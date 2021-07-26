Строительство платной трассы М-12: работы над участком от Казани до Екатеринбурга уже начались

Изначально предполагалось, что новая платная трасса М-12 пройдёт от Москвы через Нижний Новгород до Казани: она должна стать платной альтернативой автодороге М-7 «Волга». Именно по ней сейчас автомобилисты ездят между столицами России и Татарстана (проходит до Уфы), за проезд по этой федеральной трассе платить не нужно. Маршрут весьма востребован, а это значит, что на пути нередко возникают заторы, да и ремонты вызывают проблемы с движением. Чтобы разгрузить М-7, власти несколько лет назад приняли решение построить платную автодорогу: роль дублёра исполнит М-12, официальное название этой трассе дадут позже.



Согласно первоначальному плану, маршрут М-12 должен был пройти в том числе через города Владимир, Муром, Арзамас и Сергач (в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике), а также Шали (в Татарстане). Позже его скорректировали, так как было решено продлить трассу до Екатеринбурга: на этом ещё в апреле 2021 года настоял президент РФ Владимир Путин. Прошло всего несколько месяцев, однако работы, касающиеся нового отрезка скоростной автодороги – «Казань-Екатеринбург» – уже начались.

Как сообщает «Коммерсант», участок от Казани до Екатеринбурга – это совместный проект Росавтодора (занимается бесплатными дорогами) и госкомпании «Автодор» (в её доверительном управлении находятся платные трассы). Строительство нового отрезка обойдётся госбюджету примерно в 500 млрд рублей. Отметим, на строительство М-12 по первоначальному плану выделено 639 млрд рублей. Чтобы ускорить строительство новой автодороги, глава государства распорядился использовать средства ФНБ (Фонда национального благосостояния).



Протяжённость всего нового участка М-12 составит 547 км. Из них около 122 км окажутся реконструкцией ныне существующих федеральных дорог, а оставшиеся 425 км придутся на новое строительство. Так, отрезок стартует в Казани и сначала пройдёт по части нынешней М-7 «Волга». Здесь, на пути до Мамадыша, Росавтодор возведёт 22 надземных пешеходных перехода, а после появится обход Нижнекамска и Набережных Челнов (длина участка – 81,4 км). Далее на отдельных отрезках дороги будут проводиться реконструкции и ремонты.

После этого, на трассе М-7в Башкирии построят обходы нескольких населённых пунктов (Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново). Далее «в игру» вступит «Автодор»: госкомпания построит совершенно новую дорогу протяжённостью 274 км, она пройдёт от города Дюртюли до поселка Ачит в Свердловской области. На этом отрезке за проезд придется платить.



Если судить по карте, часть платной трассы должна пройти через лесной массив, однако пока что в госкомпании не рассказали ни об объёме планируемой вырубки, ни о том, затронет ли возведение скоростной дороги особо охраняемые природные территории. Затем, после посёлка Ачит новая трасса М-12 войдёт в нынешнюю бесплатную федеральную дорогу Р-242 «Пермь-Екатеринбург»: в ходе реализации проекта её участки тоже ждёт капитальный ремонт. Напомним, открыть для движения трассу М-12 (включая новый участок до Екатеринбурга) планируется в 2024 году.

Ранее мы сообщали также о дальнейших продлениях новой автодороги. Один из вариантов направления – на восток. Предполагается, что трасса пройдёт до таких городов, как Омск и Новосибирск. Второй вариант – это возможность дальнейшего развития так называемой юго-восточной хорды: дорога в этом случае пройдёт через Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград до Краснодара. Не исключено, что впоследствии М-12 расширят в обе стороны, пока что госкомпания «Автодор» определяется, с какого именно проекта начать, старт работ намечен на 2023 год.

