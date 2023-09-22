Спрос на новую спецтехнику вырос на 186,3% летом 2023 года

Самые популярные типы новой спецтехники
По данным платформы, самым востребованным типом спецтехники стали грузовики с долей спроса 56%, средняя цена составила 9 600 000 рублей.
Второе место занимает сельхозтехника, на долю данного вида техники пришлось 9,3% от общего спроса на новую спецтехнику, а средняя цена составила 1 099 000 рублей.
Третью строчку занимают экскаваторы с долей спроса 8% и средней ценой 11 193 000 рублей.
Четвертое место занимают тягачи. Их доля в структуре общего спроса на новую спецтехнику составила 6,7%, средняя цена - 9 950 000 рублей.
Пятерку самых популярных типов новой спецтехники по спросу летом 2023 года замыкают погрузчики с долей спроса 5,6% и средней ценой 3 066 000 рублей.
Также в топ-10 вошли (в порядке убывания доли спроса): прицепы, навесное оборудование, автокраны, строительная техника и коммунальная техника.
Топ-10 типов новой спецтехники по спросу, июнь-август 2023 г., вся Россия, Авито Спецтехника
|Тип
|Доля спроса в сегменте
|Средняя цена (руб.)
|Грузовики
|56,0%
|9 600 000
|Сельхозтехника
|9,3%
|1 099 000
|Экскаваторы
|8,0%
|11 193 000
|Тягачи
|6,7%
|9 950 000
|Погрузчики
|5,6%
|3 066 000
|Прицепы
|4,0%
|5 049 000
|Навесное оборудование
|3,5%
|189 000
|Автокраны
|2,2%
|20 779 000
|Строительная техника
|2,0%
|9 900 000
|Коммунальная техника
|0,7%
|7 200 000
Самые востребованные типы спецтехники с наработкой
Согласно результатам исследования Авито Спецтехника, грузовики стали самым популярным типом спецтехники с наработкой. Их доля от общего спроса на спецтехнику с наработкой летом 2023 года составила 27,9%, а средняя цена — 1 800 000 рублей.
Вторую строчку занимает сельхозтехника с долей спроса 22,7% и средней ценой 380 000 рублей.
На третьем месте тягачи с долей спроса 14,2% и средней ценой 4 650 000 рублей.
На четвертой строчке прицепы со средней ценой 1 200 000 рублей. На долю прицепов пришлось 8,4% от общего спроса на спецтехнику с наработкой.
Пятерку самых востребованных типов спецтехники с наработкой летом 2023 года замыкает легкий коммерческий транспорт с долей спроса 7,5% и средней ценой 699 000 рублей.
Также в топ-10 вошли (в порядке убывания доли спроса): экскаваторы, погрузчики, навесное оборудование, коммунальная техника и автодома.
Топ-10 типов спецтехники с наработкой по спросу, июнь-август 2023 г., вся Россия, Авито Спецтехника
|Тип
|Доля спроса в сегменте
|Средняя цена (руб.)
|Грузовики
|27,9%
|1 800 000
|Сельхозтехника
|22,7%
|380 000
|Тягачи
|14,2%
|4 650 000
|Прицепы
|8,4%
|1 200 000
|Лёгкий коммерческий транспорт
|7,5%
|699 000
|Экскаваторы
|4,3%
|5 750 000
|Погрузчики
|3,3%
|2 284 000
|Навесное оборудование
|2,6%
|109 000
|Коммунальная техника
|1,8%
|1 550 000
|Автодома
|1,7%
|677 000
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