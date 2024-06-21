СМП РСКГ в Казани: много коротких и одна длинная гонка

21-23 июня впервые в истории автодрома Kazan Ring Canyon пройдет совместный этап чемпионата страны по кольцевым гонкам и Кубка России по гонкам на выносливость.

SMP Racing проводит чемпионат и Кубок России по автомобильным кольцевым гонкам уже десять лет, и каждый год представители серии СМП РСКГ Туринг приезжают на автодром Kazan Ring Canyon, чтобы стартовать в нескольких ярких заездах. Представители Татарстана традиционно выступают в разных классах, от демократичного S1600 до международного SMP TCR Russia. А болельщики из Казани и всего региона следят за борьбой с трибун и живописных окрестностей уникальной трассы, расположенной в природном каньоне.

В этом сезоне на автодроме Kazan Ring Canyon вновь пройдут 9 динамичных гонок, каждая из двадцати минут которых будет наполнена обгонами и борьбой.

21 и 22 июня в них примут участие пилоты 6 классов чемпионата и Кубка России, а также Кубка РАФ по автомобильным кольцевым гонкам, объединенных в серию СМП РСКГ Туринг.



А уже 23 июня на старт выйдут участники Кубка России по гонкам на выносливость СМП РСКГ Эндуранс! Лучшим спортсменам страны, в числе которых пилоты Формулы-1 Виталий Петров и Сергей Сироткин, предстоит сразиться в 3-часовом марафоне – впервые в истории казанской трассы.

СМП РСКГ Туринг – 21 и 22 июня

В зависимости от уровня подготовки, автомобили серии СМП РСКГ Туринг делятся на несколько классов. Самый мощный – зачет SMP GT4. Полтора десятка 500-сильных суперкаров Mercedes-AMG GT4 и Toyota Supra, которые можно увидеть в самых престижных мировых соревнованиях, на старт в Казани выведут профессиональные пилоты и джентльмен-драйверы.

В еще одном международном классе, SMP TCR Russia, выступают исключительно профессиональные пилоты. Здесь 350-сильные LADA Vesta Sport на равных противостоят аналогичным моделям от Audi, Hyundai, Cupra, а пилоты казанской команды ТАИФ Моторспорт входят в число фаворитов.

Немногим менее быстрый, но не менее интересный класс – Супер-продакшн. Здесь все внимание приковано к противостоянию пилотов на 250-сильных заднеприводных купе Subaru BRZ частной команды Sofit Racing Team с представителями заводской команды LADA Sport ROSNEFT, выступающих на седанах LADA Vesta.

Зачет Туринг-Лайт собирает на старте свыше двадцати 200-сильных компакт-каров Audi A1, Skoda Fabia, Kia Rio, Volkswagen Polo – а в Казани ожидается дебют легендарных хэтчбеков MINI Cooper! И один из них будет пилотировать пилотесса Татьяна Елисеева.

Класс S1600 объединяет относительно простые и массовые модели компакт-класса: LADA Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris. С ними соперничает LADA Vesta, построенная казанской командой ALGA Motorsport – единственный седан среди хэтчбеков!

Наконец, самый экзотичный класс Спортпрототип CN будет представлен автомобилями, построенными специально для гонок и не имеющих серийных аналогов. Четверть сотни российских машин марки Shortcut, напоминающих легендарные Lotus 7, французские Mitjet и американские Legends – здесь будет на что посмотреть!

СМП РСКГ Эндуранс – 23 июня

Все модели серии спринтерских гонок СМП РСКГ Туринг можно увидеть и в многочасовом марафоне СМП РСКГ Эндуранс. Вдобавок только здесь представлены стремительные спортпортотипы BR03 – самые быстрые машины в Кубке России, созданные отечественной компанией BR Engineering.

На одном из таких прототипов будут выступать прошлогодние победители, пилоты Формулы-1 Виталий Петров и Сергей Сироткин. С ними за победу в абсолютном зачете сразится еще один экипаж SMP Racing в составе Александра Смоляра и Кирилла Смаля, одержавших победу на открытии этого сезона.

Партнёрский материал