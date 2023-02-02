Nissan представил концептуальный родстер Max-Out в физическом воплощении

Компания Nissan в конце осени 2021-го озвучила планы развития до 2030 года. Тогда стало известно о том, что к указанному сроку производитель собирается запустить 23 электрифицированных модели, причём 15 из них будут полностью «зелёными». Согласно стратегии Nissan Ambition 2030, доля продаваемых по всему миру электрокаров и гибридов к конце текущего десятилетия должна вырасти до 50%, при этом план рассчитан не только на марку Nissan, но и на Infiniti.

На фото: концепт Nissan Max-Out

Напомним, тогда же Ниссан презентовал несколько концептов, правда, большинство были показаны в виде цифровых изображений. Одним из шоу-каров стал двухместный спорткар с открытым верхом и, как отметили в компании, «сверхлёгкой конструкцией». Родстер получил название Max-Out. Теперь же этот концепт получил физическое воплощение: сегодня Nissan рассекретил эту «двухдверку».



﻿Nissan Max-Out выглядит точно так же, как и «рисунок», показанный в 2021-м. У концепта обтекаемый кузов, который визуально выглядит неделимым за счёт аккуратных колёсных арок, отсутствия традиционных дверных ручек и гладких поверхностей с малым количеством выштамповок. Родстер снабдили ветровым стеклом с солидным углом наклона, большим передним обтекателем, также стоит отметить «цифровое» оформление колёс, передней части (включая головную оптику) и кормы (в том числе задних фонарей).



Двухместный салон родстера также выполнен в соответствии с цифровым концептом. У Max-Out два интегрированных в пол отдельных кресла, при этом их спинки трансформируются в зависимости от пожеланий водителя и пассажира. Руль выполнен в форме штурвала, у него в центре расположен небольшой дисплей. Солидную часть передней панели занял большой тачскрин мультимедийной системы (визуально он будто лежит на «подставке»).



В рамках сегодняшней презентации Nissan ничего не рассказал о технических характеристиках концептуальной «двухдверки». Вероятно, нынешнее физическое воплощение Max-Out представляет собой лишь макет. При этом ранее, осенью 2021-го, производитель заявлял, что шоу-кар представляет собой электрический родстер с низким центром тяжести и спортивной подвеской. Сообщалось, что он оснащён электромоторами нового поколения, входящими в состав силовой установки e-4orce, а также небольшим твердотельным аккумулятором.



На фото: салон концепта Nissan Max-Out

Согласно стратегии Ambition 2030, Ниссан намерен сфокусироваться на «озеленении» в Европе: уже к 2026 году производитель собирается нарастить здесь долю «электричек» и гибридов до 75% от общего количества. При этом в Японии доля электрифицированных автомобилей в структуре продаж составит 55%, в Китае – 40%. Для Штатов Nissan указал намеченную планку конкретно по электрокарам: она составляет 40%.



Отметим, из представленных ранее концептов у кроссовера Nissan Chill-Out есть наиболее серьёзные серийные перспективы. Известно, что в основу этого паркетника ляжет платформа CMF-EV (на ней же базируется «электропаркетник» Ariya), его оснастят «зелёной» установкой e-4orce. Предполагается, что выпуск новинки наладят на заводе в Великобритании, однако сроки пока не называются.

