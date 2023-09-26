Стартовал «Автопробег Dongfeng» в Санкт-Петербурге

25 сентября состоялось открытие автопробега Dongfeng в дилерском центре ЭКСИС ТРАКС, где компания ДУНФЭН ТРАК РУС презентовала модельный ряд, варианты исполнения их среднетоннажных грузовиков, поделилась своими планами, рассказала о дилерской сети, ответила на все накопившиеся вопросы клиентов.

Автопробег продлится до 18 октября, он включается в себя еще 9 крупных городов России:

27 сентября – Москва ООО «Мэйджор Трак Центр»

29 сентября – Воронеж ООО «Центр-Сервис Юг»

2 октября – Саратов ООО «С-Авто»

4 октября – Нижний Новгород ООО «ПРИВОЛЖЬЕ-ГАЗСЕРВИС»

6 октября – Елабуга ООО «Техцентры СОТРАНС»

9 октября – Челябинск ООО «Техногалерея»

12 октября – Екатеринбург ООО «УралТрак»

16 октября – Новосибирск ООО «ТК КомТранс»

18 октября – Красноярск ООО «Орион Моторс»

Цель, которую перед собой ставит ДУНФЭН ТРАК РУС – познакомить российских клиентов с модельным рядом компании, провести тест-драйвы и получить обратную связь от клиентов. В их число входят частные клиенты (малый бизнес), производства и сервисы, профессиональные перевозчики и крупные коммерческие клиенты.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Автомобили проекта, которые клиенты смогут протестировать лично:

Z55 (шторный грузовик),

C120 (самосвал),

С80N (автогидроподъемник),

С120L (бортовой фургон + КМУ),

C80N (изотермический фургон),

Цельнометаллический фургон,

Грузопассажирский фургон,

Пассажирский автобус на базе ЦМФ.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Участников проекта в каждом городе ждет насыщенная программа, которая включает в себя презентацию автомобилей, тест-драйвы, викторины и гарантированные подарки.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Также производитель запустил в соцсетях проект «Поймай DONGFENG». Пользователям нужно будет сфотографировать автомобиль или самим сфотографироваться на фоне автомобиля и выложить фото в VK с хэштегом #dongfeng_в_центре. Все участники проекта получат призы.

Партнерами автопробега Dongfeng выступили: Avito Спецтехника, 110km, КОЛЕСА.РУ, Авторадио, Совкомбанк Лизинг, Рустрак, Чайка-Сервис, Феникс, Дасан, ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ.

Дилерская сеть ДУНФЭН ТРАК РУС включает в себя более 40 центров в 24 городах России и за ее пределами.

У компании очень амбициозные цели – они планируют расширять дилерскую сеть, вводить новые модели на российский рынок.

Реклама. ООО «ДУНФЭН ТРАК РУС». erid LdtCKB2ji

