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  • Стильный Aion UT от GAC дебютировал за пределами Китая с другой начинкой

Стильный Aion UT от GAC дебютировал за пределами Китая с другой начинкой

24.03.2025 151 0 0

Первым зарубежным рынком для нового электрического хэтчбека бренда Aion стал Таиланд. Там пятидверка доступна в двух модификациях, которые отличаются между собой техникой и списком оборудования.

В родном Китае премьеру электрохэтча Aion UT провели осенью прошлого года, там продажи стартовали в конце февраля 2025-го. Причем еще до презентации концерн GAC, владеющий маркой Aion, объявил о том, что модель будет глобальной. Так вот теперь электрокар дебютировал за пределами Поднебесной – пятидверку показали в рамках открывшегося сегодня в Бангкоке автосалона. Более того, таиландские дилеры уже открыли прием предварительных заявок, хотя цен еще нет. Отметим, в Таиланде не так давно ввели в строй завод по выпуску автомобилей Aion, но пока неизвестно, получил ли UT местную «прописку».

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В плане дизайна зарубежный хэтчбек практически дословно повторил версию для КНР. При этом Aion UT получился вполне симпатичным. Среди особенностей внешности – обрамленные широкими светодиодными плашками ДХО фары, расположенные ниже дополнительные диодные же «кубики», декоративные вставки в задних стойках (они могут быть контрастными или в цвет кузова) и округлые фонари. По габаритам таиландский Aion UT совпадает с моделью для Китая. Длина – 4270 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1575 мм, колесная база – 2750 мм. Объем багажника составляет 440 литров. Внутри – раздельные экраны приборки (8,8 дюйма) и мультимедиа (14,6 дюйма), двухспицевый руль и центральный тоннель с нависающей консолью.

А вот начинка у машин разнится – по крайней мере, пока. Так, на домашнем рынке UT сейчас представлен только со 136-сильным электромотором на передней оси. В Китае начальные комплектации оснащены батареей емкостью примерно 34,9 кВт*ч, у более дорогих вариантов аккумулятор где-то на 44 кВт*ч (на самом деле, богатым исполнениям положено три варианта батареи, но их емкость отличается незначительно). В Таиланде же у Aion UT две версии. Базовая Standard – это тот же 136-сильный электромотор и батарея емкостью 50 кВт*ч. Топ-версия Premium получила 204-сильный двигатель и аккумулятор на 60 кВт*ч. Запас хода таиландского электрохэтча пока не назван. В Китае пятидверка в зависимости от исполнения проедет 330 или 420 км по циклу CLTC.

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В списке оборудования адресованного Таиланду Aion UT Standard значатся: 16-дюймовые колеса, обивка из искусственной кожи, упомянутые дисплеи, беспроводная зарядка, климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения. Aion UT Premium – это 17-дюймовые диски, электропривод багажной двери, панорамный люк, вентиляция и подогрев передних кресел.

Aion UT для Китая
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Aion UT для Китая
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Aion UT для Китая
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Aion UT для Китая
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Впоследствии электрохэтч Aion доберется и до других стран Юго-Восточной Азии. Также не исключено, что UT появится в Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

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