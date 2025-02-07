Средняя цена на BMW X5 с пробегом за год снизилась почти на треть

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по средним ценам 1 на автомобили с пробегом стоимостью более 1 500 000 рублей в январе 2025 года в России. Оказалось, что в сравнении с январем 2024 года показатель в целом по сегменту практически не изменился, однако наблюдается тренд на снижение средней цены отдельных марок и моделей. ​

По данным Авито Авто, наиболее заметно уменьшилась средняя цена1 на автомобили с пробегом марки Changan: изменение составило 19,2%. На втором месте – марка Genesis, автомобили которой потеряли в цене 18%. Средние цены1 на ТС бренда Geely снизились по сравнению с январем 2024 года на 16,5%, а марки EXEED – на 15,7%. Машины марки Tank упали в цене на 15%.



Лидером по снижению стоимости среди моделей с пробегом стала BMW X5: за год она потеряла в цене 30,5%. Средняя цена1 на Chevrolet Tahoe снизилась на 23,5%, а на Volkswagen Multivan – на 23,2%. Четвертое место занял Porsche Cayenne: средняя цена1 на него снизилась на 23%. Замыкает топ-5 модель Honda Stepwgn Spada, цена на которую уменьшилась на 21,4%.

Сегодня мы наблюдаем трансформацию на рынке автомобилей с пробегом: в данный сегмент всё активнее входят модели китайских производителей. Это меняет структуру рынка и усиливает конкуренцию между различными брендами, что отражается на ценообразовании. Наши данные наглядно демонстрируют эту тенденцию. Особенно показательна динамика цен на автомобили ряда китайских брендов, где снижение составило от 15 до 19%. В этих условиях особенно важно делать осознанный выбор при покупке автомобиля с пробегом, и с этим поможет сервис Селект, в котором собраны автомобили от проверенных продавцов и с каждым покупателем работает персональный менеджер Авито Авто. Он бесплатно поможет подобрать оптимальный вариант, организует осмотр авто независимым экспертом, поделится отчетом Автотеки, а также поможет с оформлением документов на всех этапах сделки. Андрей Ковалев Директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито

Топ-10 автомобилей с пробегом стоимостью более 1 500 000 рублей по уменьшению средней цены1, январь 2025 г. к январю 2024 г., Россия, Авито Авто

Марка Модель Динамика средней цены 1 Средняя цена 1 , руб. BMW X5 -30,5% 4 238 000 Chevrolet Tahoe -23,5% 2 900 000 Volkswagen Multivan -23,2% 3 150 000 Porsche Cayenne -23% 4 500 000 Honda Stepwgn Spada -21,4% 2 350 000 Changan UNI-T -18,9% 2 149 000 Mitsubishi L200 -18,4% 2 350 000 Volkswagen Touareg -18,2% 2 700 000 Mazda CX-30 -17,3% 2 150 000 Porsche Cayenne S -16,4% 3 000 000

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.