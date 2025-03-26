Совершенно новый кроссовер Hyundai: первые официальные фото

В Китае в гамме совместного предприятия Beijing Hyundai сейчас нет ни одного электрокара (импортный Ioniq 5 в расчет не берем), да и вообще вся линейка заметно усохла. Так что ничего удивительного в том, что компания показывает неважные результаты на крупнейшем рынке планеты. Согласно статистике BestSellingCarsBlog, в январе-феврале текущего года продажи СП составили всего чуть более 18 000 машин (-47%; без учета импорта, но и его результаты скромные). Однако сворачивать свою деятельность в Поднебесной Hyundai не собирается и готовит электрифицированные модели, разработанные с учетом предпочтений местной публики. А первенцем «новой эры» станет электрический кроссовер: сегодня СП опубликовало фотографии тестового образца.

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Никаких подробностей о «зеленом» паркетнике пока нет, неизвестно даже его имя. В Beijing Hyundai лишь заявили о том, что модель раскроют 28 марта. Впрочем, не исключено, что это будут лишь полноценные фирменные картинки машины без камуфляжа.

Судя по имеющимся снимкам, спереди у кроссовера будет светящаяся полоска, ее разместят под довольно узкими фарами. Задние фонари сделают в виде единой плашки, при этом они получат «пиксельную» начинку. Среди других особенностей внешности – гладкий «нос» и выдвижные ручки дверей.

Что же касается дальнейших планов Hyundai относительно китайского рынка, то, по информации местных профильных медиа, в следующем году компания представит еще несколько новинок – это будут как электрокары, так и гибриды.