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Стал известен срок выхода на рынок «младшего брата» Mercedes-Benz G-Class

22.10.2026 346 0 0
Стал известен срок выхода на рынок «младшего брата» Mercedes-Benz G-Class

Как сказал глава немецкой компании Ола Келлениус, новинка должна появиться в продаже «менее чем через 24 месяца».

Mercedes-Benz ранее принял решение превратить G-Class в суббренд с несколькими моделями. Одной из грядущих новинок семейства обещает стать «младший брат» Гелендвагена: в немецкой компании его официально анонсировали в 2023 году, а первый тизер был опубликован в 2025-м. Изначально предполагалось, что новинка дебютирует в текущем году, позже срок сдвинули на 2027-й, а теперь появилась новая информация о рыночной премьере.

Тизер «младшего брата» Mercedes-Benz G-Class

Как глава немецкой компании Ола Келлениус рассказал в интервью Bloomberg Business, «младший брат» Mercedes-Benz G-Class выйдет на рынок «раньше, чем вы думаете» и добавил, что это произойдёт «менее чем через 24 месяца». Более конкретную дату он не назвал, но стоит ожидать, что дебют обещанной новинки состоится в 2028-м.

Пока что в компании так и не рассекретили официальное имя будущей новинки, однако известно рабочее название – «Little G», а также пара неофициальных, которые частенько используют зарубежные СМИ – «Baby G-Class» и «g-Class». Производитель пока держит внешность грядущей новинки в секрете, однако ранее в Сети оказались шпионские снимки тестового прототипа, на основании которых наш дизайнер Никита Чуйко предположил, как будет выглядеть «младший брат» Mercedes G-Class.

Рендер «младшего брата» Mercedes-Benz G-Class

Официальной информации об анонсированном Little G пока, по сути, нет. Как Колёса.ру сообщал ранее, ожидается, что в основу новинки ляжет новая лестничная рама, сочетающая элементы платформ нынешнего G-класса, MB.EA Medium и MMA. По габаритам новинка, скорее всего, будет близка к небольшим паркетникам GLA и GLB.

В немецкой компании изначально настаивали на том, что модель получит только полностью электрическую начинку, но недостаточно высокие объёмы продаж электромобилей на мировом рынке внесли свои коррективы: летом 2025-го появилась информация о том, что «младшего брата» G-Class могут предложить в том числе с гибридными силовыми установками.

Информации о цене, даже ориентировочной, пока нет. Стоит ожидать, что Mercedes-Benz Little G окажется дешевле по сравнению со «старшим братом». Отметим, на домашнем рынке, в Германии, стартовый ценник G-Class с ДВС на сегодняшний день равен 127 592 евро (эквивалентно примерно 11,6 млн рублей по текущему курсу), за топовый вариант Mercedes-AMG G 63 здесь просят не менее 192 690 евро (около 17,5 млн рублей), а покупка «электрички» обойдётся минимум в 137 120 евро (около 12,5 млн рублей).

Напомним, минувшим летом стало известно о том, что немцы решили снять с продаж в Европе Mercedes-Benz G 500, так как его 3,0-литровая рядная битурбошестёрка M256 (449 л.с. и 560 Нм), работающая в составе мягкогибридной системы, нуждается в модернизации. Однако сейчас эта модификация на продуктовом сайте марки присутствует.

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