Стоимость, пробег и комплектация – самые важные параметры при выборе авто

Эксперты Авито Рекламы и Авито Авто опросили 10 000 жителей России и выяснили, что 54% респондентов владеют личным автомобилем. Среди них 29% имеют в собственности свой первый автомобиль, 27% – второй, а 20% — уже третий по счету. Ключевым фактором при выборе автомобиля для опрошенных остается стоимость (76%), а одними из основных каналов для получения информации — рекомендации знакомых (50%) и реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах (28%).

Свой первый автомобиль большая часть респондентов приобретает в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет (36% и 37% опрошенных соответственно), а 4% получили личное транспортное средство в подарок. Реже всего первый автомобиль покупают в возрасте 55-64 лет (1%).



Практически каждый третий участник опроса (29%) на данный момент владеет своим первым автомобилем, 27% имеют уже второе авто, 20% — третье, а 24% сменили 4 и более машин.

Чаще всего россияне совершают покупки в дилерских центрах (34%) и на специализированных онлайн-площадках (34%). Сайтам объявлений больше всего доверяют люди в возрасте от 18 до 24 лет (56%) и от 25 до 34 лет (45%). Респонденты старше 65 лет чаще других (54%) прибегают к услугам дилерских центров. Треть опрошенных (31%) покупала автомобиль у друзей или родственников.

Где вы нашли автомобиль, который покупали в последний раз? Категория Доля респондентов, % В дилерском центре 34% Другие специализированные сайты 34% По знакомству у родственников / друзей, сразу с рук 31%

В первую очередь покупатели ориентируются на стоимость транспортного средства: этот фактор является решающим для 76% респондентов. На втором месте оказался пробег машины (47%), а замыкает тройку важных критериев комплектация, которая важна для 44% покупателей.

На какие параметры вы обращали внимание при покупке автомобиля? Категория Доля респондентов, % Стоимость 76% Пробег 47% Комплектация 44% Количество владельцев 36% Страна производства 35% Безопасность 31% Потенциальная стоимость обслуживания 29% Интерьер (материал и цвет отделки салона, эргономичность управления мультимедиа и т.п.) 25% Новизна модели 21% Экстерьер (цвет, обвесы, диски и т.п.) 19% Отзывы в интернете 14%

Большинство участников опроса (65%) выбирают автомобили стоимостью до 1 млн рублей. По сравнению с другими городами-миллионниками такие автомобили чаще приобретают в Краснодаре (73%). Почти каждый четвертый респондент (24%) готов купить автомобиль стоимостью от 1 до 2 млн рублей, 12% респондентов отдают предпочтение автомобилям дороже 2 млн рублей. Средняя стоимость автомобиля, который россияне приобрели в последний раз, составила около 1 032 599 рублей.

По какой стоимости вы приобретали автомобиль в последний раз? Категория Доля респондентов, % До 1 млн руб. 65% 1 000 001 — 2 000 000 руб. 24% 2 000 001 — 3 000 000 руб. 7% 3 000 001 — 4 000 000 руб. 3% Более 4 000 000 руб. 2%

Каждый второй респондент заявил, что совершил покупку благодаря рекомендации родственников. Реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах помогла 28% респондентам.

Автомобильная индустрия трансформировалась: одни компании ушли, другие, наоборот, осваиваются на российском рынке. В этих условиях растет роль инструментов для повышения узнаваемости брендов, которые не так давно зашли в локальную отрасль. Увеличивать знание о новых автомобилях и привлекать внимание потенциальных покупателей помогают медийные форматы рекламы на площадках электронной коммерции. Аудитория приходит на эти платформы, чтобы совершить сделку, поэтому она максимально близка к покупке. Это в свою очередь делает продвижение здесь эффективным. Яков Пейсахзон директор Авито Рекламы