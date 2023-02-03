Авто и технологии ×
  • Стало известно, когда Nissan выпустит свою первую модель с твердотельным аккумулятором

Стало известно, когда Nissan выпустит свою первую модель с твердотельным аккумулятором

03.02.2023 114 0 1

Сообщается, что электромобиль японской марки с новой тяговой батареей появится в 2028 году. Ещё в компании рассказали о прекращении инвестиций в разработку двигателей внутреннего сгорания.

Компания Nissan первой, ещё в 2010 году, выпустила на массовый рынок электромобиль, им был небольшой пятидверный хэтчбек Leaf. Сейчас на рынок вышел «зелёный» кроссовер Ariya, а в дальнейшем модельный ряд пополнится и другими «розеточными» новинками. Кроме того, производитель активно занимается разработкой твердотельных аккумуляторов. Собственный завод для выпуска таких тяговых батарей Ниссан намерен открыть к 2025-му, по плану на освоение технологии понадобится ещё год, а массовое производство начнётся в 2028-м. Тогда же японцы планируют представить первый серийный электромобиль с твердотельным аккумулятором.

На фото: Nissan Ariya

О планах японского производителя сообщает британский Autocar со ссылкой на старшего вице-президента Nissan по исследованиям и разработкам в Европе Дэвида Мосса. Он пояснил, что компания «входит в группу, лидирующую в области технологий», а также отметил, что Ниссан с помощью нынешних разработок собирается на 50% снизить стоимость аккумуляторов [твердотельных по сравнению с литий-ионными батареями]», а также удвоить плотность и увеличить втрое скорость зарядки.

Представитель Nissan рассказал о том, что специалисты компании работают с ведущими учёными Оксфордского университета: цель – создать полностью твердотельный аккумулятор, в котором не будет ни единого «жидкого элемента». Он отметил, что наличие жидкого электролита влияет «на эффективность хранения и передачи энергии, а также на мощность».

По словам Дэвида Мосса, твердотельные технологии позволят Nissan «открыть электрическую мобильность для секторов, которые сегодня недоступны»; речь идёт о полностью электрических полноразмерных пикапах и внедорожниках. При этом пока что в компании не намекнули на то, какая модель в 2028 году станет первым электрокаром Nissan с твердотельным аккумулятором.

Предполагается, что в основу этой новинки ляжет совершенно новая архитектура, подробностей о ней пока нет. Напомним, ещё осенью 2021 года, презентуя планы компании до 2030 года, Nissan показывал несколько электрических концептов, которые намекали на разнообразие сегментов авторынка, где будут востребованы батареи нового поколения: тогда были показаны небольшой пикап Surf-Out, вместительный минивэн Hang-Out и двухместный родстер Max-Out (вчера прошла презентация концепта во плоти).

Концепты Max-Out, Surf-Out и Hang-Out

При этом сообщается, что Nissan по-прежнему будет заниматься и разработками следующих поколений литий-ионных аккумуляторов. Предполагается, что вариант, созданный по новой технологии, будет представлен в течение следующих нескольких лет, а в 2028-м появится тяговая батарея без кобальта: это позволит снизить затраты на производство на 65% (спикер отметил, что сейчас исследование находится в продвинутой стадии).

В ходе интервью Дэвид Мосс также заявил, что Nissan не будет инвестировать в разработку двигателей внутреннего сгорания, которые соответствовали бы нормам «Евро-7». Он подчеркнул, что «точка пересечения» цен на автомобили с ДВС и массовые электромобили «уже близка».

электромобиль производство бизнес авто и технологии Nissan

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Бизнес Редкие дорогие игрушки: самые интересные модели серого импорта в 2022 году В 2022 году понятие «серый импорт» практически сошло на нет: его заменил новый, параллельный импорт, превратившийся в почти белый. Однако немалая часть редких и дорогих машин и до 2022 года... 62 0 0 03.02.2023
Статьи / Ремонт и обслуживание Иммобилизация: что происходит в России с отключением приложений и дилерского оборудования В последнее время в новостях всё чаще говорят о том, что некоторые европейские производители решили добить наш авторынок отключением дилерского оборудования от своих серверов и отказом от по... 91 0 0 03.02.2023
Статьи / Авто с пробегом KIA Optima III (TF): «одноразовые» рейки, ломучие автоматы и привычный капремонт мотора В первой части материала о Kia Optima третьего поколения мы выяснили, как у этой модели обстоят дела с  электрикой, прячется ли за опрятной внешностью десятилетних экземпляров ржавчина и бл... 1395 5 3 01.02.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 22719 7 206 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 11044 20 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 9561 3 2 11.11.2022
Change privacy settings