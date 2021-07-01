Стоит и делает деньги: Daymak Spiritus получит встроенную систему майнинга криптовалют

Мы знаем, многие мечтали об этом — об автомобиле, который будет генерировать деньги из воздуха и кормить своего владельца. Канадская фирма Daymak объявила о создании собственной майнинговой инфраструктуры Daymak Nebula и пообещала интегрировать её в электрические трициклы Spiritus, выпуск которых начнётся в 2023 году.

С канадской компанией Daymak мы знакомили читателей в марте этого года, после того как она представила перспективную линейку электрических средств индивидуальной мобильности Avvenire, в которую входят настоящая летающая тарелка и, собственно, трицикл Spiritus. Последний представляет собой небольшое (длина 3850 мм) двухместное купе, которое будет доступно в двух вариантах.

Версия Deluxe за 19 995 американских долларов предполагает батареею ёмкостью 36 кВт·ч, электромотор мощностью 75 кВт (102 л.с.) и запас хода на одной зарядке в 230 км. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Spiritus Deluxe сможет разогнаться за 6,9 с, максимальная скорость — 137 км/ч.

Версия Ultimate с углепластиковым кузовом оценена в 149 000 долларов, она снабжена силовой установкой мощностью 147 кВт (200 л.с.) и батареей ёмкостью 80 кВт·ч. 60 миль/ч Spiritus Ultimate сможет набрать за 1,8 с, максимальная скорость — 210 км/ч, запас хода на одной зарядке — 480 км.



В мае компания Daymak сообщила, что собрала на Spiritus 4000 предзаказов и что хочет к началу июля выйти на уровень в 50 000. Логично было бы ожидать сегодня победной реляции на эту тему, но, видимо, достичь заявленной цели не вышло. Зато Daymak придумала, как дополнительно стимулировать публику поскорее бронировать электрокары Spiritus: они, как сообщает сегодняшний пресс-релиз, будут зарабатывать для своих владельцев криптовалюту.

Всё время, пока Spiritus не используется по прямому назначению, то есть для езды, он будет майнить крипту (заявлена поддержка Dogecoin, Ethereum, Cardano и Bitcoin), для чего в мультимедийную систему электрокара будет встроен мощный процессор. Каков будет расход энергии на майнинг и не окажется ли утром владелец у разряженной машины, Daymak не сообщает, но, по правде сказать, многие предпочтут увидеть в электронном кошельке лишнюю пару тысяч долларов и поехать на работу на такси, чем рулить самому, но без халявных денег. Впрочем, об уровне прибыльности Spiritus во время простоев пока можно только гадать — может, машина окупит себя за пару месяцев, а может будет генерировать копейки, сжирая при этом весь запас энергии.



Напомним, что в крышу Spiritus встроена солнечная панель, но вряд ли её мощности хватит для майнинга.



Ещё вопрос: какой процент от заработанных денег будет забирать себе сама компания Daymak — в пресс-релизе об этом не сказано ни слова.

В общем, пока майнинг в машине выглядит как маркетинговый трюк, но сама идея, согласитесь, очень привлекательна, ведь желающие получать халявные деньги в нашем мире никогда не переведутся.

