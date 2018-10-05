Срок окончания строительства платной трассы М-11 снова перенесли

Срок окончания строительства платной трассы М-11 снова перенесли

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Когда именно можно будет проехать от Москвы до Санкт-Петербурга и обратно по новой автодороге, пока неизвестно.

Приостановлены работы по строительству седьмого и восьмого участков трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург», они располагаются на отрезке дороги от 543 до 684 км на подходе к Северной столице. Из-за этого срок сдачи в эксплуатацию всей платной трассы госкомпания «Автодор» предположительно перенесёт на более позднее время.

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Причина приостановки строительных работ – обнаружение ценных археологических находок. Они оказались в земле недалеко от посёлка Войскорово на 663 километре строящейся трассы. В «Автодоре» отметили, что возраст самых «ранних» находок превышает 3 000 лет, также на этом участке есть предметы, относящиеся к 14-15 и 16-19 векам; военные сооружения времен Великой Отечественной войны.

Согласно статье 36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ №73», в случае, если дорожные строители обнаруживают ценные находки, работы временно прекращаются, чтобы историки смогли полностью раскопать и исследовать археологический памятник. Площадь нынешнего объекта оказалась равна 7 168 кв.м.

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В госкомпании пояснили, что Комитет по культуре снимет требование о приостановке работ, когда научно-исследовательские и археологические полевые работы в «Поселении Войскорово» будут завершены. Однако, когда именно это произойдёт, пока неизвестно, а значит, «в тумане» остаются и перспективы по сдаче всей платной дороги в эксплуатацию.

Протяжённость трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» составит 669 км. Открыть её для движения в полном объёме сначала планировали к чемпионату мира по футболу, который прошёл летом 2018 года, затем к концу текущего года, а в начале прошлого месяца министр транспорта Евгений Дитрих сказал о том, что срок переносится на 2019 год (более конкретного времени он не назвал). Судя по всему, последний перенос связан как раз с обнаружением недавних находок.

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В июне 2018-го «Автодор» открыл для движения новый участок с 334 по 543 км, который проходит в Тверской и Новгородской областях. После открытия не обошлось и без происшествий: из-за того, что временные автозаправочные станции работали с перебоями произошёл транспортный коллапс: многим водителям пришлось несколько часов ждать на платной трассе в ожидании канистры с топливом.

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Теги: Авто и общество , В России , Москва , Санкт-Петербург , Автодор , М-11 , платные дороги , платные трассы
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