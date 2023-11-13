Спрос и предложение на новые отечественные автомобили выросли, средняя цена – снизилась

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику по российскому рынку новых отечественных автомобилей с мая по октябрь 2023 года и выявили рост как спроса, так и предложения. По данным платформы, спрос на автомобили российских марок в мае-октябре 2023 года вырос на 139,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение тоже выросло на 144,4% на тот же период.

Средняя цена нового отечественного автомобиля в мае-октябре 2023 года, по данным Авито Авто, снизилась на 3,8% относительно того же периода прошлого года и составила 1 092 901 рубль.

Самые востребованные российские марки и модели на рынке новых авто

По данным Авито Авто, самая востребованная отечественная модель в сегменте новых автомобилей – ВАЗ (LADA) Niva Legend. Средняя цена этой модели автомобиля мае-октябре 2023 года повысилась на 3,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 846 900 рублей. В федеральном масштабе первые пять строчек рейтинга популярности занимают автомобили марки ВАЗ (LADA).

Lada Niva Legend

На втором месте по моделям ВАЗ (LADA) Priora со средней ценой в 892 000 рублей, что на 5,1% выше, чем в мае-октябре 2022 года, и на 286,5% выросшее предложение. ВАЗ (LADA) Vesta – на третьей строчке. Средняя цена автомобиля этой модели в мае-октябре 2023 года возросла по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году на 11,1% и составила 1 463 450 рублей. Предложение Vesta увеличилось на 100,4%, а спрос – на 98,2%

Lada Vesta

ВАЗ (LADA) Niva Travel со средней ценой в 1 215 000 рублей – на четвертой позиции. ВАЗ (LADA) Granta Coss замыкает топ-5 самых востребованных отечественных моделей.

Топ отечественных моделей новых автомобилей по доле спроса на рынке, май-октябрь 2023 г., данные Авито Авто