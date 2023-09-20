Самые популярные трехлетние премиум-автомобили в России
По данным платформы, трехлетний премиальный автомобиль летом 2023 года в России среднем можно было приобрести за 7 553 000 рублей.
Самой востребованной моделью среди премиум-авто в возрасте до 3 лет летом 2023 года стала BMW X5. На долю модели пришлось 6,3% от общего спроса на трехлетние авто премиум-класса.
На втором месте BMW 5 серии с долей спроса 6,2%.
На третьей строчке Mercedes-Benz E-класса, доля спроса которого достигла 5,9%.
В топ-5 премиум моделей на рынке авто с пробегом в возрасте до 3 лет в России также вошли (в порядке убывания доли спроса): BMW 3 серии и Lexus RX.
Топ-5 моделей премиальных брендов по доле спроса на рынке автомобилей с пробегом в возрасте до 3 лет в России, июнь-август 2023 года, данные Авито Авто
|Бренд
|Модель
|Доля в структуре спроса на авто с пробегом в возрасте до 3 лет
|Средняя цена (руб.)
|BMW
|X5
|6,3%
|7 700 000
|BMW
|5 серия
|6,2%
|4 300 000
|Mercedes-Benz
|E-класс
|5,9%
|4 200 000
|BMW
|3 серия
|4,4%
|3 550 000
|Lexus
|RX
|4,2%
|5 500 000
Наиболее востребованные премиальные авто в возрасте от 4 до 6 лет в России
Эксперты отмечают, что средняя цена на премиальный автомобиль в возрасте от 4 до 6 лет летом 2023 года в России составила 3 900 000 рублей.
Самой востребованной моделью в сегменте стала BMW 5 серии. Ее доля от общего спроса на премиум-авто в возрасте от 4 до 6 лет составила 8,1%.
Вторую строчку занял Mercedes-Benz E-класса с долей спроса 6,9%.
На третьем месте — BMW 3 серии с долей спроса 6%.
В топ-5 моделей премиальных автомобилей в возрасте от 4 до 6 лет в России также вошли (в порядке убывания доли спроса): BMW Х5 и BMW Х3
Топ-5 моделей премиальных брендов по доле спроса на рынке автомобилей с пробегом в возрасте от 4 до 6 лет в России, июнь-август 2023 года, данные Авито Авто
|Бренд
|Модель
|Доля в структуре спроса на авто с пробегом в возрасте от 4 до 6 лет
|Средняя цена (руб.)
|BMW
|5 серия
|8,1%
|3 550 000
|Mercedes-Benz
|E-класс
|6,9%
|3 500 000
|BMW
|3 серия
|6,0%
|2 850 000
|BMW
|X5
|5,9%
|6 300 000
|BMW
|X3
|3,9%
|3 990 000
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