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  • Специалисты компании Power-ON оценили перспективы развития электромобильной индустрии

Специалисты компании Power-ON оценили перспективы развития электромобильной индустрии

19.12.2023 86 0 0

Автомобильная индустрия всего мира в последние десятилетия сталкивается с серьезными вызовами, продиктованными экологической повесткой. Однако электромобиль не может заменить автомобиль без тщательного пересмотра всей транспортной системы. В первую очередь речь идёт, конечно же, о соответствующей инфраструктуре.

Надо отметить, что и сами электромобили, и вся связанная с ними инфраструктура в последние годы развивается стремительно. Только за 2022 год продажи электрокаров в мире выросли на 40% и превысили 4 500 000 экземпляров. Запас хода современных моделей с электрическими двигателями превышает 200-300 км, а сверхбыстрые станции способны зарядить машины за десять минут. Однако перспективы развития электромобильного транспорта во многом зависят от того, насколько быстро города будут обеспечены достаточным количеством портативных и коммерческих зарядных станций. Но есть и другие важные факторы, влияющие на прогресс.

Индустрия зарядных станций: какие меры принимаются?

Для стабильной работы и распространения электротранспорта правительство РФ продвигает пилотный проект по увеличению количества зарядных станций в городах и регионах страны. Сейчас в него вовлечены уже 45 областей. В 2024 году их количество должно вырасти до 67. Разумеется, чем больше будет построено станций, тем сильнее будет стимул приобрести электромобиль, и важно, что станции должны быть распространены не только в столичном регионе, но и в других субъектах Российской Федерации. Этим и продиктована необходимость привлекать к проекту по увеличению зарядных станций новые регионы. Подробнее о зарядных установках и их типах можно почитать здесь.

Доступность: без поддержки не обойтись

Стоимость электромобиля является одним из ключевых факторов, влияющим на развитии индустрии электротранспорта. Электрические версии были и остаются дороже, чем версии того же автомобиля с классическим ДВС, однако тут намечаются положительные тенденции: электромобили постепенно становятся дешевле, а их доступность, соответственно, выше. Эти показатели тесно взаимосвязаны, и логика тут простая: чем больше электрокаров, тем ниже их цены в перспективе. Но пока о доступной стоимости говорить рано (впрочем, как и доступности автомобилей среднего класса вообще), поэтому требуются меры специальной поддержки. Правительством принимаются меры по финансовому обеспечению покупки электрокаров – в кредит или лизинг. Кроме того, на некоторые отечественные электромобили действуют скидки. 

Экология: ставка на энтузиастов

Все мы знаем, что электромобили не выделяют в атмосферу токсичные газы и не засоряют окружающую среду (если, конечно, не думать об их производстве и вопросах утилизации батарей). Но является ли это существенным стимулом для покупки? Нет, не всегда. Чаще потенциальных покупателей привлекает технологичность электромобилей, отсутствие необходимости тратиться на бензин или солярку и желание приобщиться к передовой части населения. Ну а, например, европейцам просто некуда деваться: в Старом свете автомобили с ДВС потихоньку уходят в прошлое под натиском экологов. И в Европе, и в Америке «зелёная» повестка действительно оказывает существенное влияние на развитие электрического транспорта. У нас ситуация немного другая, и об экологии при покупке электромобиля думают намного реже, чем о его возможностях с точки зрения техники. Поэтому, скорее всего, рост популярности электромобилей на нашем рынке не будет носить интенсивный характер. И ставку придётся делать не столько на энтузиастов «чистого» транспорта, сколько на субсидирование при покупке электромобилей. Пока это работает: количество электромобилей постепенно растёт не только в целом во всём мире, но и в России в частности.

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технологии электромобиль авто и технологии

 

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