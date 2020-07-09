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  • Полетим на водороде: аэрокар CityHawk размером с крупный SUV возьмёт на борт шестерых

Полетим на водороде: аэрокар CityHawk размером с крупный SUV возьмёт на борт шестерых

09.07.2020 67 0 0

Основанная в 2001 году израильская компания Urban Aeronautics занимается разработкой компактных летательных аппаратов с вертикальным взлётом военного и гражданского назначения. Гражданский называется CityHawk и примечателен тем, что не имеет крыльев и готов устремиться ввысь с обычного парковочного слота.

 

Летающие автомобили пока так и не стали реальностью, хотя их разработкой сегодня занимаются сотни компаний, в том числе Toyota и Porsche. Подавляющее большинство таких проектов внешне похожи на самолёт или вертолёт, а вот израильский CityHawk всё же отдалённо напоминает обычные земные машины и не имеет выступающих за пределы кузова аэродинамических элементов.

В движение CityHawk приводят два встроенных в кузов ротора (один спереди, один сзади), направление движения меняется за счёт хитроумной систем заслонок, на которую получена масса патентов. CityHawk может смещаться в бок без кренов и выдерживает порывы ветра до 20 м/с. Каждый ротор вращает собственный электромотор мощностью 700 кВт (952 л.с.), электроэнергию для них вырабатывают водородные топливные элементы, поставщиком которых будет американская компания HyPoint — соответствующее соглашение между ней и Urban Aeronautics подписано в прошлом месяце.

Водород хранится на борту в двух баках под давлением 700 бар, одной заправки, которая занимает всего несколько минут, хватит на 160 км полёта, чего для городской среды вполне достаточно. Максимальная горизонтальная скорость полёта — 200 км/ч. Преимущество перед аккумуляторными аэрокарами очевидно — меньше масса и быстрая заправка вместо долгой зарядки. Вместимость — 6 мест (1 пилот и 5 пассажиров), грузоподъёмность — 635 кг, то есть перед нами готовый и весьма привлекательный концепт городского летающего такси.

Рафи Йоэли, основатель и гендиректор Urban Aeronautics, в интервью журналу ISRAEL21c рассказал, что стать пассажиром CityHawk можно будет лишь к концу текущего десятилетия, несмотря на то, что действующий прототип совершил уже более 300 полётов. На сертификацию серийного образца уйдут годы, и пригодные к эксплуатации машины в первую очередь получат аварийно-спасательные службы — с помощью CityHawk они смогут подлететь куда угодно, хоть на крышу дома, хоть в тесный двор. Но в перспективе CityHawk, конечно, будет возить всех желающих в режиме воздушного Uber, причём Йоэли не верит, что подобные машины можно будет оснастить автопилотом, так что живой человек за штурвалом потребуется обязательно.

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