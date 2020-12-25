Летающий батон: воронежский Scienex Flyter будет выпущен тиражом 50 млн экземпляров

Воронежский стартап Scienex опубликовал первые изображения своего летающего автомобиля Flyter, способного устремиться ввысь с обычного парковочного места и на него же приземлиться. Весной 2021 года планируется начать испытания первого полноценного прототипа.

Scienex основан в феврале 2019 года молодым предпринимателем Евгением Тырновым, а главным конструктором в нём значится Владимир Корольков, доктор технических наук, завкафедрой самолётостроения ВТГУ, автор более 40 патентов. Стартап разрабатывает летающий автомобиль-такси Flyter с вертикальным взлётом/посадкой, который не имеет внешних подвижных элементов и таким образом безопасен для окружающих. Габаритная длина 5 м и ширина 2 м позволяют разместить Flyter на стандартном парковочном месте, то есть по размерами он не превосходит крупный SUV. В этом состоит главное отличие Flyter от других проектов аэромобилей, большинство из которых внешне напоминают самолёт или вертолёт.

Из-за сложной технической начинки Flyter способен взять на борт только двух человек плюс багаж. Его снаряженная масса — 600 кг, грузоподъёмность — 250 кг. Максимальная дальность полёта — 150 км. Максимальное время полёта — 1 час. Максимальная скорость полёта — 120 км/ч. Максимальная высота полёта — 1500 м. Точность маневрирования при взлёте/посадке — 0,2 м.



Снаружи из-за характерной формы Flyter напоминает батон хлеба. Через сеточки по бокам, судя по всему, дышит силовая установка, состоящая из восьми моторов — вероятно, электрических, так как установка описывается как экологически чистая. Никаких подробностей об устройстве пока нет — воронежцы считают, что конструкция Flyter настолько революционная, что раскрывать её пока рано. Но уже ближайшей весной хотят начать испытания прототипа.



Небольшая масса Flyter позволяет сделать предположение, что питается он не от батареи, а от силовой установки на водородных топливных элементах. Если это так, то концепция Flyter окажется очень близкой к израильскому аэротакси CityHawk, о котором мы рассказывали в июле этого года. CityHawk тоже привлёк нас тем, что не имеет открытых винтов и способен разместиться на стандартном парковочном месте. В движение израильский аппарат приводится двумя большими роторами, расположенными внутри кузова, направление движения при этом меняется хитроумной системой заслонок, на которую получена масса патентов. Очевидно, что подобные хитрые заслонки есть и внутри воронежского CityHawk.



Предполагается, что Flyter будет совершать полёты в режиме автопилота. Scienex хочет выпустить аж 50 млн экземпляров своего аэротакси, подключить их к единой системе управления, завязанной на искусственный интеллект, и перевозить по миллиарду человек в сутки. Лихо! Но конкретных сроков реализации этой великой цели стартап не называет — в течение ближайших десяти лет.

