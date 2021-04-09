Совместная модель Geely и Volvo сменила амплуа: «заряженный» хэтчбек, а не кроссовер

Бренд Lynk & Co создан в 2016 году, это совместный проект Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам). «Пятидверка» с индексом 02 стала, как несложно догадаться, второй серийной моделью марки, она дебютировала в 2018-м, в основе лежит платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная Geely опять же вместе с Вольво. К слову, на этой «тележке» построены и остальные Линки (за исключением кросса 06 – он базируется на платформе BMA), а также Volvo XC40. «Двойка» считается паркетником, у нее уже «в базе» имеется черный пластиковый обвес. Однако в новом исполнении Lynk & Co 02 сменил имидж: самую мощную версию назвали 02 Hatchback. На фото минпрома КНР хэтч засветился еще зимой, но сам производитель распространил фирменные изображения лишь недавно, вдобавок озвучены характеристики.
Обвес никуда не делся, однако теперь он окрашен в цвет кузова. Еще Lynk & Co 02 Hatchback обрел новые бамперы и четыре патрубка выхлопной системы вместо двух у кросс-хэтча. В документах сертификационного органа также указано, что новинка получила 19-дюймовые колеса (для кросса предусмотрены 17- или 18-дюймовые). Длина новой версии равна 4458 мм, что на 10 мм больше, чем у паркетника, колесная база – прежние 2702 мм. Кроме того, перенастроена подвеска и уменьшен дорожный просвет: некоторые китайские СМИ пишут о 141 мм, тогда как у «кроссовера» этот показатель составляет 202 мм. Интерьер все еще засекречен, но внутри 02 Hatchback от стандартной «двойки», скорее всего, отличается лишь декором.
Главная же обновка – под капотом. Lynk & Co 02 Hatchback оснащен бензиновой «турбочетверкой» 2.0 серии Drive-E, которая выдает 254 л.с. и 350 Нм, мотор сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin. Топовый «традиционный» кросс-хэтч (есть еще гибрид с установкой на основе турбомотора 1.5, но его в расчет не берем) предложен со 190-сильной версией турбодвигателя 2.0 (300 Нм) и 6АКП. А вот полный привод хэтчбеку не достался – только передний. В Lynk & Co утверждают, что первую «сотню» 02 Hatchback наберет за 6,2 секунды
Между тем в гамме Lynk & Co есть еще одна «горячая» модель – 03+, то есть спортверсия седана 03. «Четырехдверка» доступна с тем же 254-сильным турбомотором, при этом она по умолчанию полноприводная, а заявленное время разгона с 0 до 100 км/ч – 5,9 секунды.
На китайский рынок Lynk & Co 02 Hatchback выйдет в ближайшее время, цены пока не объявлены. Кросс-хэтч сегодня стоит от 119 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 410 000 рублей по актуальному курсу. Минувший год паркетник закончил на родине в «минусе»: реализован 21 301 экземпляр – это на 9% меньше, чем в 2019-м.
За пределы Китая марка Lynk & Co должна выбраться в этом году – начнут с Европы, однако там «двойка» пока не появится, первенцем в Старом Свете станет полноценный SUV под индексом 01.
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