Спрос на услуги помощи на дороге увеличился за первую неделю 2024 года в 6 раз

Зимние морозы в период новогодних праздников стали испытанием для российских автомобилистов. В некоторых случаях вроде примерзших дверей автомобиля или полностью разрядившегося аккумулятора автомобилистам просто не обойтись без сторонней помощи. Удобно, что сейчас такие услуги можно быстро централизованно найти онлайн. По данным Авито, за первую неделю этого года спрос россиян на услуги по отогреву и прикуриванию автомобиля, зарядке аккумулятора и буксировке авто вырос в 6 раз по сравнению с неделей ранее. А год к году спрос вырос в два раза – зима 2023 года была мягче для автомобилистов.

Большинство водителей обращалось за услугами по отогреву авто в начале января 2024 года, за неделю спрос вырос почти в 8 раз. Стоимость такой услуги на Авито – от 3 до 7 тыс. рублей. По сравнению с годом ранее спрос на нее вырос на 90%.

Вторая по востребованности услуга – буксировка авто. К ней россияне в начале 2024 года прибегали в 4,6 раза чаще, чем в конце декабря. Цена вызволения из колеи начинается от700 рублей.





На третьем месте – зарядка аккумулятора, спрос на нее на Авито вырос в 10 раз за неделю аномальных морозов, а по сравнению с прошлым годом – в 2,8 раза. За цену от 1500 рублей можно «оживить» севший на морозе аккумулятор. Есть вариант, если зарядка не помогла и требуется заменить аккумулятор – спрос на услугу замены батареи за год вырос в 2,8 раза, а за неделю в 6 раз. Обойдется она от 1,5 тыс. рублей.

Если с последствиями снегопада водитель еще может справиться самостоятельно, вооружившись лопатой для уборки снега, то в борьбе с аномальными холодами, которые не дают авто даже завестись, понадобится помощь. Так только за первую неделю января спрос на услугу по прикуриванию автомобиля увеличился в 7,5 раз по сравнению с концом декабря. Средняя стоимость услуги на Авито – 1500 рублей. Российские автовладельцы за первую неделю января обращались за такой помощью в 2,5 раза чаще, чем год назад.

Зима – драйвер предложения

Спрос рождает предложение со стороны автосервисов. Этой зимой предложение услуг по прикуриванию авто в разделе «Автосервисы» увеличилось в 4,2 раза за год, отогреву — 2,3 раза, зарядке и замене аккумулятора — на 33% и 25% соответственно. Александр Куроптев руководитель категории «Запчасти» в Авито

Полезные гаджеты

Также заметно увеличился спрос на автомобильные гаджеты, которые обрели особенную популярность из-за аномальных холодов. Интерес покупателей на Авито к тепловентиляторам в начале января увеличился в 1,2 раза. Они работают от прикуривателя, поэтому нагревают воздух и гонят его в салон сразу, без лишней раскачки и ожидания. Подобрать устройство можно от 2 тыс. рублей.

Спрос на пускозарядные устройства увеличился на 87%. Такой «пауэрбанк» поможет оживить севший на морозе аккумулятор. Главное, чтобы емкость была не меньше 8000 – 12 000 мАч. Чем больше емкость аккумулятора и пусковой ток устройства, тем больше вероятность успешного запуска двигателя при низких температурах или после длительного простоя. Найти такой гаджет на площадке можно в среднем за 6900 рублей.