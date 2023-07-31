Собравшийся в Россию премиум-бренд Wey готовится запустить в продажу минивэн

На фото минпрома КНР минивэн премиальной марки Wey, коей владеет концерн Great Wall, засветился еще в начале апреля, и в том же месяце в рамках Шанхайского автосалона продемонстрировали предсерийный прототип с наглухо тонированными стеклами. Теперь же бренд приступил к продвижению модели: опубликованы фирменные изображения и видео товарного однообъемника, включая кадры интерьера. Напомним, с китайского название вэна можно перевести как Alpine.

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Особенности внешности новинки – гигантская радиаторная решетка с вертикальными клиньями и вертикальные же задние фонари, которые вдобавок объединены между собой довольно массивной функциональной плашкой. Длина Wey Alpine равна 5045 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1900 мм, колесная база – 3085 мм. Таким образом, по своим габаритам «китаец» в целом превзошел Toyota Alphard нового поколения (длина – 4995 мм, расстояние между осями – 3000 мм). Модель Wey «стоит» на 18-дюймовых колесах.



В салоне – крупное табло, то есть спрятанные под единым стеклом виртуальная приборка и сенсорный экран мультимедийной системы. При этом за управление «климатом» отвечают физические кнопки, расположенные под центральными дефлекторами обдува. Привычного селектора коробки нет – на тоннеле установили беспроводную площадку для зарядки смартфона, вдобавок имеется бокс с крышкой. Ну а управление трансмиссией возложено на правый подрулевой рычажок.



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Wey Alpine предложат с семиместным салоном, кресла расположены по схеме 2+2+3. Сиденья второго ряда – с выдвижными подставками для ног, массажером, вентиляцией и обогревом. Задний диван можно сложить и сдвинуть вперед, в этом случае объем багажника будет равен 1725 литрам. В списке оборудования также значатся два люка в крыше, откидные столики и холодильник (встроен между передними сиденьями, его в Wey называют «двухслойным»: есть выдвижная секция, плюс доступ к отсеку предусмотрен сверху).



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Минивэн представляет собой подзаряжаемый гибрид с установкой DHT-PHEV на основе бензинового турбомотора 1.5. Все подробности о технике узнаем уже после премьеры серийного Alpine, которую проведут в ближайшее время.

Между тем ранее стало известно о том, что бренд Wey может официально появиться и на российском рынке, причем не исключено, что уже в этом году. Впрочем, если марке действительно дадут «зеленый свет» в РФ, то, скорее всего, поначалу она будет представлена исключительно кроссоверами.