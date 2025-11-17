Слабо продающийся кроссовер Lexus UX получил скромные обновки и подорожал

Марка Lexus представила компактный кроссовер UX в 2018 году, обновление он пережил в 2022-м. А в конце 2023-го на смену UX 250h пришла актуальная гибридная модификация – с прибавкой 300h к названию. Дела у этой модели на американском рынке на данный момент идут неважно. По данным сайта GCBC, за первые десять месяцев 2025 года выбор в пользу этой модели сделали 7324 клиента. Это значит, что на долю этого паркетника пришлось всего 2,5% от совокупных продаж Lexus в США за указанный период.

На фото: Lexus UX 2026 модельного года (версия для рынка США)

Теперь американский офис Lexus рассказал о переходе UX в 2026 модельный год, при этом список обновок оказался весьма скромным. Так, по данным производителя, кроссовер получил модернизированные стандартные фары с автоматическим регулированием яркости в комплектациях Premium и F Sport.

Ещё в перечне обновок перечислен новый цвет кузова – Ultra White – для стартового варианта Lexus UX 300h (он пришёл на смену оттенку White Pearl). А для желающих приобрести автомобиль в модификации F Sport теперь будет опционально доступен новый однотонный вариант окраски кузова – Caviar.

Любопытно, что производитель перечислил в качестве обновок те изменения, которые были внесены в кроссовер в прошлом году. Речь идёт о появлении новых хромированных вставок, а также об увеличенной до 12,3 дюйма диагонали виртуального щитка приборов у исполнений Premium и F Sport (стартовой версии по-прежнему положен семидюймовый дисплей).

Технику «посвежевшего» Lexus UX разработчики, конечно же, трогать не стали. Lexus UX 300h 2026 модельного года оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 2,0-литровый бензиновый четырёхцилиндровый атмосферник, работающий в тандеме с двумя мотор-генераторами и бесступенчатой коробкой передач. Совокупная отдача системы составляет 199 л.с., в её состав входит также небольшая литий-ионная батарея, расположенная под задним диваном.

На фото: салон Lexus UX 2026 модельного года (версии для рынка США)

В разгон с места почти до «сотни» (до 96,5 км/ч) переднеприводной версии модели требуется 8,0 секунды, а «полноприводник» тратит на это упражнение 7,9 секунды. Система полного привода E-Four, предполагающая использование дополнительного электромотора на задней оси, по-прежнему предлагается за доплату.

1 / 2 2 / 2

Продажи посвежевшего SUV на американском рынке начнутся ближе к концу 2025-го. Очень скромно обновлённый Lexus UX слегка подорожал к новому модельному году. Так, стартовая цена кроссовера составляет 38 250 долларов (эквивалентно примерно 3,11 млн рублей по текущему курсу), что на 215 долларов больше по сравнению с вариантом текущего модельного года. Стоимость посвежевшего топового варианта Lexus UX 300h AWD F Sport Handling равна 48 240 долларов (около 3,92 млн рублей), что на 170 долларов больше.