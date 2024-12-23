Стартовало производство внедорожника Lada Niva Sport, известны официальные подробности

Внедорожник, который за свою долгую жизнь успел сменить несколько имён, сейчас продаётся на российском рынке под названием Lada Niva Legend. Он начал свою историю ещё в 1977 году, при этом с тех пор модель во многом сохранила классическую внешность. Так, этой Ладе оставили узнаваемый кузов с «оквадраченными» формами, а также оптику с круглыми и прямоугольными элементами.

Отметим, сейчас Lada Niva Legend входит в первую десятку самых востребованных автомобилей в стране. По данным «Автостата», за первые 11 месяцев текущего года внедорожник разошёлся по РФ тиражом в 43 228 экземпляров, что на 25% больше, чем в январе-ноябре 2023-го. Модель за указанный период заняла около 3% местного рынка в целом.

О том, что у «классического» внедорожника может появиться «оспортивленный» вариант, стало известно ещё в 2022-м. В начале прошлого года появились первые фото прототипа такой версии, а теперь в пресс-службе АВТОВАЗа рассказали о том, что на мощностях его «дочки» – ООО «Лада Спорт» – началось промышленное производство Lada Niva Sport.

Стоит отметить, что на предприятие «Лада Спорт» поставляются окрашенные кузова с АВТОВАЗа, где уже производится дальнейшая индивидуальная сборка. В компании отметили, что информация о сроках начала поставок серийных «оспортивленных» внедорожников дилерам, а также о ценах и комплектациях появится позднее.

В компании рассказали о том, что этот внедорожник получил технологии, которые ранее были опробованы в соревнованиях российского и международного уровня, в том числе на ралли-марафоне «Шёлковый путь». При этом спортивная Niva одержала в нём победу в сезоне 2024 года.

Известно о том, что на первом этапе промышленного производства все выпущенные экземпляры отправят в соответствующие функциональные подразделения АВТОВАЗа, где их подвергнут всестороннему тестированию и подтвердят проектные характеристики. Российский производитель пообещал, что у Niva Sport будут улучшены динамика и управляемость при сохранении «высокого уровня надёжности».

На фото: салон прототипа Lada Niva Sport

Производитель рассказал о том, что в списке отличий Lada Niva Sport будут спортивные настройки подвески и тормозов и «оригинальный силовой агрегат». Как оказалось, речь идёт о продольно расположенном 16-клапанном двигателе, максимальная мощность которого равна 122 л.с. (крутящий момент – 151 Нм при 5000 об/мин). Мотор работает в паре с модернизированной коробкой передач: с усиленными шестернями пятой передачи, усиленным картером сцепления, однорычажным приводом «раздатки». Ещё в списке особенностей числится отделка интерьера автомобиля в контрастном гоночном стиле.

Напомним, недавно глава российской компании Максим Соколов рассказал о том, что АВТОВАЗ увеличивает объём инвестиций и планирует до 2030 года выпустить 12 новых моделей и версий.