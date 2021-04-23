Сменивший имя новый Renault Logan: первые фото салона и подробности

От модели под румынской маркой «четырехдверка» Рено отличилась не только названием, но и дизайном. А вот габариты у машин совпадают.

Европейские седан Dacia Logan и хэтчбек Sandero перешли в новое поколение в прошлом году, они переехали с платформы B0 на «тележку» CMF-B. А в марте 2021-го свежую «четырехдверку» показала и материнская Renault: модель пока анонсирована только для Турции, причем там она сменила еще и имя – теперь это Taliant. К слову, предыдущий турецкий седан тоже вовсе не Логан, а Symbol. Облик новинки непосредственно бренда Рено раскрыли в минувшем месяце, теперь же местное подразделение поделилось первыми фото интерьера и кое-какими подробностями.

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Внешне турецкий Taliant довольно серьезно отличается от «старосветского» Dacia Logan. Так, модели Renault достались иные капот, радиаторная решетка и бамперы, фары сделали в фирменном стиле французского бренда (у них появились светодиодные загогулины дневных ходовых огней), а бока у «четырехдверки» не такие раздутые, как у Dacia. Задние фонари тоже другие – с секциями, заплывающими на крышку багажника.



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Несмотря на разницу в дизайне, размеры у машин идентичны: длина равна 4396 мм, ширина – 1848 мм, высота – 1501 мм, колесная база – 2649 мм. Объем багажника пока не назван, но и он наверняка такой же, как у нового седана Dacia (528 литров). Для сравнения, габариты прежнего Renault Symbol для Турции: 4354/1733/1517 мм, расстояние между осями – 2635 мм, объем грузового отсека – 510 литров.



Renault Taliant

В салоне Renault Taliant – иная передняя панель, хотя она тоже «многослойная». Также седан Рено получил другие рулевое колесо и дефлекторы обдува, чуть иначе оформлена центральная консоль. У Taliant вроде бы нет климат-контроля – в шайбах отсутствуют экранчики (у Dacia они имеются), но не исключено, что перед нами просто не самая богатая комплектация. А вот мультимедиа-система почти такая же, как у европейского седана: с «парящим» 8-дюймовым тачскрином и возможностью беспроводного подключения к Apple CarPlay (у Dacia есть и Android Auto, но для Турции это приложение не заявлено), осталось и крепление для телефона. Еще Renault Taliant обещаны вариатор X-Tronic и электрический «ручник».



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О моторах пока ни слова. Прежний Renault Symbol в Турции доступен с бензиновой 900-кубовой «турботройкой» TCe мощностью 90 л.с. и четырехцилиндровым дизелем 1.5 Blue dCi мощностью 95 л.с., оба сочетаются с пятиступенчатой «механикой». Новый Dacia Logan в Европе предложен с бензиновыми трехцилиндровыми же «атмосферником» 1.0 SCe (65 л.с.) и турбомотором 1.0 TCe (90 л.с.), первый работает в паре с 5МКП, второму положены 6МКП или вариатор. Также европейцы могут выбрать газовую 100-сильную модификацию.



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На турецкий рынок новый Renault Taliant выйдет нынешним летом. В компании пока не сообщали, появится ли «четырехдверка» с таким именем в других странах. Что же касается России, то наш Логан вряд ли сменит поколение в ближайшее время.

