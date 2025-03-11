Стартовал 13-й сезон национальной премии «ТОП 5 АВТО»

В конкурсе на звание лучшего автомобиля в каждой из пяти номинаций («Компактный автомобиль / кроссовер», «Среднеразмерный автомобиль / кроссовер», «Большой автомобиль / кроссовер», «Электрический автомобиль / гибрид» и «Коммерческий автомобиль») будут участвовать модели, получившие российский сертификат одобрения типа транспортного средства, официальные продажи которых начались у нас в стране в период с 1 января по 31 декабря прошлого, 2024 года. Кроме того, компетентное экспертное жюри назовет лучший PR-департамент производителя, лучший департамент маркетинга, лучший пресс-парк и автоперсону года.

Уже назван общий предварительный список моделей-претендентов, но в течение марта он будет уточняться, ну а затем в марте-июне голосование определит, какие модели войдут в шорт-лист. В июле пройдет «Большой тест-драйв», в котором примут участие все финалисты, и, наконец, в ноябре будут названы победители в отдельных номинациях и модель, ставшая обладателем главного приза – титула «Автомобиль года». Полный список претендентов в ближайшее время будет опубликован на официальном сайте премии, а мы как информационный партнер премии будем регулярно освещать все происходящие события.