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Совсем другая Renault Arkana получила новую топ-версию со своим дизайном

03.10.2022 828 0 0

Новое исполнение появилось у купеобразного паркетника на корейском рынке – там к чисто бензиновым вариантам присоединился гибрид.

 

Два года назад в Корее дебютировало кросс-купе Samsung XM3 локального производства. Пусть эта «пятидверка» и выглядит почти как почившая российская Renault Arkana (марка Renault покинула рынок РФ в текущем году из-за известных событий), однако на деле это совсем другая модель. Так, если наш паркетник построен на платформе, которая многое унаследовала от простенькой B0, то в основе «корейца» лежит более современная «тележка» CMF-B. C 2021 года машины корейской сборки также поставляют в Европу и некоторые страны Южной Америки, но под привычным нам названием Renault Arkana. Интересно, что в Старом Свете «купе» изначально имеет гибридные версии, а вот исходный кроссовер XM3 электрифицированный вариант получил только сейчас. Ну и напомним, что автомобильное подразделение Samsung принадлежит Рено с 2000-го, к производителю бытовой техники и смартфонов оно отношения уже давно не имеет, вдобавок с нынешнего года корейское предприятия сменило название Renault Samsung Motors на Renault Korea Motors.

XM3 E-Tech Hybrid
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XM3 E-Tech Hybrid
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XM3 E-Tech Hybrid
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Итак, XM3 теперь предложен с гибридной установкой E-Tech (без возможности зарядки от электросети): как и у европейской Арканы, в состав системы входят бензиновый «атмосферник» 1.6, электродвигатель и стартер-генератор. Совокупная отдача корейского гибрида еще не объявлена, мощность «старосветского» аналогичного кросс-купе – 140 л.с. В Европе у Renault Arkana еще имеются «мягкогибридные» варианты, но XM3 такие не достались. Корейцам также по-прежнему доступна «традиционная» модель – с атмосферным мотором 1.6 (123 л.с.) и вариатором или «турбочетверкой» 1.3 (152 л.с.), которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Паркетник на платформе CMF-B бывает исключительно переднеприводным.

XM3 E-Tech Hybrid

Внешне от чисто бензинового «купе» гибридный XM3 отличается оформлением передней части: у этого варианта более агрессивный бампер, как у «старосветского» паркетника Arkana RS Line, плюс оригинальная радиаторная решетка (в Европе у Арканы «волн» на гриле нет). Кроме того, только XM3 E-Tech Hybrid может быть окрашен в ярко-оранжевый или синий цвета. Внутри же гибрид повторил «традиционный» паркетник.

Бензиновый XM3
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Бензиновый XM3
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Бензиновый XM3
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Бензиновый XM3
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В списке стандартного оборудования XM3 E-Tech Hybrid значатся адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и автоматического переключения света фар. За доплату предусмотрены мультимедиа-система с тачскрином диагональю 9,3 дюйма («в базе» 7-дюймовый дисплей), ассистент при движении в пробках и на магистралях.

Заказы на гибридное кросс-купе уже принимают, цена – от 22 500 долларов (без учета льгот), тогда как бензиновый паркетник в Корее сегодня стоит от 13 300 долларов.

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