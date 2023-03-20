В последние выходные месяца, с 24 по 26 марта, на автодроме «Крепость Грозная» стартует Первый этап Чемпионата России по ралли-кроссу 2023 года.

Трассу «Крепость Грозная» любят почти все пилоты без исключения: сложная, скоростная, интересная. Старт сезона на этой трассе – это возможность заявить о себе уже на первом этапе, показать настрой на серьезную борьбу и заявить о желании стать лучшим во всем сезоне.



За возможность получить высокие позиции в самом начале сезона будут бороться пилоты из разных регионов страны. Чемпионат России пройдет в классах Национальный и Супер-1600. Также в эти дни состоится Первый этап Кубка России (классы Суперавто, Д2Н) и Первенства России (класс Д2Ю).

Уже по полюбившейся многим зрителям традиции в финальный день Первого этапа, 26 марта, Комитет Кросса и Ралли-кросса проведет прямую трансляцию заездов, чтобы все желающие смогли насладиться красивой борьбой.

Партнёрский материал