Спрос на новую спецтехнику вырос на 186,3% летом 2023 года

Эксперты Авито Спецтехники проанализировали спрос и предложение на спецтехнику в июне-августе 2023 года. Спрос на новую спецтехнику вырос летом 2023 года на 186,3% год к году, на спецтехнику с наработкой — на 10,4%. При этом предложение новой спецтехники за июнь-август 2023 года увеличилось на 208% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на спецтехнику с наработкой — на 12,1%. Также эксперты платформы назвали самые популярные типы спецтехники летом этого года.

Самые популярные типы новой спецтехники

По данным платформы, самым востребованным типом спецтехники стали грузовики с долей спроса 56%, средняя цена составила 9 600 000 рублей.

Второе место занимает сельхозтехника, на долю данного вида техники пришлось 9,3% от общего спроса на новую спецтехнику, а средняя цена составила 1 099 000 рублей.

Третью строчку занимают экскаваторы с долей спроса 8% и средней ценой 11 193 000 рублей.

Четвертое место занимают тягачи. Их доля в структуре общего спроса на новую спецтехнику составила 6,7%, средняя цена - 9 950 000 рублей.

Пятерку самых популярных типов новой спецтехники по спросу летом 2023 года замыкают погрузчики с долей спроса 5,6% и средней ценой 3 066 000 рублей.

Также в топ-10 вошли (в порядке убывания доли спроса): прицепы, навесное оборудование, автокраны, строительная техника и коммунальная техника.

Топ-10 типов новой спецтехники по спросу, июнь-август 2023 г., вся Россия, Авито Спецтехника

Тип Доля спроса в сегменте Средняя цена (руб.) Грузовики 56,0% 9 600 000 Сельхозтехника 9,3% 1 099 000 Экскаваторы 8,0% 11 193 000 Тягачи 6,7% 9 950 000 Погрузчики 5,6% 3 066 000 Прицепы 4,0% 5 049 000 Навесное оборудование 3,5% 189 000 Автокраны 2,2% 20 779 000 Строительная техника 2,0% 9 900 000 Коммунальная техника 0,7% 7 200 000

Самые востребованные типы спецтехники с наработкой

Согласно результатам исследования Авито Спецтехника, грузовики стали самым популярным типом спецтехники с наработкой. Их доля от общего спроса на спецтехнику с наработкой летом 2023 года составила 27,9%, а средняя цена — 1 800 000 рублей.

Вторую строчку занимает сельхозтехника с долей спроса 22,7% и средней ценой 380 000 рублей.

На третьем месте тягачи с долей спроса 14,2% и средней ценой 4 650 000 рублей.

На четвертой строчке прицепы со средней ценой 1 200 000 рублей. На долю прицепов пришлось 8,4% от общего спроса на спецтехнику с наработкой.

Пятерку самых востребованных типов спецтехники с наработкой летом 2023 года замыкает легкий коммерческий транспорт с долей спроса 7,5% и средней ценой 699 000 рублей.

Также в топ-10 вошли (в порядке убывания доли спроса): экскаваторы, погрузчики, навесное оборудование, коммунальная техника и автодома.

Топ-10 типов спецтехники с наработкой по спросу, июнь-август 2023 г., вся Россия, Авито Спецтехника