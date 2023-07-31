Гибридные авто ×
  • Собравшийся в Россию премиум-бренд Wey готовится запустить в продажу минивэн

Собравшийся в Россию премиум-бренд Wey готовится запустить в продажу минивэн

31.07.2023 120 0 0

На домашнем рынке семиместный MPV будет представлен исключительно в виде гибрида.

На фото минпрома КНР минивэн премиальной марки Wey, коей владеет концерн Great Wall, засветился еще в начале апреля, и в том же месяце в рамках Шанхайского автосалона продемонстрировали предсерийный прототип с наглухо тонированными стеклами. Теперь же бренд приступил к продвижению модели: опубликованы фирменные изображения и видео товарного однообъемника, включая кадры интерьера. Напомним, с китайского название вэна можно перевести как Alpine.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Особенности внешности новинки – гигантская радиаторная решетка с вертикальными клиньями и вертикальные же задние фонари, которые вдобавок объединены между собой довольно массивной функциональной плашкой. Длина Wey Alpine равна 5045 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1900 мм, колесная база – 3085 мм. Таким образом, по своим габаритам «китаец» в целом превзошел Toyota Alphard нового поколения (длина – 4995 мм, расстояние между осями – 3000 мм). Модель Wey «стоит» на 18-дюймовых колесах.

В салоне – крупное табло, то есть спрятанные под единым стеклом виртуальная приборка и сенсорный экран мультимедийной системы. При этом за управление «климатом» отвечают физические кнопки, расположенные под центральными дефлекторами обдува. Привычного селектора коробки нет – на тоннеле установили беспроводную площадку для зарядки смартфона, вдобавок имеется бокс с крышкой. Ну а управление трансмиссией возложено на правый подрулевой рычажок.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Wey Alpine предложат с семиместным салоном, кресла расположены по схеме 2+2+3. Сиденья второго ряда – с выдвижными подставками для ног, массажером, вентиляцией и обогревом. Задний диван можно сложить и сдвинуть вперед, в этом случае объем багажника будет равен 1725 литрам. В списке оборудования также значатся два люка в крыше, откидные столики и холодильник (встроен между передними сиденьями, его в Wey называют «двухслойным»: есть выдвижная секция, плюс доступ к отсеку предусмотрен сверху).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Минивэн представляет собой подзаряжаемый гибрид с установкой DHT-PHEV на основе бензинового турбомотора 1.5. Все подробности о технике узнаем уже после премьеры серийного Alpine, которую проведут в ближайшее время.

Между тем ранее стало известно о том, что бренд Wey может официально появиться и на российском рынке, причем не исключено, что уже в этом году. Впрочем, если марке действительно дадут «зеленый свет» в РФ, то, скорее всего, поначалу она будет представлена исключительно кроссоверами.

минивэн Китай авторынок новинки гибридные авто Wey Great Wall

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Как получить компенсацию по ДТП от страховой компании через Госуслуги Мы уже рассказывали о том, что с осени прошлого года ДТП можно оформить по европротоколу не только в бумажном виде, но и через Госуслуги. Теперь здесь появилась еще одна возможность: подат... 132 0 0 31.07.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Haval H6 Haval H6 стал одним из первых китайских автомобилей, при тестировании которых опытные и донельзя придирчивые российские автоэксперты начали говорить, что мир них уже не будет прежним, потому... 2049 3 0 30.07.2023
Статьи / Практика Рок-н-ролл под днищем: что ломается в карданной передаче и можно ли ездить без кардана Любители классических Mercedes-Benz и BMW сейчас могут закатить глаза, выдохнуть и уйти читать что-нибудь другое: они про карданы точно знают всё и даже чуть больше. А вот тем, кто не слишко... 902 1 1 28.07.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 20874 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 16601 7 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 16562 3 2 18.07.2023
Change privacy settings