ElectraMeccanica Solo: канадский трицикл, который выглядит как полавтомобиля

В начале марта Kolesa.ru рассказывали о забавном американском трицикле Nimbus Halo , который сочетает в себе манёвренность мотоцикла с комфортом и безопасностью автомобиля, а в Канаде, оказывается, уже несколько лет существует похожий проект Solo от компании ElectraMeccanica. На этой неделе ElectraMeccanica объявила о том, что планирует построить в США в городе Меса (штат Аризона) завод, который будет выпускать по 20 тысяч трициклов Solo в год. Вот только сможет ли она их продать?

ElectraMeccanica — это дочерняя структура компании Intermeccanica, которая была основана в 1959 году в Италии предпринимателем и автомобильным энтузиастом Фрэнком Рейснером. Intermeccanica занималась тюнингом чужих и мелосерийным производством собственных спортивных автомобилей, в середине 70-х она переключилась на выпуск реплик Porsche 356 с кузовами на трубчатом каркасе. В 1981 году компания перебралась в канадский Ванкувер, после чего её возглавил Генри Рейснер, сын Фрэнка Рейснера. В 2012 году Генри вместе с партнёрами учредил электромобильный стартап ElectraMeccanica. В 2016 году этот стартап явил миру Solo.

Solo — это одноместный электрический трицикл с передком автомобиля и небольшим узким багажником сзади. Американские СМИ весной 2018 года сообщали, что ElectraMeccanica начала поставки Solo в США, но это были, как позже выяснилось, не предназначенные для продажи пробные партии для демонстрации и тест-драйвов. В розницу Solo не поступил до сих пор, при этом в прошлом году ElectraMeccanica провела в США кучу промо-мероприятий, а её акции на бирже Nasdaq к ноябрю подорожали в десять раз (правда, с тех пор уже подешевели в пять раз).



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Трицикл Solo за прошедшие пять лет немного изменился и получил новый, более качественный интерьер. Основные узлы и агрегаты для своего трицикла ElectraMeccanica закупает у китайской мотоциклетной фирмы Zongshen. Единственный электромотор с отдачей в 40 кВт (54 л.с.) и 127 Нм вращает через ремень единственное заднее колесо. Литий-ионная батарея ёмкостью 17,3 кВт·ч снабжена жидкостной системой охлаждения и обеспечивает до 160 км пробега на одной зарядке. Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 10 с, максимальная скорость — 80 миль/ч (128,75 км/ч).



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Габаритная длина Solo — 3099 мм, ширина — 1560 мм, высота — 1346 мм, колёсная база — 2045 мм. Снаряженная масса — 787 кг. Клетка кузова изготовлена «из лёгких аэрокосмических материалов», но подушек безопасности, как у Nimbus Halo, нет. В оснащении заявлены светодиодные фары, печка, кондиционер, обогрев зеркал, электропривод боковых стёкол, регулируемое в четырёх направлениях кресло, система бесключевого доступа, камера заднего вида, аудиосистема с радиоприёмником, модулем Bluetooth для подключения внешних устройств и четырьмя громкоговорителями. Объём багажника — 141 л.



Про дизайн ничего говорить не будем — каждый может составить мнение по картинкам. Главный недостаток Solo, на наш взгляд, это цена: от 18 500 долларов США! Nimbus Halo, для сравнения, стоит от 6420 долларов при схожих технических характеристиках, меньших габаритах и двухместном салоне. Поскольку ElectraMeccanica Solo это не полноценный автомобиль, то на него не распространяются федеральные скидки в размере 7500 долларов для начинающих производителей электромобилей. Лишь штат Калифорния субсидирует 750 долларов при покупке электрической мототехники.



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И вот, представьте себе, с таким продуктом и такой ценой ElectraMeccanica хочет построить в Месе завод, нанять 500 сотрудников и «штамповать» эти Solo по 20 тысяч штук в год. Впрочем на розницу ElectraMeccanica особо и не рассчитывает, её главная цель — корпоративные парки и курьерские службы. Вдобавок есть планы поставлять Solo в Европу и даже сделать версию для Индии с улучшенной проходимостью.



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В планах компании также значится двухместный электрический родстер Tofino с дизайном в духе классического Porsche 356, то есть более-менее полноценный автомобиль, который сможет проезжать 400 км на одной зарядке и разгоняться до 100 км/ч за 5 с. Предзаказы на Tofino уже принимаются, хотя цена пока не объявлена.

