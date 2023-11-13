Спрос и предложение на новые отечественные автомобили выросли, средняя цена – снизилась

Средняя цена нового отечественного автомобиля в мае-октябре 2023 года, по данным Авито Авто, снизилась на 3,8% относительно того же периода прошлого года и составила 1 092 901 рубль.
Самые востребованные российские марки и модели на рынке новых авто
По данным Авито Авто, самая востребованная отечественная модель в сегменте новых автомобилей – ВАЗ (LADA) Niva Legend. Средняя цена этой модели автомобиля мае-октябре 2023 года повысилась на 3,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 846 900 рублей. В федеральном масштабе первые пять строчек рейтинга популярности занимают автомобили марки ВАЗ (LADA).
На втором месте по моделям ВАЗ (LADA) Priora со средней ценой в 892 000 рублей, что на 5,1% выше, чем в мае-октябре 2022 года, и на 286,5% выросшее предложение. ВАЗ (LADA) Vesta – на третьей строчке. Средняя цена автомобиля этой модели в мае-октябре 2023 года возросла по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году на 11,1% и составила 1 463 450 рублей. Предложение Vesta увеличилось на 100,4%, а спрос – на 98,2%
ВАЗ (LADA) Niva Travel со средней ценой в 1 215 000 рублей – на четвертой позиции. ВАЗ (LADA) Granta Coss замыкает топ-5 самых востребованных отечественных моделей.
Топ отечественных моделей новых автомобилей по доле спроса на рынке, май-октябрь 2023 г., данные Авито Авто
|Бренд
|Модель
|Средняя цена (руб.)
|Рост средней цены год к году
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|823 500
|-4,5%
|ВАЗ (LADA)
|Niva Legend
|912 500
|0,6%
|ВАЗ (LADA)
|Vesta
|1 371 261
|18,4%
|ВАЗ (LADA)
|Niva Travel
|953 925
|1,4%
|ВАЗ (LADA)
|Granta Cross
|1 184 108
|7,3%
|Москвич
|3
|1 512 584
|ВАЗ (LADA)
|Vesta Cross
|1 633 290
|2,5%
|ВАЗ (LADA)
|4x4 (Нива)
|1 720 500
|УАЗ
|Patriot
|1 933 000
|25,1%
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