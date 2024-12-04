Стоимость, пробег и комплектация – самые важные параметры при выборе авто

Свой первый автомобиль большая часть респондентов приобретает в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет (36% и 37% опрошенных соответственно), а 4% получили личное транспортное средство в подарок. Реже всего первый автомобиль покупают в возрасте 55-64 лет (1%).
Практически каждый третий участник опроса (29%) на данный момент владеет своим первым автомобилем, 27% имеют уже второе авто, 20% — третье, а 24% сменили 4 и более машин.
Чаще всего россияне совершают покупки в дилерских центрах (34%) и на специализированных онлайн-площадках (34%). Сайтам объявлений больше всего доверяют люди в возрасте от 18 до 24 лет (56%) и от 25 до 34 лет (45%). Респонденты старше 65 лет чаще других (54%) прибегают к услугам дилерских центров. Треть опрошенных (31%) покупала автомобиль у друзей или родственников.
|Где вы нашли автомобиль, который покупали в последний раз?
|Категория
|Доля респондентов, %
|В дилерском центре
|34%
|Другие специализированные сайты
|34%
|По знакомству у родственников / друзей, сразу с рук
|31%
В первую очередь покупатели ориентируются на стоимость транспортного средства: этот фактор является решающим для 76% респондентов. На втором месте оказался пробег машины (47%), а замыкает тройку важных критериев комплектация, которая важна для 44% покупателей.
|На какие параметры вы обращали внимание при покупке автомобиля?
|Категория
|Доля респондентов, %
|Стоимость
|76%
|Пробег
|47%
|Комплектация
|44%
|Количество владельцев
|36%
|Страна производства
|35%
|Безопасность
|31%
|Потенциальная стоимость обслуживания
|29%
|Интерьер (материал и цвет отделки салона, эргономичность управления мультимедиа и т.п.)
|25%
|Новизна модели
|21%
|Экстерьер (цвет, обвесы, диски и т.п.)
|19%
|Отзывы в интернете
|14%
Большинство участников опроса (65%) выбирают автомобили стоимостью до 1 млн рублей. По сравнению с другими городами-миллионниками такие автомобили чаще приобретают в Краснодаре (73%). Почти каждый четвертый респондент (24%) готов купить автомобиль стоимостью от 1 до 2 млн рублей, 12% респондентов отдают предпочтение автомобилям дороже 2 млн рублей. Средняя стоимость автомобиля, который россияне приобрели в последний раз, составила около 1 032 599 рублей.
|По какой стоимости вы приобретали автомобиль в последний раз?
|Категория
|Доля респондентов, %
|До 1 млн руб.
|65%
|1 000 001 — 2 000 000 руб.
|24%
|2 000 001 — 3 000 000 руб.
|7%
|3 000 001 — 4 000 000 руб.
|3%
|Более 4 000 000 руб.
|2%
Каждый второй респондент заявил, что совершил покупку благодаря рекомендации родственников. Реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах помогла 28% респондентам.
Автомобильная индустрия трансформировалась: одни компании ушли, другие, наоборот, осваиваются на российском рынке. В этих условиях растет роль инструментов для повышения узнаваемости брендов, которые не так давно зашли в локальную отрасль. Увеличивать знание о новых автомобилях и привлекать внимание потенциальных покупателей помогают медийные форматы рекламы на площадках электронной коммерции. Аудитория приходит на эти платформы, чтобы совершить сделку, поэтому она максимально близка к покупке. Это в свою очередь делает продвижение здесь эффективным.
|Информация из какого канала помогла вам совершить покупку последнего автомобиля?
|Категория
|Доля респондентов, %
|Рекомендации родственников, коллег и друзей
|50%
|Реклама на маркетплейсах и сайтах с объявлениями
|28%
|Реклама в поисковых сервисах
|18%
|Реклама в соцсетях
|9%
|Реклама на ТВ
|8%
|Наружная реклама
|6%
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