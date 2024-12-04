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  • Стоимость, пробег и комплектация – самые важные параметры при выборе авто

Стоимость, пробег и комплектация – самые важные параметры при выборе авто

04.12.2024 54 0 0

Эксперты Авито Рекламы и Авито Авто опросили 10 000 жителей России и выяснили, что 54% респондентов владеют личным автомобилем. Среди них 29% имеют в собственности свой первый автомобиль, 27% – второй, а 20% — уже третий по счету. Ключевым фактором при выборе автомобиля для опрошенных остается стоимость (76%), а одними из основных каналов для получения информации — рекомендации знакомых (50%) и реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах (28%).

Свой первый автомобиль большая часть респондентов приобретает в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет (36% и 37% опрошенных соответственно), а 4% получили личное транспортное средство в подарок. Реже всего первый автомобиль покупают в возрасте 55-64 лет (1%).

Практически каждый третий участник опроса (29%) на данный момент владеет своим первым автомобилем, 27% имеют уже второе авто, 20% — третье, а 24% сменили 4 и более машин.

Чаще всего россияне совершают покупки в дилерских центрах (34%) и на специализированных онлайн-площадках (34%). Сайтам объявлений больше всего доверяют люди в возрасте от 18 до 24 лет (56%) и от 25 до 34 лет (45%). Респонденты старше 65 лет чаще других (54%) прибегают к услугам дилерских центров. Треть опрошенных (31%) покупала автомобиль у друзей или родственников.

Где вы нашли автомобиль, который покупали в последний раз?
КатегорияДоля респондентов, %
В дилерском центре34%
Другие специализированные сайты 34%
По знакомству у родственников / друзей, сразу с рук31%

В первую очередь покупатели ориентируются на стоимость транспортного средства: этот фактор является решающим для 76% респондентов. На втором месте оказался пробег машины (47%), а замыкает тройку важных критериев комплектация, которая важна для 44% покупателей.

На какие параметры вы обращали внимание при покупке автомобиля?
КатегорияДоля респондентов, %
Стоимость76%
Пробег47%
Комплектация44%
Количество владельцев36%
Страна производства35%
Безопасность31%
Потенциальная стоимость обслуживания29%
Интерьер (материал и цвет отделки салона, эргономичность управления мультимедиа и т.п.)25%
Новизна модели21%
Экстерьер (цвет, обвесы, диски и т.п.)19%
Отзывы в интернете14%

Большинство участников опроса (65%) выбирают автомобили стоимостью до 1 млн рублей. По сравнению с другими городами-миллионниками такие автомобили чаще приобретают в Краснодаре (73%). Почти каждый четвертый респондент (24%) готов купить автомобиль стоимостью от 1 до 2 млн рублей, 12% респондентов отдают предпочтение автомобилям дороже 2 млн рублей. Средняя стоимость автомобиля, который россияне приобрели в последний раз, составила около 1 032 599 рублей.

По какой стоимости вы приобретали автомобиль в последний раз?
КатегорияДоля респондентов, %
До 1 млн руб.65%
1 000 001 — 2 000 000 руб.24%
2 000 001 — 3 000 000 руб.7%
3 000 001 — 4 000 000 руб.3%
Более 4 000 000 руб.2%

Каждый второй респондент заявил, что совершил покупку благодаря рекомендации родственников. Реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах помогла 28% респондентам.

Автомобильная индустрия трансформировалась: одни компании ушли, другие, наоборот, осваиваются на российском рынке. В этих условиях растет роль инструментов для повышения узнаваемости брендов, которые не так давно зашли в локальную отрасль. Увеличивать знание о новых автомобилях и привлекать внимание потенциальных покупателей помогают медийные форматы рекламы на площадках электронной коммерции. Аудитория приходит на эти платформы, чтобы совершить сделку, поэтому она максимально близка к покупке. Это в свою очередь делает продвижение здесь эффективным.
Яков Пейсахзон
директор Авито Рекламы
Информация из какого канала помогла вам совершить покупку последнего автомобиля?
КатегорияДоля респондентов, %
Рекомендации родственников, коллег и друзей50%
Реклама на маркетплейсах и сайтах с объявлениями 28%
Реклама в поисковых сервисах18%
Реклама в соцсетях9%
Реклама на ТВ8%
Наружная реклама6%
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