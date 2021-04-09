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  • Совместная модель Geely и Volvo сменила амплуа: «заряженный» хэтчбек, а не кроссовер

Совместная модель Geely и Volvo сменила амплуа: «заряженный» хэтчбек, а не кроссовер

09.04.2021 72 0 0

К старту продаж готовится новая версия «пятидверки» Lynk & Co 02. В этом исполнении модель лишилась «внедорожного» обвеса, но обрела более мощный двигатель. Есть и другие доработки.

 

Бренд Lynk & Co создан в 2016 году, это совместный проект Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам). «Пятидверка» с индексом 02 стала, как несложно догадаться, второй серийной моделью марки, она дебютировала в 2018-м, в основе лежит платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная Geely опять же вместе с Вольво. К слову, на этой «тележке» построены и остальные Линки (за исключением кросса 06 – он базируется на платформе BMA), а также Volvo XC40. «Двойка» считается паркетником, у нее уже «в базе» имеется черный пластиковый обвес. Однако в новом исполнении Lynk & Co 02 сменил имидж: самую мощную версию назвали 02 Hatchback. На фото минпрома КНР хэтч засветился еще зимой, но сам производитель распространил фирменные изображения лишь недавно, вдобавок озвучены характеристики.

Lynk & Co 02 Hatchback
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Lynk & Co 02 Hatchback
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Lynk & Co 02 Hatchback
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Lynk & Co 02 Hatchback
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Обвес никуда не делся, однако теперь он окрашен в цвет кузова. Еще Lynk & Co 02 Hatchback обрел новые бамперы и четыре патрубка выхлопной системы вместо двух у кросс-хэтча. В документах сертификационного органа также указано, что новинка получила 19-дюймовые колеса (для кросса предусмотрены 17- или 18-дюймовые). Длина новой версии равна 4458 мм, что на 10 мм больше, чем у паркетника, колесная база – прежние 2702 мм. Кроме того, перенастроена подвеска и уменьшен дорожный просвет: некоторые китайские СМИ пишут о 141 мм, тогда как у «кроссовера» этот показатель составляет 202 мм. Интерьер все еще засекречен, но внутри 02 Hatchback от стандартной «двойки», скорее всего, отличается лишь декором.

Lynk & Co 02 Hatchback

Главная же обновка – под капотом. Lynk & Co 02 Hatchback оснащен бензиновой «турбочетверкой» 2.0 серии Drive-E, которая выдает 254 л.с. и 350 Нм, мотор сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin. Топовый «традиционный» кросс-хэтч (есть еще гибрид с установкой на основе турбомотора 1.5, но его в расчет не берем) предложен со 190-сильной версией турбодвигателя 2.0 (300 Нм) и 6АКП. А вот полный привод хэтчбеку не достался – только передний. В Lynk & Co утверждают, что первую «сотню» 02 Hatchback наберет за 6,2 секунды

Между тем в гамме Lynk & Co есть еще одна «горячая» модель – 03+, то есть спортверсия седана 03. «Четырехдверка» доступна с тем же 254-сильным турбомотором, при этом она по умолчанию полноприводная, а заявленное время разгона с 0 до 100 км/ч – 5,9 секунды.

Кросс-хэтч Lynk & Co 02
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Кросс-хэтч Lynk & Co 02
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Кросс-хэтч Lynk & Co 02
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На китайский рынок Lynk & Co 02 Hatchback выйдет в ближайшее время, цены пока не объявлены. Кросс-хэтч сегодня стоит от 119 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 410 000 рублей по актуальному курсу. Минувший год паркетник закончил на родине в «минусе»: реализован 21 301 экземпляр – это на 9% меньше, чем в 2019-м.

За пределы Китая марка Lynk & Co должна выбраться в этом году – начнут с Европы, однако там «двойка» пока не появится, первенцем в Старом Свете станет полноценный SUV под индексом 01.

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