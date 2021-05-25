Слухи о новом Audi A4: две платформы и полностью электрическая версия RS

Долгожданное новое поколение «четвёрки» ожидается в 2023 году и получит самую широкую в истории семейства линейку силовых агрегатов: бензиновые и дизельные в сочетании с мягкогибридным довеском, plug-in гибридные и электрические.

Нынешнее официально пятое поколение Audi A4 на всефольксвагеновской платформе MLB Evo выпускается с 2015 года и, по сути, является эволюцией модели четвёртого поколения, запущенной в продажу в далёком 2007 году. То есть современная Audi A4 – это настоящий ветеран рынка, модель морально устарела и это уже не скрыть никакими рестайлингами (последний состоялся в 2019 году). Сегодня «четвёрка» продаётся хуже своих основных конкурентов — BMW 3 Series и Mercedes-Benz C-Class — на всех ключевых рынках и до сих пор не имеет розеточных (plug-in гибридных) версий, которые BMW и Mercedes-Benz давно освоили.

Audi A4 актуального, пятого поколения

Главным рынком сбыта для Audi A4, судя по статистике продаж 2020 года, собранной на сайте CarSalesBase, является Китай: удлинённый седан A4L местной сборки здесь продан в количестве 130 906 шт., тогда как BMW 3 Series L и Mercedes-Benz C-Class L разошлись тиражами 156 164 шт. и 152 300 шт. соответственно. В Европе продажи Audi A4 в прошлом году составили 77 515 шт., BMW 3 Series — 118 369 шт., Mercedes-Benz C-Class — 81 909 шт. В США ингольштадтская «четвёрка» в прошлом году нашла только 18 341 покупателя, BMW 3 Series — 41 442, Mercedes-Benz C-Class — 26 294.



В России Audi A4,тоже отстаёт от конкурентов: по данным АЕБ, в 2020 году продано 1575 шт., тогда как результат «трёшки» BMW – 4230 шт., Mercedes-Benz C-Class — 2192 шт.

В общем, ясно, что Audi A4 остро нуждается в полноценной смене поколений и эта смена, как сообщает британский журнал Autocar со ссылкой на осведомлённые источники, случится в 2023 году. Шестое поколение модели сохранит платформу MLB Evo для всех версий с ДВС, но задняя часть будет переделана под установку литий-ионной батареи ёмкостью 14,4 кВт·ч, изменится конфигурация задней подвески, деталей из алюминиевого сплава станет больше. Розеточные гибриды смогут проехать на одной зарядке без включения ДВС порядка 100 км по циклу WLTP.

Линейка ДВС существенно не изменится (потому что разработку новых мотор Audi недавно прекратила), но будет доведена до экологических норм Евро 7, в том числе за счёт мягкой 48-вольтовой гибридизации. Топовым бензиновым мотором по-прежнему будет 2,9-литровый бензиновый V6, на топ-версии RS4 он в сочетании с гибридной надстройкой будет выдавать больше нынешних 450 л.с. Сохранится ли эксклюзивная для Европы версия S4 с 3,0-литровым турбодизелем (341 л.с.), пока неизвестно. Коробки передач — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями либо 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». «Механики» больше не будет.

По словам инсайдеров, изменения в дизайне экстерьера будут эволюционные, версия с кузовом универсал сохранится, а вот салон будет существенно перекроен под современные цифровые технологии, в том числе систему бесконтактной оплаты (топлива, электричества, парковки, проезда по платным магистралям и т.д.), которую Audi разрабатывает совместно с Huawei.

Полностью электрический Audi A4 e-tron дебютирует в 2014 году, но в его основу ляжет уже чисто электромобильная платформа PPE (Premium Platform Electric). По сути, Audi A4 e-tron станет слегка уменьшенной версией лифтбека Audi A6 e-tron, концептуальную версию которого показали в апреле на Шанхайском автосалоне. Audi A4 e-tron будет предлагаться с одним (задним) либо двумя электромоторами (по одному на каждую ось). Будет и спортивная полноприводная версия RS, выдающая максимальные 475 л.с. и 800 Нм.

После 2030 года Audi A4 в Европе будет только электрическим, то есть на платформе PPE, но для менее озабоченных экологией регионов выпуск версий с ДВС, возможно, продолжится.

