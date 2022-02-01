Skoda намерена пополнить линейку тремя моделями меньше и дешевле кроссовера Enyaq

В компании ожидают, что новинки появятся до 2030 года. Позже «зелёное» семейство может быть расширено и за счёт семиместного SUV или минивэна.

Чешская марка, принадлежащая немецкому концерну Volkswagen, на европейском рынке была в «плюсе» с 2013 года, однако восхождение «подкосил» кризисный 2020-ый. В том году дилеры сумели реализовать 634 160 единиц, что на 14,6% меньше, чем годом ранее. В прошлом году продажи также демонстрировали отрицательную динамику: за январь-ноябрь 2021-го клиенты купили 558 055 экземпляров, что на 3% меньше, чем за первые 11 месяцев предыдущего года.



На фото: Skoda Enyaq iV 1 / 2 На фото: Skoda Enyaq iV 2 / 2

Как и многие другие бренды, которые ориентированы на европейский рынок, Шкода сейчас продолжает работать над развитием собственной электрической линейки. Её первенцем стал кроссовер Enyaq iV, который дебютировал в сентябре 2020 года. Вчера, 31 января 2022-го, компания представила «зелёный» паркетник с купеобразным кузовом – Enyaq Coupe iV, а также его «заряженную» версию с прибавкой RS к названию.

Теперь в Skoda немного рассказали о дальнейших планах по расширению электрического семейства. Так, к 2030 году компания намерена представить ещё три новинки, каждая из которых окажется меньше по габаритам, чем Enyaq и Enyaq Coupe. Кроме того, эти три новинки будут и дешевле, чем уже представленные «электропаркетники». Напомним, стартовый ценник Enyaq iV на домашнем рынке стартует с отметки 1 124 900 чешских крон, стоимость «купе» пока не названа.



На фото: Skoda Enyaq Coupe iV 1 / 2 На фото: Skoda Enyaq Coupe iV 2 / 2

Отметим, ранее уже сообщалось, что одним из следующих приоритетных проектов станет полностью «батарейный» компактный автомобиль, который по габаритам, вероятно, будет похож на «электрохэтч» Volkswagen ID.3. Напомним, эта «пятидверка» на модульной платформе MEB стала первенцем «зелёной» линейки ID, принадлежащей немецкой марке.

Ещё одной новинкой, скорее всего, станет «кроха», в основу которой ляжет платформа MEB Entry (эта «тележка» предназначена для «электричек» начального уровня). Предполагается, что эта новинка станет «розеточной» заменой ситикара Citigo, производство которого было завершено в 2020 году. Его ближайшими «родственниками» станут серийные автомобили, созданные на базе концептов Volkswagen ID.Life и Cupra Urban Rebel. Ожидается, что они выйдут на рынок в 2025 году, а новинка Skoda, скорее всего, появится позже.



Кроме того, в дальнейшем, после 2030 года, электрическую линейку Skoda может пополнить семиместный либо кроссовер, либо минивэн. По словам главы марки Томаса Шефера, на данный момент приоритетом для компании является запуск трёх небольших и более доступных по цене «электричек», однако в дальнейшем в Шкоде могут задуматься и о разработке более крупных электромобилей.

Отметим, по плану чешской компании к началу следующего десятилетия около 50-70% от общего объёма продаж в Европе должно приходиться на полностью электрические модели. Напомним, у первенца «зелёной» линейки – Skoda Enyaq – сравнительно неплохие результаты на старосветском рынке: за неполный 2021 год (с января по ноябрь) дилерам удалось реализовать здесь 40 889 экземпляров. Для сравнения, немногим выше результат у «близнеца» – Volkswagen ID.4, который за тот же период разошёлся тиражом в 46 079 единиц.

