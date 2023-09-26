Стартовал «Автопробег Dongfeng» в Санкт-Петербурге

Автопробег продлится до 18 октября, он включается в себя еще 9 крупных городов России:
- 27 сентября – Москва ООО «Мэйджор Трак Центр»
- 29 сентября – Воронеж ООО «Центр-Сервис Юг»
- 2 октября – Саратов ООО «С-Авто»
- 4 октября – Нижний Новгород ООО «ПРИВОЛЖЬЕ-ГАЗСЕРВИС»
- 6 октября – Елабуга ООО «Техцентры СОТРАНС»
- 9 октября – Челябинск ООО «Техногалерея»
- 12 октября – Екатеринбург ООО «УралТрак»
- 16 октября – Новосибирск ООО «ТК КомТранс»
- 18 октября – Красноярск ООО «Орион Моторс»
Цель, которую перед собой ставит ДУНФЭН ТРАК РУС – познакомить российских клиентов с модельным рядом компании, провести тест-драйвы и получить обратную связь от клиентов. В их число входят частные клиенты (малый бизнес), производства и сервисы, профессиональные перевозчики и крупные коммерческие клиенты.
Автомобили проекта, которые клиенты смогут протестировать лично:
- Z55 (шторный грузовик),
- C120 (самосвал),
- С80N (автогидроподъемник),
- С120L (бортовой фургон + КМУ),
- C80N (изотермический фургон),
- Цельнометаллический фургон,
- Грузопассажирский фургон,
- Пассажирский автобус на базе ЦМФ.
Участников проекта в каждом городе ждет насыщенная программа, которая включает в себя презентацию автомобилей, тест-драйвы, викторины и гарантированные подарки.
Также производитель запустил в соцсетях проект «Поймай DONGFENG». Пользователям нужно будет сфотографировать автомобиль или самим сфотографироваться на фоне автомобиля и выложить фото в VK с хэштегом #dongfeng_в_центре. Все участники проекта получат призы.
Партнерами автопробега Dongfeng выступили: Avito Спецтехника, 110km, КОЛЕСА.РУ, Авторадио, Совкомбанк Лизинг, Рустрак, Чайка-Сервис, Феникс, Дасан, ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ.
Дилерская сеть ДУНФЭН ТРАК РУС включает в себя более 40 центров в 24 городах России и за ее пределами.
У компании очень амбициозные цели – они планируют расширять дилерскую сеть, вводить новые модели на российский рынок.
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