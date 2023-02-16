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  • Стало известно, когда в России начнутся продажи кроссовера Geely Monjaro

Стало известно, когда в России начнутся продажи кроссовера Geely Monjaro

16.02.2023 498 0 0

По предварительным данным, как и родственное кросс-купе Tugella, у нас «традиционный» SUV будет доступен только с мощным мотором и полным приводом.

Кроссовер Geely Monjaro (на родине модель зовется Xingyue L) был обещан российскому рынку еще в прошлом году, но, видимо, из-за начала всем известных событий старт продаж перенесли на 2023-й. Так вот теперь есть более точный срок: ожидается, что паркетник поступит в продажу в апреле. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на представителя местного офиса Geely. Цены и комплектации раскроют ближе к премьере.

Напомним, в Китае кросс дебютировал в 2021 году. Модель построена на платформе CMA (Compact Modular Architecture), созданной Geely вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту). К слову, та же «тележка» лежит и в основе купеобразного паркетника Tugella (на домашнем рынке «купе» носит имя Xingyue, без приставки L).

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По своим габаритам Monjaro близок к актуальному Hyundai Santa Fe: длина «китайца» равна 4770 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1689 мм, колесная база – 2845 мм. При этом кроссовер Geely исключительно пятиместный. Ну и приведем для сравнения размеры родственного «купе» Geely Tugella (в российской спецификации): 4605/1878/1643 мм, расстояние между осями – 2700 мм.

Geely Monjaro уже сертифицирован в России, причем дважды (но между собой сертификаты практически не отличаются). Согласно Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), у нас модель будет доступна с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 238 л.с. (350 Нм), восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом (у Тугеллы в РФ аналогичная техника). На родине для SUV еще предусмотрена 218-сильная версия 2.0T в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой, плюс китайцам доступны переднеприводные машины и гибрид.

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В ОТТС для нашего Geely Monjaro заявлены светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, камеры кругового обзора, виртуальная приборка (на 10 или 12,3 дюйма), мультимедиа-система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, аналогичного размера отдельный экран для переднего пассажира, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, системы автоторможения и удержания в полосе движения, проекционный дисплей.

В Россию Monjaro будут поставлять напрямую из Китая. Вероятно, паркетник окажется дороже Tugella. Кросс-купе до конца февраля по прайсу стоит 3 699 990 – 3 999 990 рублей (с учетом скидки 300 000 рублей, при этом размер скидки еще можно увеличить, воспользовавшись кредитной программой или программой Trade-In).

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