Daymak: сверхбыстрый трёхколёсный электромобиль и летающая тарелка из Канады

Канадский автопром в последнее время не скупится на новости: недавно мы знакомили читателей с фирмами ElectraMeccanica , Maple Majestic и национальным канадским электромобилем Project Arrow , а теперь наше внимание привлекла фирма Daymak, которая хочет производить целую линейку электрических транспортных средств — от электровелосипеда в стиле хай-тек до летающей тарелки!

Компанию Daymak основал в 2002 году канадский предприниматель Альдо Байоччи (Aldo Baiocchi): она начинала с импорта электрических самокатов из Китая, затем переключилась на собственное производство, её современная модельная линейка состоит из электрических велосипедов, самокатов, скутеров, мотоциклов и квадроциклов. Дилерская сеть Daymak насчитывает более ста точек по всей стране.

Daymak Avvenire

В прошлом году Daymak решила открыть для себя новые горизонты и анонсировала новую продуктовую линейку под названием Avvenire. Она состоит из шести электрических транспортных средств: хай-тек велосипеда Terra, трёхколёсного лежачего велосипеда Foras с закрытым кузовом, трицикла Tectus, квадроцикла Aspero, трёхколёсного электрического купе Spiritus и летательного аппарата Skyrider.



Daymak Spiritus

Оставим пока в стороне вело- и мототехнику, и присмотримся к двум последним позициям, тем более что вчера Daymak запустила для Spiritus краудфандинговую кампанию с целью запустить эту машину в производство в 2023 году.



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Spiritus — это двухместное трёхколёсное электрическое купе длиной 3850 мм (колёсная база — 2667 мм), которое по компоновке напоминает трицикл Solo от вышеупомянутой компании ElectraMeccanica, но выглядит намного современнее. Базовая версия Deluxe за 19 995 американских долларов снабжена батареей ёмкостью 36 кВт·ч и электромотором мощностью 75 кВт (102 л.с.). Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 6,9 с, максимальная скорость — 137 км/ч, запас хода на одной зарядке — 290 км. В основе кузова — пространственная трубчатая рама, сх — 0,29. В оснащении заявлены четыре подушки безопасности, солнечная панель на крыше и аудиосистема с Bluetooth-подключением внешних устройств.



Daymak Spiritus Ultimate

Spiritus Ultimate — это, по сути, суперкар с соответствующей ценой: 149 000 долларов! Здесь уже кузов на основе углепластикового монокока с невероятным сх — 0,13, мощность 147 кВт (200 л.с.), ёмкость батареи — 80 кВт·ч. Разгон до 60 миль/ч — за 1,8 с (быстрее чем новый Tesla Roadster!), максимальная скорость — 210 км/ч, запас хода на одной зарядке — 480 км. В цену включены автопилот, семь экранов в салоне, четыре камеры кругового обзора и беспроводная зарядка (непонятно, для чего — то ли для смартфона, то ли для самого электромобиля).



Spiritus уже доступен для заказа: можно внести предоплату в размере от 100 до 50 000 долларов и получить взамен набор сувенирной продукции плюс скидку от конечной цены машины.

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Летающую тарелку Skyrider тоже уже можно заказать, оправив Daymak 100 либо 200 долларов, а конечная цена составит 250 000 долларов. Skyrider — это одноместный аэромобиль с шестью роторами (совокупная мощность — 254 л.с.) и батареей на 100 кВт·ч. Дальность полёта — 100 км, максимальная скорость — 300 км/ч. Поставки начнутся в 2025 году, летать Skyrider сможет на автопилоте. Ну что тут сказать? Более утопично выглядит только «летающий батон» от воронежского стартапа Scienex.



Но Spiritus выглядит вполне реалистичным продуктом, даже немного скучным на фоне американского трёхколёсного купе Aptera.

Вся линейка Avvenire будет выпускаться в Канаде, ради чего Daymak планирует нанять 500 новых сотрудников. Канадское правительство такая перспектива не может не радовать, если, конечно, оно верит, что у Daymak всё получится.

