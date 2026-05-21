21.05.2026 173 0 0
Subaru Forester получил несколько обновок на домашнем рынке

Японская марка добавила в линейку кроссовера пару новых стартовых версий – Touring и Touring EX, их стоимость уже известна, дилеры начали принимать заказы.

Для Subaru Forester одним из главнейших рынков являются США: именно здесь в 2023 году прошла мировая премьера SUV шестого поколения. При этом продажи на американском рынке стартовали только в 2024-м, в том же году дебютировал европейский вариант кроссовера, а до родной Японии «шестой» Forester добрался только в начале апреля 2025-го. Теперь в компании решили его слегка освежить.

На фото: Subaru Forester Touring EX (версия для японского рынка)

Пресс-служба Subaru сегодня, 21 марта 2026-го, рассказала о том, какие обновки достались актуальному кроссоверу, предназначенному для домашнего рынка. Главным изменением является расширение линейки за счёт двух новых стартовых комплектаций, они получили названия Touring и Touring EX. Они оснащаются бензиновым оппозитным двигателем объёмом 1,8 литра, его максимальная отдача равна 177 л.с., а в пару предлагается вариатор Lineatronic.

На фото: Subaru Forester Touring (версия для японского рынка)

Subaru Forester Touring и Touring EX получили 18-дюймовые двухцветные алюминиевые колёсные диски, а также полностью чёрные пластиковые накладки на передний, задний бамперы и на нижнюю часть боковин. Салон новых исполнений кроссовера может быть оформлен либо в чёрном, либо в сером цветах, оба варианта имеют синюю прострочку и серебристые вставки. Ещё у модели отделка рулевого колеса и кожух для рычага коробки передач выполнены из натуральной кожи.

На передней панели у стартовых версий кроссовера располагается аналоговый щиток приборов с дисплеем диагональю 4,2 дюйма по центру между циферблатами. Также Forester Touring положена информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 11,6 дюйма. В оснащение входят электрорегулировки кресел водителя и переднего пассажира, подогрев всех сидений, электропривод и функция складывания наружных зеркал.

Для Subaru Forester Touring EX предусмотрены расширенный комплекс водительских ассистентов Eyesight X ADAS, а также увеличенный сенсорный экран мультимедийной системы – диагональ равна 12,3 дюйма. Цена базового варианта Touring в Японии равна 3 850 000 иен (эквивалентно примерно 1,72 млн рублей по текущему курсу), а за Touring EX просят не менее 3 993 000 иен (около 1,79 млн рублей).

Ещё в списке обновок для всех версий модели числится модернизированное интеллектуальное салонное зеркало заднего вида (улучшено качество изображения). Исполнениям S:HEV EX, Sport EX и Sport EX Black Selection положено устройство для беспроводной зарядки смартфонов с увеличенной производительностью. А модификациям с гибридной «начинкой» добавили розетку (AC100V/1500W) в стандартное оснащение.

На фото: кроссовер Subaru Forester (версия для японского рынка)

Напомним, кроссоверу Subaru Forester, предназначенному для домашнего рынка, в качестве альтернативы предлагается система S:HEV, в её составе числятся 160-сильный атмосферник объёмом 2,5 литра, стартер-генератор, 120-сильный электромотор и небольшая батарея ёмкостью 1,1 кВт*ч. Привод у модели может быть только полным. Стоимость топовой гибридной версии Premium на сегодняшний день составляет 4 642 000 иен (около 2,09 млн рублей).

Обновлено 22.05.2026

 

