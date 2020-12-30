Педальный гибрид Twike 5 — для богатых любителей потеть на скорости 200 км/ч

Немецкая фирма Twike GmbH собрала достаточное количество денег и в следующем году приступит к производству электрифицированного веломобиля Twike 5, обещающего невероятную для этого типа транспортных средств динамику.

Twike — это трёхколёсный веломобиль, изобретённый швейцарскими студентами в далёком 1986 году, который через серию прототипов к 1995 году морфировал в серийный гибрид Twike 3. В 2002 году швейцарская Twike AG обанкротилась и была поглощена своим германским представителем — компанией Fine Mobile GmbH из городка Розенталь (земля Гессен). В начале этого года Fine Mobile GmbH была переименована в Twike GmbH, её рабочие по-прежнему в ручном режиме собирают Twike 3. Всего с момента дебюта свет увидели около 1100 экземпляров этого диковинного транспортного средства.

Twike 3 1 / 4 Twike 3 2 / 4 Twike 3 3 / 4 Twike 3 4 / 4

Twike 3 снабжён педальным приводом, ассистирующим электромотором мощностью 9 кВт (12 л.с.) и батареей на 7-18 кВт·ч в зависимости от модификации. Запас хода — от 80 до 400 км. Снаряженная масса — 38-95 кг. Максимальная скорость — 90 км/ч. Цена — космическая: от 33 890 до 49 500 евро. Сегодня за такие деньги в Германии можно купить полноценный электромобиль, вроде Renault Zoe.



Twike 5

По современным меркам Twike 3 имеет довольно старомодный дизайн, поэтому немецкая фирма давно задумалась о преемнике. Весной прошлого года на автосалоне в Женеве дебютировал Twike 5 с куда более эффектным дизайном и более сложной конструкцией. Сегодня немецкий журнал auto motor und sport сообщил, что Twike собрала на новый гибридный веломобиль 1072 предоплаченных заказа при плане в 500, и что его производство начнётся весной следующего года.



Twike 5

Twike 5 тоже дόрог: от 39 900 до 49 900 евро, но на фоне выглядящего как детская коляска Twike 3 цена кажется чуть более справедливой. Снаружи Twike 5 можно принять за маленький спорткар: габаритная длина — 3325 мм, ширина — 1540 мм, высота — 1210 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления с х каплевидного кузова с алюминием каркасом в основе составляет 0,24. В салоне два места, причём оба могут быть снабжены педалями (по умолчанию педали ставятся только для водителя). Объём багажного отсека — 300 л. Снаряженная масса — от 435 до 495 кг в зависимости от модификации.



Twike 5

Расположенный на задней оси электромотор выдаёт пиковые 70 кВт и постоянные 45 кВт (61 л.с.). Питается он от литий-ионной батареи, которую можно заряжать от внешнего источника, с помощью рекуперативного торможения и мускульного привода: педали вращают генератор, он даёт ток и направляет его в АКБ (у Twike 3 педали механически связаны с задними колёсами через цепь). Ёмкость 353-вольтовой АКБ — 15, 20, 25 и 30 кВт·ч на выбор. Запас хода на одной зарядке по циклу WLTP – 250, 330, 415 и 500 км соответственно. Максимальная скорость топ-версии с батареей на 30 кВт·ч может достигать 200 км/ч, но такой потолок активируется программно лишь после 5000 км пробега и после того, как производитель убедится, что клиент психологически и физически готов к таким скоростям на веломобиле.



Twike 5

В салоне — минимум удобств, два рычага вместо привычного руля, мультифункциональный щиток приборов и стойка для планшета. Поскольку Twike 5 проходит по мотоциклетному классу L5e, то никаких подушек безопасности у него нет. Крыша может быть жёсткой либо с убирающимися тканевыми секциями.



Стандартный дорожный просвет Twike 5 составляет 130 мм, но есть так называемая оффроудная версия с «зубастыми» шинами и 180-миллиметровым клиренсом.

Twike 5

По сути, Twike 5 это полноценный городской электромобиль, педали в котором выполняют роль элементов управления (газ/тормоз) и позволяют заниматься фитнесом во время поездки — предусмотрены несколько программ с различной нагрузкой. То есть можно крутить педали прямо на скорости 200 км/ч — представляете, какой будет реакция проезжающих мимо водителей обычных машин?

