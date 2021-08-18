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Subaru готовится к презентации WRX: новый тизер, на этот раз с интерьером

18.08.2021 104 0 0

Японская компания планировала представить будущую новинку на автосалоне в Нью-Йорке, однако его отменили из-за очередной вспышки коронавируса.

 

Автомобили бренда Subaru пользуются устойчивым спросом на многих рынках, а Штаты остаются для бренда одним из приоритетных регионов. Продажи здесь постоянно растут с 2008 года, единственным годом, который подпортил положительную статистику стал «ковидный» 2020-ый: тогда дилеры реализовали 611 938 машин, что на 12,6% меньше, чем годом ранее. В нынешнем году показатель снова ушёл вверх: за первые семь месяцев 2021-го клиенты купили 371 375 единиц, что на 16,6% больше, чем за январь-июль прошлого года.

Тизер нового седана Subaru WRX

Результат продаж в США нишевых моделей WRX / STI в кризисном 2020-ом упал не столь заметно: клиенты купили 21 178 экземпляров, что всего на 3% меньше, чем в 2019-ом. Тогда как за январь-июль текущего года модель разошлась тиражом 16 577 единиц (на 36,1% больше). Теперь компания готовится к презентации спорткара новой генерации.

Спортивная «четырёхдверка» предыдущего поколения выпускается с 2014 года: тогда модель сменила имя Impreza WRX на просто WRX. В 2017-ом седан пережил рестайлинг, сейчас Subaru находится на завершающем этапе подготовки к дебюту модели нового поколения. Напомним, этой весной в ходе испытаний на дорогах ловили прототип будущей новинки в камуфляже. В конце июня компания опубликовала тизер WRX нового поколения, в июле появилось официальное видео, а теперь компания расщедрилась на ещё один ролик, готовящий поклонников модели к презентации новинки (его американское подразделение бренда опубликовало на своей странице в соцсети Twitter).

В новом видео модель снова снята в движении по пустыне, так что автомобиль опять же скрывается за поднятыми колёсами клубами песка и пыли. Судя по кадрам, у новинки останется примерно прежняя линия крыши и остекления, будет небольшой задний спойлер. Как Kolesa.ru отмечал ранее, не исключено, что новинка окажется четырёхдверной версией универсала Subaru Levorg, который был представлен в прошлом году. Возможно, автомобили будут практически идентичны до центральной стойки, за исключением оригинального переднего бампера и другого оформления решётки радиатора у спортивного седана.

На фото: актуальный седан Subaru WRX

Кроме того, в новом тизере частично засветился салон WRX. Точнее, в кадр попали рычаг механической коробки передач, ручной тормоз, тахометр с лимитом чуть выше 6000 оборотов в минуту, а также металлические элементы оформления. Более подробно рассмотреть интерьер, вероятно, получится уже после презентации новинки.

По предварительным данным, новый спорт-седан WRX и версия STI получат в основу модульную платформу SGP (Subaru Global Platform). Не исключено, что «начинку» спортивные «четырёхдверки» получат от представленных в Штатах Outback, Ascent и Legacy. То есть это может быть «турбомотор» FA24 объёмом 2,4 литра. У перечисленных автомобилей его мощность составляет 264 л.с., но для «заряженных» седанов отдачу наверняка повысят. Предполагается, что у WRX показатель превысит 300 л.с., а у WRX STI он будет составит около 400 л.с. В пару мотору, вероятно, предложат шестиступенчатую механическую коробку передач, рычаг которой показался в новом видео.

Японская компания планировала представить будущую новинку 19 августа на автосалоне в Нью-Йорке, однако его отменили из-за очередной вспышки коронавируса. Пока что компания точной даты презентации нового WRX не называет, не исключено, что её всё-таки рассекретят завтра, но в режиме онлайн.

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