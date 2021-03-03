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  • Nimbus Halo: три колеса, три подушки безопасности и два места всего за 6420 долларов

Nimbus Halo: три колеса, три подушки безопасности и два места всего за 6420 долларов

03.03.2021 302 0 0

Стартап Nimbus предлагает совместить манёвренность мотоцикла с удобством и безопасностью автомобиля. Разработанный им трицикл Halo заявлен как самое лёгкое современное транспортное средство с закрытым кузовом, причём довольно прочным, изготовленным из высокопрочной стали и алюминия. Силовая установка электрическая. Производство начнётся в следующем году.

 

Основателем компании Nimbus значится проживающий в США предприниматель Лиханг Нонг (Lihang Nong), у неё есть два офиса в США (в Калифорнии и Мичигане) и один в Китае (в провинции Гуандун), так что компанию по праву можно назвать международной. Nimbus планирует продавать в Америке (Северной и Южной), Европе и Азии недорогие электрические трициклы Halo, на которые уже собирает предзаказы. Отгрузки заказанных машин клиентам в Америке и Европе начнутся до конца 2022 года, в Азии – в начале 2023 года.

Габаритная длина Halo составляет 2,3 м, ширина – 0,8 м, то есть на нём можно рассекать в потоке между рядами, как на мотоцикле, и парковаться поперёк слота (возможно, чуть наискосок, если слот узкий). Кузов изготовлен из высокопрочной стали и алюминия, наружные панели пластиковые (на топ-версии Halo X частично углепластиковые). Из автомобильного мира Nimbus Halo позаимствовал три подушки безопасности (одну фронтальную и две оконные – справа и слева), систему автоматического аварийного торможения (AEB), систему контроля за полосой движения и автопарковщик.

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Органы управления – автомобильные, то есть на Halo можно ездить с автомобильными правами, хотя сертифицирован он как мотоцикл. Трицикл снабжён некоей уникальной системой балансировки, которая позволяет ему наклоняться внутрь поворота без каких-либо физический усилий со стороны водителя – надо только иметь хороший вестибулярный аппарат.

Посадочных мест два, расположены они друг за другом. Багажника нет, то есть едет либо пассажир либо багаж. Базовая цена в 6420 американских долларов (около полумиллиона рублей в переводе по текущему курсу) подразумевает печку и аудиосистему с Bluetooth-подключением, а вот кондиционер и мультимедийный сенсорный экран – уже за доплату.

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В минимальную цену входит батарея ёмкостью 8,1 кВт∙ч, которая обеспечивает до 126 км пробега на одной зарядке. С такой батареей снаряженная масса Halo составляет 290 кг. В виде опции предлагается батарея на 12,4 кВт∙ч (до 191 км на одной зарядке), с ней масса увеличивается до 315 кг. Мощность электромотора Nimbus не называет, но говорит, что до 30 миль/ч (48,28 км/ч) Halo разгоняется за 2,9 с, а максимальная скорость составляет 80 км/ч – для езды по городу этого достаточно.

Nimbus Halo X

Если вы хотите путешествовать на Nimbus Halo по автостраде, то придётся раскошелится на топ-версию Х за 19 400 долларов, у которой явно более мощный мотор: разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 3,7 с, максимальная скорость – 145 км/ч. Halo X получит батарею ёмкостью 21,7 кВт∙ч и сможет проехать на одной зарядке до 352 км. Снаряженная масса – 342 кг. Кондиционер и «телевизор» уже включены в стоимость.

Помимо прямых продаж Nimbus будет предлагать взять Halo в аренду за 1188 долларов в год (получается 90 долларов в месяц), на полгода – за 774 доллара (129 в месяц плюс 50 долларов за доставку). Если хотите оплачивать каждый месяц отдельно, то цена вырастет до 149 долларов плюс 70 долларов за доставку. При годовой подписке доставка будет бесплатной. В общем, по американским меркам цены очень привлекательные.

Nimbus не рассказывает об источниках своего финансирования, место производства тоже не называется, но, полагаем, с такими ценами это будет Китай. На своём сайте Nimbus объясняет низкую цену Halo его компактными размерами и небольшой массой – мол, всё у нас маленькое, а потому недорогое.

Недавно мы рассказывали о других оригинальных трициклах, способных пошатнуть привычные представления о мобильности – это похожий на самолёт электрокар Aptera, заряжающийся от солнца, и педальный гибрид Twike 5.

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