Авто с пробегом ×
  • Спрос на премиальные автомобили в России старше 3 лет вырос летом на 63,9%

Спрос на премиальные автомобили в России старше 3 лет вырос летом на 63,9%

20.09.2023 60 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику по спросу на автомобили с пробегом премиальных брендов в возрасте до 6 лет в России в июне-августе 2023 года. Спрос на авто премиальных брендов в возрасте до 3 лет увеличился в июне-августе 2023 года на 11,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом покупательский интерес к премиальным автомобилям в возрасте от 4 до 6 лет вырос в июне-августе 2023 года на 63,9% по сравнению с летом 2022 года.

Самые популярные трехлетние премиум-автомобили в России

По данным платформы, трехлетний премиальный автомобиль летом 2023 года в России среднем можно было приобрести за 7 553 000 рублей. 

Самой востребованной моделью среди премиум-авто в возрасте до 3 лет летом 2023 года стала BMW X5. На долю модели пришлось 6,3% от общего спроса на трехлетние авто премиум-класса.

На втором месте BMW 5 серии с долей спроса 6,2%. 

На третьей строчке Mercedes-Benz E-класса, доля спроса которого достигла 5,9%.

В топ-5 премиум моделей на рынке авто с пробегом в возрасте до 3 лет в России также вошли (в порядке убывания доли спроса): BMW 3 серии и  Lexus RX. 

Топ-5 моделей премиальных брендов по доле спроса на рынке автомобилей с пробегом в возрасте до 3 лет в России, июнь-август 2023 года, данные Авито Авто

БрендМодельДоля в структуре спроса на авто с пробегом в возрасте до 3 летСредняя цена (руб.)
BMWX56,3%7 700 000
BMW5 серия6,2%4 300 000
Mercedes-BenzE-класс5,9%4 200 000
BMW3 серия4,4%3 550 000
LexusRX4,2%5 500 000

Наиболее востребованные премиальные авто в возрасте от 4 до 6 лет в России

Эксперты отмечают, что средняя цена на премиальный автомобиль в возрасте от 4 до 6 лет летом 2023 года в России составила 3 900 000 рублей. 

Самой востребованной моделью в сегменте стала BMW 5 серии. Ее доля от общего спроса на премиум-авто в возрасте от 4 до 6 лет составила 8,1%. 

Вторую строчку занял Mercedes-Benz E-класса с долей спроса 6,9%.

На третьем месте — BMW 3 серии с долей спроса 6%. 

В топ-5 моделей премиальных автомобилей в возрасте от 4 до 6 лет в России также вошли (в порядке убывания доли спроса): BMW Х5 и BMW Х3

Топ-5 моделей премиальных брендов по доле спроса на рынке автомобилей с пробегом в возрасте от 4 до 6 лет в России, июнь-август 2023 года, данные Авито Авто

БрендМодельДоля в структуре спроса на авто с пробегом в возрасте от 4 до 6 летСредняя цена (руб.)
BMW5 серия8,1%3 550 000
Mercedes-BenzE-класс6,9%3 500 000
BMW3 серия6,0%2 850 000
BMWX55,9%6 300 000
BMWX33,9%3 990 000
авторынок авто с пробегом BMW Mercedes-Benz Lexus

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Шиномонтаж на выезде: что можно сделать без посещения стационарного сервиса Услуга выездного шиномонтажа – далеко не новинка на рынке. Но, несмотря на то, что эта услуга появилась уже давно, пользовались ей далеко не все автовладельцы. А многие даже и не знают, каки... 50 0 0 20.09.2023
Статьи / Дороги В Муром и Арзамас по новой трассе М-12: считаем расходы Мы проехали по открытой на днях трассе «Восток» – оценили уровень удобства, сервиса, безопасности и, конечно, прикинули, во что обойдется поездка. 17122 4 7 19.09.2023
Статьи / Популярные вопросы Спровоцировал аварию и скрылся: как наказать виновника бесконтактного ДТП Понятия «бесконтактного ДТП» официально не существует, а сами бесконтактные ДТП при этом существовали всегда. А с ними всегда рука об руку идут и проблемы с официальным установлением виновни... 689 1 0 18.09.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 23967 5 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 19462 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 17858 10 0 08.08.2023
Change privacy settings