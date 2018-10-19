Комитет Global NCAP свёл в лобовой атаке два хэтчбека Ford Fiesta, выпущенные с разницей в 20 лет, чтобы показать, как изменилась за эти годы пассивная безопасность автомобилей.

Год назад Euro NCAP отмечал 20-летие свой работы показательным краш-тестом старенького хэтчбека Rover 100 и современного Honda Jazz. Тогда машины били раздельно по стандартной методике: фронтальный удар на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер, установленный с 40-процентным смещением. Разумеется, для Ровера результаты оказались катастрофическими, а Honda показала себя молодцом.

В 1998 году этот тип удара вошел в стандартную методику испытаний на территории Европы, а позже его взяли на вооружение и другие страны. Комитет Global NCAP решил отметить 20-летие этого краш-теста лобовым столкновение двух Фиест – четвёртого и шестого поколений. Отметим, что в Европе уже продаётся Fiesta седьмого поколения, но в России Ford продолжает производить и продавать Фиесты шестого поколения, так что проведённый Global NCAP краш-тест для нас вполне актуален. Машины столкнули «лбами» на скорости 64 км/ч с 40-процентным смещением друг относительно друга (разумеется, с погрешностью на разницу в ширине автомобилей). Протоколы в данном случае не публиковались – организаторы посчитали, что видеоролика будет достаточно.

В ролике видно, что водитель-манекен в старой Фиесте оказался зажат между сиденьем и передней панелью, а у Фиесты шестого поколения клетка салона сохранила целостность, деформировался лишь передок.

Euro NCAP бил Фиесту четвёртого поколения в 1998 году, и тогда автомобиль получил всего три звезды рейтинга из пяти возможных за защиту взрослых: у водителя-манекена при фронтальном краш-тесте были зафиксированы повышенные нагрузки (оранжевый уровень) на груди и бедрах, а ступни пережили ещё более высокий коричневый уровень нагрузок – переломы гарантированы. Фиеста шестого поколения прошла испытания Euro NCAP и получила пять звёзд итогового рейтинга, с фронтальным краш-тестом она справилась образцово.

Сейчас Euro NCAP уделяет всё больше внимания активной безопасности, её удельный вес при составлении рейтинга увеличивается. Недавно Euro NCAP провел первые массовые испытания систем автономного вождения, с результатами можно ознакомиться здесь.