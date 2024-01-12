Спрос на услуги помощи на дороге увеличился за первую неделю 2024 года в 6 раз

Большинство водителей обращалось за услугами по отогреву авто в начале января 2024 года, за неделю спрос вырос почти в 8 раз. Стоимость такой услуги на Авито – от 3 до 7 тыс. рублей. По сравнению с годом ранее спрос на нее вырос на 90%.
Вторая по востребованности услуга – буксировка авто. К ней россияне в начале 2024 года прибегали в 4,6 раза чаще, чем в конце декабря. Цена вызволения из колеи начинается от700 рублей.
На третьем месте – зарядка аккумулятора, спрос на нее на Авито вырос в 10 раз за неделю аномальных морозов, а по сравнению с прошлым годом – в 2,8 раза. За цену от 1500 рублей можно «оживить» севший на морозе аккумулятор. Есть вариант, если зарядка не помогла и требуется заменить аккумулятор – спрос на услугу замены батареи за год вырос в 2,8 раза, а за неделю в 6 раз. Обойдется она от 1,5 тыс. рублей.
Если с последствиями снегопада водитель еще может справиться самостоятельно, вооружившись лопатой для уборки снега, то в борьбе с аномальными холодами, которые не дают авто даже завестись, понадобится помощь. Так только за первую неделю января спрос на услугу по прикуриванию автомобиля увеличился в 7,5 раз по сравнению с концом декабря. Средняя стоимость услуги на Авито – 1500 рублей. Российские автовладельцы за первую неделю января обращались за такой помощью в 2,5 раза чаще, чем год назад.
Зима – драйвер предложения
Спрос рождает предложение со стороны автосервисов. Этой зимой предложение услуг по прикуриванию авто в разделе «Автосервисы» увеличилось в 4,2 раза за год, отогреву — 2,3 раза, зарядке и замене аккумулятора — на 33% и 25% соответственно.
Полезные гаджеты
Также заметно увеличился спрос на автомобильные гаджеты, которые обрели особенную популярность из-за аномальных холодов. Интерес покупателей на Авито к тепловентиляторам в начале января увеличился в 1,2 раза. Они работают от прикуривателя, поэтому нагревают воздух и гонят его в салон сразу, без лишней раскачки и ожидания. Подобрать устройство можно от 2 тыс. рублей.
Спрос на пускозарядные устройства увеличился на 87%. Такой «пауэрбанк» поможет оживить севший на морозе аккумулятор. Главное, чтобы емкость была не меньше 8000 – 12 000 мАч. Чем больше емкость аккумулятора и пусковой ток устройства, тем больше вероятность успешного запуска двигателя при низких температурах или после длительного простоя. Найти такой гаджет на площадке можно в среднем за 6900 рублей.
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