Стали известны лучшие внедорожники и кроссоверы в России в 2021 году

Национальная премия «Внедорожник года» подвела итоги уже в 16 раз, удивив новым списком победителей, которые традиционно были выбраны тремя разными жюри: «Большое» или «Народное», «Экспертное» и «Блогерское».

Партнерский материал

Уже традиционно в конце сентября прошла ежегодная профессиональная премия «Внедорожник года». Премия проводится в России с 2005 года и стала первой в нашей стране, которая профессионально оценивает самый быстрорастущий сегмент авторынка – внедорожники и кроссоверы. Деление номинантов распределилось на три различные категорий – полноразмерные, среднеразмерные и компактные (подробный список и параметры отбора можно найти на сайте. Так, внедорожники и кроссоверы образуют шесть главных классов. Отдельной номинацией добавлены пикапы, а также среднеразмерные моноприводные кроссоверы, компактные моноприводные кроссоверы и новая в премии возможность выбора – электрические кроссоверы и гибриды.

В этом году свою оценку автомобилям вновь давали сразу три разных жюри. Самым масштабным из них по-прежнему является «Большое жюри», куда вошли все неравнодушные в стране автолюбители, оставившие свой голос на сайте премии за любимый кроссовер и внедорожник. Кроме него – традиционное «Экспертное жюри», куда входят профессионалы из мира автожурналистики и «Блогерское», в числе которого, как можно понять по названию, известные автомобильные блогеры. Все три категории голосуют независимо друг от друга, что не исключает возможности совпадений при выборе победителей. В этом году дважды сошлись во мнении «Блогерское» и «Экспертное жюри».

В 2021 году организаторам хотелось отойти от официального формата проведения церемонии, потому был выбран формат TED VNED, который предполагает дружескую и расслабленную атмосферу, где каждый гость смог почувствовать себя словно в компании старых друзей и приятелей. Организаторы вместе с гостями обсудили темы развития рынка внедорожников и кроссоверов, а также перспективу распространения электромобилей в нашей стране.

Итак, в номинации «Полноразмерный внедорожник», по мнению как «Большого жюри», так и «Экспертного жюри», лучшим стал Land Rover Defender, полюбившийся многим. Блогеры при этом уже второй год подряд выбирают роскошный Cadillac Escalade.

В номинации «Среднеразмерный внедорожник» победили три бывалых «проходимца» и по праву заслужили свое звание «лучших». Так, «Экспертное» жюри выбрало сразу же два автомобиля, которые получили равное количество голосов: Mitsubishi Pajero Sport и Jeep Wrangler. К слову, «Блогерское» жюри также проголосовало за Jeep Wrangler, а народное голосование выдвинуло в призеры Toyota Land Cruiser Prado.

В категории «Компактный внедорожник» «Экспертное» и «Блогерское жюри» сошлись во мнении и выбрали Suzuki Jimny. А вот «Большое жюри» в этом году отдало свои голоса за LADA Niva Legend.

В сегменте кроссоверов уже традиционное несовпадение результатов, но это логично и легко объясняется как широким перечнем номинантов, так и возможностями автомобилей, которые попали в категорию.

В группе «Полноразмерных кроссоверов» «Экспертное жюри» уже не первый год голосует за технологичную AUDI Q8. Блогеров же в этом году привлекла роскошь, поэтому их выбор пал на Volkswagen Touareg, а «Большое жюри» отдало большинство своих голосов за новый KIA Mohave.

Лидер в номинации «Среднеразмерный кроссовер» в этому году изменился со стороны народных представителей жюри, которые выбрали Mitsubishi Outlander за его надежность. Эксперты, что было предсказуемо, отдали голоса за стильный Skoda Kodiaq, а блогеры – за проверенный временем Subaru Forester.

В категории «Компактный кроссовер» нет совпадений. «Большое жюри» отдало свои голоса за обновленный Renault Duster, эксперты за новый Volvo XC40, а блогеры – за Haval Jolion.

Не самая многочисленная номинация «Пикапы» в этом году объединила «Экспертное» и «Блогерское жюри». Они выбрали Isuzu D-Max, который удивил своими возможностями и проходимостью, в своей ценовой политике. «Большое жюри» уже не первый год голосует за Toyota Hilux, который выбирают не только как утилитарный автомобиль, но и как надежный пикап, который доехал до Северного полюса в одном из известных телешоу.

Номинация, которая в прошлом году была экспериментальной, отлично прижилась – моноприводные кроссоверы. Учитывая, какую значительную долю рынка занимает данная категория и как растёт с каждым годом, организаторы решили оставить её и в этом году, добавив в неё ещё одну номинацию.

В итоге в категории вы увидите «Среднеразмерные моноприводные кроссоверы», «Компактные моноприводные кроссоверы» и новинку этого года – «Электрические кроссоверы и гибриды». Сразу заметим, что ни в одной из этих номинаций жюри не сошлись в выборе.

Победителем в первой номинации, по мнению «Блогерского жюри», стала Chery Tiggo 8 Pro. Эксперты же отдали свои предпочтения Peugeot 5008, который порадовал своим прогрессивным дизайном и интерьером. Народное голосование (оно же «Большое жюри») в этом году выбрало JAC S7.

В номинации «Компактных моноприводов» снова большой разброс. «Большое жюри» отдало свои голоса за корейский KIA Soul, блогеры решили выбрать автомобиль со спортивным дизайном – Geely Coolray, а вот эксперты были более патриотичны и выбрали LADA Vesta SW Cross.

В добавленной номинации «Электрические кроссоверы и гибриды» тоже нет единого мнения. Блогеры решили отдать свои голоса за роскошного британца Jaguar I-PACE, в то время как эксперты выбрали Porshe Taycan 4 Cross Turismo, который покорил сердца любителей спортивных высоких автомобилей. «Большое жюри» остановились на одном из немногих электромобилей из Германии – Audi e-tron.

Во время церемонии награждения все гости могли узнать не только о технологических новинках, но и о вспомнить об уже полюбившихся, а также узнать о новых брендах партнеров премии. Так, официальным партнером премии второй год подряд выступила компания Greenworks – ведущий международный производитель инновационной аккумуляторной садовой техники.

Главным призовым партнёром стал бренд туристических прицепов СВОБОДА. Прицеп идеален для комфортного отдыха целой семьи, ведь в нем есть всё: от кухни и спальни, до воды (бак из нержавеющей стали с запасов воды 50 литров) и электричества (зарядка от солнечной батареи, а также возможность подключения внешнего источника). Именно от них и получил подарок победитель Большого народного голосования!

Компании Nokian Tyres не первый год поддерживают премию, выступая её главным шинным партнером. В большинстве тестов и путешествий 2021 года использовались модели Nokian, предназначенные для кроссоверов и внедорожников. Автомобильные блогеры и журналисты отметили их отменную управляемость и высокий уровень контроля на грунтовых дорогах.

Среди призовых партнеров премии – корейский бренд Hyundai, который сочетает в себе современные технологии и гарантии известного производителя. Бренд предлагает широкий выбор товаров бытовой техники и электроники, в качестве призов Hyundai предоставил акустические колонки и электронные будильники.

Отдельно организаторы премии выделили Chery Tiggo 8 Pro как технологический прорыв среди всех номинантов. Автомобиль сильно выделяется среди поколений прошлых лет как яркой внешностью, так и техническим устройством автомобиля, которое качественно выросло.

Другой специальной номинацией стала «Самая ожидаемая премьера» – тут организаторы отметили Nissan Pathfinder, который многие ждали долгие годы, внедорожник сохранил прежнюю платформу с поперечным расположением двигателя, получил более агрессивный и брутальный дизайн.

Номинация Экспертное жюри Блогерское жюри Большое жюри/Народное голосование Полноразмерный внедорожник Land Rover Defender Cadillac Escalade Land Rover Defender Среднеразмерный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport Jeep Wrangler Toyota LC Prado Компактный внедорожник Suzuki Jimny Suzuki Jimny LADA Niva Legend Полноразмерный кроссовер AUDI Q8 Volkswagen Touareg KIA Mohave Среднеразмерный кроссовер Skoda Kodiaq Subaru Forester Mitsubishi Outlander Компактный кроссовер Volvo XC40 Haval Jonion Renault Duster Пикапы Isuzu D-Max Isuzu D-Max Toyota Hilux Среднеразмерный моноприводный кроссовер Peugeot 5008 Chery Tiggo 8 Pro JAC S7 Компактный моноприводный кроссовер LADA VestaSW Cross Geely Coolray KIA Soul Электрические кроссоверы и гибриды Porsche Taycan 4 Cross Turismo Jaguar I-PACE Audi e-tron

Технологическим прорывом стал Chery Tiggo 8 Pro.

Самой ожидаемой премьерой стал Nissan Pathfinder.