Smart думает о выпуске очень маленького кроссовера с прицелом на китайский рынок

О том, что Daimler решил судьбу убыточного бренда smart, стало известно ещё в марте прошлого года. Тогда сообщалось, что вопрос его развития лёг на плечи «поднебесного» холдинга Geely. При этом производство решили полностью перенести в Китай, а в модельный ряд «пустить» исключительно электромобили. При этом немецкий концерн Daimler не избавился от Смарта полностью – выбран вариант создания совместного равнодолевого предприятия.



На фото: Smart EQ forfour

Как сообщали ранее, теперь китайская сторона отвечает за расходы на проектирование новых моделей Smart, за их выпуск и продвижение на глобальном рынке, тогда как Daimler досталась разработка дизайна машин бренда.

О том, какое будущее ждёт Smart, недавно в соцсети LinkedIn рассказал вице-президент компании по глобальным продажам Дэниэл Лескоу. По его словам, у бренда появится новинка – субкомпактный электрический паркетник. Он описал будущую модель как «новый альфа в городских джунглях». Судя по всему, очередной Смарт тяготеть будет скорее к ситикарам, нежели к кроссоверам.



А значит, не стоит надеяться на какие бы то ни было «внедорожные» качества автомобиля, клиренс повыше, а также достаточно ёмкую батарею. Средой обитания «электрокросса» будет цивилизация, а значит, он сможет ездить по ровным дорогам на небольшие расстояния и часто подзаряжаться.



В компании пока не называют имя будущего маленького паркетника. Ожидается, что в основу нового кроссовера ляжет модульная платформа, которую разработали в Geely. Эта «тележка» предназначена в том числе для моделей брендов Lynk&Co и Volvo.

По словам топ-менеджера Smart, новый автомобиль разрабатывается с прицелом на Китай. Он объяснил это тем, что здесь довольно востребованы электромобили, для них есть инфраструктура, при этом спрос на кроссоверы продолжает расти. При этом в дальнейшем модель должна выйти и за пределы Поднебесной: Дэниэл Лескоу отметил, что производство и продажи наладят в том числе и в Европе.



О «начинке» новинки Smart пока известно мало. Сообщается, что запас хода, вероятно, составит порядка 640 км (по какому циклу вели расчёт, не уточняется). Известно, что Geely работает с компанией Mobileye: это позволит оснастить «электропаркетник» современными системами помощи водителю (в том числе рядом функций автопилота).

Напомним, о решении полностью перевести модельный ряд Smart на электротягу стало известно ещё в 2018 году. В результате бренду пришлось покинуть один из крупнейших авторынков мира – «крошки» больше не купить в США. Так, в 2019-ом дилеры распродали последние экземпляры – 680 машин. Отметим, лучшим годом для марки на этом рынке стал стартовый – 2008-ой, тогда было реализовано 24 622 машины.

