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  • Спрос на полисы ОСАГО может снизиться: это грозит проблемами и страховщикам, и водителям

Спрос на полисы ОСАГО может снизиться: это грозит проблемами и страховщикам, и водителям

14.04.2022 205 0 0

Предполагается, что к этому могут привести проблемы с денежными выплатами, которые во многих случаях не смогут покрыть пострадавшей стороне все затраты на ремонт машины.

 

Продолжающийся экономический кризис сказался в том числе на сегменте обязательного страхования автогражданской ответственности. Проблема вызвана, в частности, дефицитом, а также повышением цен на автозапчасти. В РФ на сегодняшний день действует приоритет натуральной формы возмещения ущерба над денежными выплатами в ОСАГО. При этом нужно учитывать, что СТО не имеют права использовать «бэушные» детали при ремонте машин в рамках «автогражданки» (исключения бывают, но для этого требуется отдельное соглашение с клиентом). Правда, комплектующие не обязательно должны быть оригинальными, зачастую станции используют более дешёвые аналоги.

В случае если используется денежная выплата, расчёт производится с учётом единых справочников (их недавно обновили, но последний скачок цен там не отображён). При этом эксперты учитывают износ повреждённого в ДТП автомобиля, что существенно снижает размер суммы, однако они по закону должны исходить из стоимости оригинальных деталей.

Как стало известно ранее, в Российском союзе автостраховщиков (РСА) предложили разрешить производить ремонт автомобилей в рамках договоров «автогражданки» с помощью подержанных автозапчастей. Однако эта инициатива не нашла отклика у Центробанка. Вместо этого регулятор ввёл иное правило. Оно заключается в том, что в случае денежной выплаты страховым компаниям разрешено рассчитывать стоимость ремонта в рамках ОСАГО с учётом цен на неоригинальные запчасти. Предполагается, что эта мера будет временной.

Как сообщает «Коммерсант», указано, что поправки касаются не всех автозапчастей: аналогами можно заменять детали для тех автомобилей, которые произведены компаниями из, как их называют власти РФ, «недружественных стран» (речь идёт о производителях, покинувших российский рынок). Кроме того, как отметили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), регулятор рекомендует не учитывать оригинальные запчасти и в тех случаях, когда они есть на рынке, но при этом их стоимость значительно выросла.

Отметим, несмотря на эти изменения, цены на полисы ОСАГО всё равно вырастут, об этом предупредили в РСА. Так, по словам исполнительного директора союза Евгения Уфимцева, новые правила расчёта страховых выплат в рамках «автогражданки» позволят «сдержать рост цен на полисы в пределах 20-30%». Напомним, по итогам марта 2022 года средняя стоимость обязательной автостраховки для физлиц в РФ была равна 5814 рублей. В случае указанного прироста показатель составит около 7 тыс. – 7,5 тыс. рублей.

По информации источника издания среди дилеров, цена оригинальных деталей и запчастей-аналогов в среднем отличается примерно на 30%. По мнению директора по сервису «Автодом Алтуфьево» Романа Тимашова, в случае, если СТО при ремонте будут использовать «универсальные» запчасти, в разы вырастут риски для безопасности. Как считает Сергей Удалов из «Автостата», даже оригинальные комплектующие, предназначенные для других стран (к нам могут поставляться в рамках параллельного импорта), в итоге могут оказаться не предназначенными для климата в РФ, что негативно скажется на безопасности.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что в результате новых правил расчёта выплат по ОСАГО потерпевшие автовладельцы будут получать ещё меньшие суммы, которых точно не хватит, чтобы произвести ремонт. По его мнению, часть водителей в итоге в следующий раз просто не станут покупать ОСАГО. Напомним, дорожные камеры по-прежнему не ловят тех, кто ездит без полиса, а значит, выявить нарушителей могут только сотрудники ГИБДД в ходе проверки документов. В свою очередь увеличившееся количество автомобилистов без страховки станет головной болью для других участников движения, которым в случае ДТП придётся добиваться выплат через суд.

Россия авто и общество законы

 

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