероятно, он получит название ID.2 (он будет создан по мотивам шоу-кара ID.Life). Указанные серийные модели выйдут на европейский рынок в 2025 году, по словам генерального директора Skoda Томаса Шефера, новинка чешского бренда будет представлена позднее. И если VW и Cupra уже показали свои концепты, то у Шкоды пока всё впереди.

В основу всех трёх новинок ляжет фольксвагеновская модульная платформа MEB. По словам главы бренда, на которого ссылается Autocar, новый электрокар Skoda будет отличаться от «родственников» не только логотипом, но и дизайном. Стоит отметить, что судя по шоу-карам Cupra и VW, они также окажутся оригинальными: испанская марка, вероятно, подготовит некий электрический «хот-хэтч», тогда как немецкий бренд может создать небольшой «зелёный» паркетник размером с T-Cross.



На фото: концепт Cupra Urban Rebel 1 / 2 На фото: концепт Cupra Urban Rebel 2 / 2

Как правило, автомобили Skoda на европейском рынке продаются по более низким ценам по сравнению с «ближайшими родственниками» от Volkswagen. В VW назвали возможный ориентировочный стартовый ценник, который может получить новинка ID.2 – 17 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 20,3 тыс. евро по текущему курсу). Пока что не ясно, сможет ли Шкода продавать свой новый ситикар по более низкой цене, чем у «компакта» VW.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что Skoda разрабатывает новый пятидверный хэтчбек размером с Volkswagen Golf. Предполагается, что эта модель будет полностью электрической, а её «близнецами» станут Cupra Born и Volkswagen ID.3.

