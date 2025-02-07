Средняя цена на BMW X5 с пробегом за год снизилась почти на треть

По данным Авито Авто, наиболее заметно уменьшилась средняя цена1 на автомобили с пробегом марки Changan: изменение составило 19,2%. На втором месте – марка Genesis, автомобили которой потеряли в цене 18%. Средние цены1 на ТС бренда Geely снизились по сравнению с январем 2024 года на 16,5%, а марки EXEED – на 15,7%. Машины марки Tank упали в цене на 15%.
Лидером по снижению стоимости среди моделей с пробегом стала BMW X5: за год она потеряла в цене 30,5%. Средняя цена1 на Chevrolet Tahoe снизилась на 23,5%, а на Volkswagen Multivan – на 23,2%. Четвертое место занял Porsche Cayenne: средняя цена1 на него снизилась на 23%. Замыкает топ-5 модель Honda Stepwgn Spada, цена на которую уменьшилась на 21,4%.
Сегодня мы наблюдаем трансформацию на рынке автомобилей с пробегом: в данный сегмент всё активнее входят модели китайских производителей. Это меняет структуру рынка и усиливает конкуренцию между различными брендами, что отражается на ценообразовании. Наши данные наглядно демонстрируют эту тенденцию. Особенно показательна динамика цен на автомобили ряда китайских брендов, где снижение составило от 15 до 19%. В этих условиях особенно важно делать осознанный выбор при покупке автомобиля с пробегом, и с этим поможет сервис Селект, в котором собраны автомобили от проверенных продавцов и с каждым покупателем работает персональный менеджер Авито Авто. Он бесплатно поможет подобрать оптимальный вариант, организует осмотр авто независимым экспертом, поделится отчетом Автотеки, а также поможет с оформлением документов на всех этапах сделки.
Топ-10 автомобилей с пробегом стоимостью более 1 500 000 рублей по уменьшению средней цены1, январь 2025 г. к январю 2024 г., Россия, Авито Авто
|Марка
|Модель
|Динамика средней цены1
|Средняя цена1, руб.
|BMW
|X5
|-30,5%
|4 238 000
|Chevrolet
|Tahoe
|-23,5%
|2 900 000
|Volkswagen
|Multivan
|-23,2%
|3 150 000
|Porsche
|Cayenne
|-23%
|4 500 000
|Honda
|Stepwgn Spada
|-21,4%
|2 350 000
|Changan
|UNI-T
|-18,9%
|2 149 000
|Mitsubishi
|L200
|-18,4%
|2 350 000
|Volkswagen
|Touareg
|-18,2%
|2 700 000
|Mazda
|CX-30
|-17,3%
|2 150 000
|Porsche
|Cayenne S
|-16,4%
|3 000 000
1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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