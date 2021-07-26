Дороги ×
  • Строительство платной трассы М-12: работы над участком от Казани до Екатеринбурга уже начались

Строительство платной трассы М-12: работы над участком от Казани до Екатеринбурга уже начались

26.07.2021 111 0 0

Новая скоростная автомобильная дорога должна быть открыта для движения в полном объёме в 2024 году.

 

Изначально предполагалось, что новая платная трасса М-12 пройдёт от Москвы через Нижний Новгород до Казани: она должна стать платной альтернативой автодороге М-7 «Волга». Именно по ней сейчас автомобилисты ездят между столицами России и Татарстана (проходит до Уфы), за проезд по этой федеральной трассе платить не нужно. Маршрут весьма востребован, а это значит, что на пути нередко возникают заторы, да и ремонты вызывают проблемы с движением. Чтобы разгрузить М-7, власти несколько лет назад приняли решение построить платную автодорогу: роль дублёра исполнит М-12, официальное название этой трассе дадут позже.

Согласно первоначальному плану, маршрут М-12 должен был пройти в том числе через города Владимир, Муром, Арзамас и Сергач (в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике), а также Шали (в Татарстане). Позже его скорректировали, так как было решено продлить трассу до Екатеринбурга: на этом ещё в апреле 2021 года настоял президент РФ Владимир Путин. Прошло всего несколько месяцев, однако работы, касающиеся нового отрезка скоростной автодороги – «Казань-Екатеринбург» – уже начались.

Как сообщает «Коммерсант», участок от Казани до Екатеринбурга – это совместный проект Росавтодора (занимается бесплатными дорогами) и госкомпании «Автодор» (в её доверительном управлении находятся платные трассы). Строительство нового отрезка обойдётся госбюджету примерно в 500 млрд рублей. Отметим, на строительство М-12 по первоначальному плану выделено 639 млрд рублей. Чтобы ускорить строительство новой автодороги, глава государства распорядился использовать средства ФНБ (Фонда национального благосостояния).

Протяжённость всего нового участка М-12 составит 547 км. Из них около 122 км окажутся реконструкцией ныне существующих федеральных дорог, а оставшиеся 425 км придутся на новое строительство. Так, отрезок стартует в Казани и сначала пройдёт по части нынешней М-7 «Волга». Здесь, на пути до Мамадыша, Росавтодор возведёт 22 надземных пешеходных перехода, а после появится обход Нижнекамска и Набережных Челнов (длина участка – 81,4 км). Далее на отдельных отрезках дороги будут проводиться реконструкции и ремонты.

После этого, на трассе М-7в Башкирии построят обходы нескольких населённых пунктов (Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново). Далее «в игру» вступит «Автодор»: госкомпания построит совершенно новую дорогу протяжённостью 274 км, она пройдёт от города Дюртюли до поселка Ачит в Свердловской области. На этом отрезке за проезд придется платить.

Если судить по карте, часть платной трассы должна пройти через лесной массив, однако пока что в госкомпании не рассказали ни об объёме планируемой вырубки, ни о том, затронет ли возведение скоростной дороги особо охраняемые природные территории. Затем, после посёлка Ачит новая трасса М-12 войдёт в нынешнюю бесплатную федеральную дорогу Р-242 «Пермь-Екатеринбург»: в ходе реализации проекта её участки тоже ждёт капитальный ремонт. Напомним, открыть для движения трассу М-12 (включая новый участок до Екатеринбурга) планируется в 2024 году.

Ранее мы сообщали также о дальнейших продлениях новой автодороги. Один из вариантов направления – на восток. Предполагается, что трасса пройдёт до таких городов, как Омск и Новосибирск. Второй вариант – это возможность дальнейшего развития так называемой юго-восточной хорды: дорога в этом случае пройдёт через Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград до Краснодара. Не исключено, что впоследствии М-12 расширят в обе стороны, пока что госкомпания «Автодор» определяется, с какого именно проекта начать, старт работ намечен на 2023 год.

Россия авто и общество дороги

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История ГАЗ-3301, ЗИЛ-4334, МАЗ-6317 и другие: малоизвестные военные грузовики позднего СССР В этой статье продолжаем рассказ о самых разнообразных необычных, редких и малоизвестных грузовиках передовых конструкций для Советских вооруженных сил. Они создавались в период от благодат... 7486 3 7 25.07.2021
Статьи / История Провал, успех и снова провал: как в СССР появилось ралли и чем всё закончилось Вспоминая не так давно историю создания рекордно-гоночного автомобиля «Звезда», мы затронули лишь один из видов автомобильного спорта СССР, взявшего своё начало еще в довоенный период. Одна... 1410 1 4 24.07.2021
Статьи / Интервью Пешеходный переход ценою в жизнь: как телемедицина поможет снизить число ДТП Гильдия автошкол России просит ужесточить меры контроля за водителями.  371 0 6 21.07.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 54527 14 25 17.03.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 52306 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 50460 6 31 10.06.2021
Обсуждаемое
76 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings