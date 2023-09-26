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Стартовал «Автопробег Dongfeng» в Санкт-Петербурге

26.09.2023 36 0 0

25 сентября состоялось открытие автопробега Dongfeng в дилерском центре ЭКСИС ТРАКС, где компания ДУНФЭН ТРАК РУС презентовала модельный ряд, варианты исполнения их среднетоннажных грузовиков, поделилась своими планами, рассказала о дилерской сети, ответила на все накопившиеся вопросы клиентов.

Автопробег продлится до 18 октября, он включается в себя еще 9 крупных городов России:

  • 27 сентября – Москва ООО «Мэйджор Трак Центр» 
  • 29 сентября – Воронеж  ООО «Центр-Сервис Юг»
  • 2 октября – Саратов ООО «С-Авто» 
  • 4 октября – Нижний Новгород ООО «ПРИВОЛЖЬЕ-ГАЗСЕРВИС»
  • 6 октября – Елабуга ООО «Техцентры СОТРАНС»
  • 9 октября – Челябинск ООО «Техногалерея»
  • 12 октября – Екатеринбург ООО «УралТрак» 
  • 16 октября – Новосибирск ООО «ТК КомТранс» 
  • 18 октября – Красноярск ООО «Орион Моторс»

Цель, которую перед собой ставит  ДУНФЭН ТРАК РУС – познакомить российских клиентов с модельным рядом компании, провести тест-драйвы и получить обратную связь от клиентов. В их число входят частные клиенты (малый бизнес), производства и сервисы, профессиональные перевозчики и крупные коммерческие клиенты.

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Автомобили проекта, которые клиенты смогут протестировать лично:

  • Z55 (шторный грузовик), 
  • C120 (самосвал),
  • С80N (автогидроподъемник),  
  • С120L (бортовой фургон + КМУ),
  • C80N (изотермический фургон),
  • Цельнометаллический фургон,
  • Грузопассажирский фургон,
  • Пассажирский автобус на базе ЦМФ.
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Участников проекта в каждом городе ждет насыщенная программа, которая включает в себя презентацию автомобилей, тест-драйвы, викторины и гарантированные подарки.

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Также производитель запустил в соцсетях проект «Поймай DONGFENG». Пользователям нужно будет сфотографировать автомобиль или самим сфотографироваться на фоне автомобиля и выложить фото в VK с хэштегом #dongfeng_в_центре. Все участники проекта получат призы.

Партнерами автопробега Dongfeng выступили: Avito Спецтехника, 110km, КОЛЕСА.РУ, Авторадио, Совкомбанк Лизинг, Рустрак, Чайка-Сервис, Феникс, Дасан, ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ.

Дилерская сеть ДУНФЭН ТРАК РУС включает в себя более 40 центров в 24 городах России и за ее пределами.

У компании очень амбициозные цели – они планируют расширять дилерскую сеть, вводить новые модели на российский рынок.

Реклама. ООО «ДУНФЭН ТРАК РУС». erid LdtCKB2ji

грузовики и автобусы

 

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