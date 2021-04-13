Skoda разрабатывает новый пятидверный хэтчбек размером с Volkswagen Golf

На старосветском рынке ценятся компактные хэтчбеки, одной из наиболее востребованных моделей остаётся Volkswagen Golf. В 2020-ом году он разошёлся тиражом в 285 013 машин, что на 30,6% меньше, чем годом ранее (заметный спад вызван как последствиями пандемии коронавируса, так и стартом продаж электрокара ID.3, который оттянул на себя часть клиентов). В последние годы власти в Европе всё ужесточают экологические нормы для автопроизводителей, так что тем приходится вкладываться в развитие электрокаров. Свой очередной шаг на этом поприще в ближайшие годы сделает и Skoda: чешская компания разрабатывает «батарейную» новинку.



На фото: Volkswagen ID.3 1 / 2 На фото: Volkswagen ID.3 2 / 2

Ожидается, что Skoda через несколько лет предложит европейцам альтернативу Volkswagen ID.3 и Cupra Born. Компактный пятидверный хэтчбек будет базироваться на той же, как у этих моделей, платформе MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten). Напомним, и Skoda, и Cupra входят в состав немецкого концерна VW.



На фото: салон Volkswagen ID.3

Пока что неизвестно, как будет выглядеть новый электромобиль Skoda, что даёт возможность художникам попытаться представить его внешность самостоятельно. Попробовать свои силы решил дизайнер испанского издания motor.es. Ожидается, что у этой модели будет собственное оформление экстерьера, отличное от «доноров».



Рендер электрического хэтчбека Skoda

Судя по рендеру, во внешности новинки будут заимствованы черты первого электромобиля бренда – кроссовера Skoda Enyaq iV. Его головная оптика визуально сливается с чёрного цвета заглушкой, расположенной на месте традиционной решётки радиатора. Фары соединены между собой через всю ширину этой пластины с помощью тонкой светящейся полосы.



На фото: Skoda Enyaq iV 1 / 2 На фото: Skoda Enyaq iV 2 / 2

Кроме того, передняя часть получила передний бампер с небольшим воздухозаборником и L-образным контрастным декором. Капот небольшой, имеет фирменные выштамповки Skoda. Здесь же располагается логотип чешской марки (посередине, между гранями на крышке).



На фото: салон Skoda Enyaq iV

Испанское издание предполагает, что электрическую «начинку» новинка Skoda получит от Enyaq iV. Отметим, у простых версий кроссовера установлен один электромотор на задней оси: предлагаются 148-, 179- и 204-сильные варианты. Исполнения «побогаче» имеют двухмоторные силовые установки совокупной мощностью 265 и 306 л.с. Кроме того, у модели разные варианты тяговых батарей, их ёмкость варьируется в диапазоне от 55 до 82 кВт*ч. Запас хода «зелёного» паркетника – от 340 до 510 км.

Ожидается, что «электрохэтч» чешского бренда появится на старосветском рынке в 2024 году. Volkswagen ID.3 к тому времени, вероятно, доберётся до своего планового рестайлинга. Напомним, продажи «батарейного» хэтчбека стартовали в Европе в сентябре прошлого года. Судя по данным сайта Carsalesbase, за четыре последних месяца 2020-го дилеры реализовали 54 495 машин, из них почти 27 тыс. – в декабре.

